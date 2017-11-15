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Суда для лова сельди, Дания. Фото: Evert-Jan Daniëls, Dutch Fish Marketing Board

Brexit грозит ударом по датскому рыболовству

Ученые Дании просчитали возможные потери национальной рыбной отрасли от выхода Британии из ЕС. При наихудшем развитии событий датские рыбаки лишатся 82% прибыли.

Исследование «Экономические последствия для датского рыболовства после решения Соединенного Королевства выйти из состава ЕС» провели специалисты из Копенгагенского университета. Работа основана на данных об экономических результатах рыболовства в 2014, 2015 и 2016 гг., пишет британский портал Undercurrent News.

Эксперты предусмотрели четыре варианта развития событий. Самый оптимистический из них предполагает, что в результате переговоров условия доступа для датских судов в исключительной экономзоне Великобритании не изменятся. В самом пессимистическом варианте, напротив, ожидается, что рыбаки Дании полностью утратят возможность промысла в водах Соединенного Королевства и при этом не получат компенсаций – возможности лова в других районах. В этом случае последствия могут быть самыми печальными: чистая прибыль датского рыболовства может упасть на 82%, а стоимость выгруженных уловов - на 57%.

Как сообщает корреспондент Fishnews, промежуточные варианты также предусмотрены. Например, запрет промысла в ИЭЗ Великобритании, но с возможностью компенсационного промысла в водах стран Евросоюза. При этом в случае переноса промысла пяти важнейших видов рыбы на новые акватории потери составят 66% по чистой прибыли и 45% по стоимости уловов.

Таким образом, датские специалисты в очередной раз продемонстрировали, что экономические последствия для местных рыбаков могут быть весьма значительными. К новой ситуации отрасли придется адаптироваться, возможно, и путем сокращения флота, заключают исследователи.

Ранее рыбопромышленники из девяти стран Евросоюза потребовали сохранить им доступ в исключительную экономзону Соединенного Королевства после Brexit. Кроме того, с отдельным иском намеревались выступить представители Дании.

Fishnews
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