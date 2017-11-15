15 ноября 2017 года

Brexit грозит ударом по датскому рыболовству

Ученые Дании просчитали возможные потери национальной рыбной отрасли от выхода Британии из ЕС. При наихудшем развитии событий датские рыбаки лишатся 82% прибыли.

Исследование «Экономические последствия для датского рыболовства после решения Соединенного Королевства выйти из состава ЕС» провели специалисты из Копенгагенского университета. Работа основана на данных об экономических результатах рыболовства в 2014, 2015 и 2016 гг., пишет британский портал Undercurrent News.

Эксперты предусмотрели четыре варианта развития событий. Самый оптимистический из них предполагает, что в результате переговоров условия доступа для датских судов в исключительной экономзоне Великобритании не изменятся. В самом пессимистическом варианте, напротив, ожидается, что рыбаки Дании полностью утратят возможность промысла в водах Соединенного Королевства и при этом не получат компенсаций – возможности лова в других районах. В этом случае последствия могут быть самыми печальными: чистая прибыль датского рыболовства может упасть на 82%, а стоимость выгруженных уловов - на 57%.

Как сообщает корреспондент Fishnews, промежуточные варианты также предусмотрены. Например, запрет промысла в ИЭЗ Великобритании, но с возможностью компенсационного промысла в водах стран Евросоюза. При этом в случае переноса промысла пяти важнейших видов рыбы на новые акватории потери составят 66% по чистой прибыли и 45% по стоимости уловов.

Таким образом, датские специалисты в очередной раз продемонстрировали, что экономические последствия для местных рыбаков могут быть весьма значительными. К новой ситуации отрасли придется адаптироваться, возможно, и путем сокращения флота, заключают исследователи.

Ранее рыбопромышленники из девяти стран Евросоюза потребовали сохранить им доступ в исключительную экономзону Соединенного Королевства после Brexit. Кроме того, с отдельным иском намеревались выступить представители Дании.

Fishnews