15 ноября 2017 года

В Ненецком округе решили испробовать рыбоводство

Власти Ненецкого автономного округа предлагают предпринимателям рассмотреть проект по созданию в регионе сигового завода. Предполагается, что покупателям малька станут предприятия нефтегазового сектора.

Центр развития бизнеса НАО совместно с окружным департаментом природных ресурсов, экологии и АПК подготовили проект по созданию рыбоводного завода, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона.

Открыть объект предлагается на территории Нарьян-Мара или близлежащих населенных пунктов с созданием семи новых рабочих мест.

Планируется, что предприятие будет специализироваться «на проращивании икры сиговых пород и выращивании личинок до веса 80 мг». Производственная мощность нового объекта составит до 5 млн мальков пеляди в год. Для этого необходимо здание общей площадью не менее 300 м2.

Проект рассчитан на то, что покупателями конечного продукта станут нефтегазодобывающие предприятия, работающие в регионе. «Недропользователи в рамках восполнения ущерба водным биоресурсам от осуществления своей хозяйственной деятельности ежегодно выпускают в водоемы региона миллионы мальков, закупка которых пока осуществляется за пределами округа», – обратили внимание в пресс-службе.

При расчетном периоде реализации проекта в 5 лет объем инвестиций оценивается в 9,6 млн рублей. При этом срок окупаемости проекта – 20 месяцев. Идею для реализации могут использовать заинтересованные предприниматели региона. По возможностям господдержки обещают проконсультировать в Центре развития бизнеса.

Ранее в департаменте отмечали, что НАО – единственный субъект Северо-Западного федерального округа, в котором полностью отсутствует рыбоводство.

Fishnews