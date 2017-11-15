15 ноября 2017 года

Арктика ждет решений и компромиссов

С 27 по 30 ноября в Вашингтоне пройдет очередной раунд консультаций, посвященных проекту соглашения по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана. Делегации десяти стран попытаются снять противоречия по ряду спорных положений документа и найти компромиссный подход к сохранению морских биоресурсов Арктики.

Соглашение на перспективу

Встреча в Вашингтоне станет уже шестой в формате «десятки», когда в переговорах помимо приарктических государств принимают участие еще пять заинтересованных игроков – Китай, Япония, Республика Корея, Исландия и ЕС.

Активное обсуждение проекта соглашения стартовало сразу после подписания в Осло в июле 2015 г. декларации против нерегулируемого рыболовства. «Арктическая пятерка» в лице Дании (Гренландия), Канады, Норвегии, России и США согласилась не начинать коммерческий лов в районе открытого моря центральной части Северного Ледовитого океана до тех пор, пока не появится достаточно научных данных о запасах и экосистеме и не будут приняты механизмы правового регулирования.

Речь идет об акватории в Северном Ледовитом океане, которая расположена за пределами исключительных экономических зон арктических государств. Общая площадь анклава составляет 2,8 млн кв. км. Глобальные климатические изменения привели к таянию многолетних льдов, ранее сковывавших этот район. По данным наблюдений, последние годы значительная часть этого пространства в летний период становится доступной для судоходства, а значит и для рыбного промысла.

Вероятность возникновения в этом районе коммерческого рыболовства ученые оценивают по-разному. Кто-то считает крайне сомнительным существование близ полюса значимых рыбных запасов, кто-то не исключают сюрпризов от природы, а кто-то указывает на возможность миграций на север объектов промысла из прилегающих 200-мильных зон прибрежных стран. Однако все это лишь предположения, поскольку живые морские ресурсы арктических морей, и в особенности центральной части Северного Ледовитого океана, крайне мало изучены. Исключение составляет только Баренцево море.

Крайне сдержаны специалисты и в оценках возможных запасов водных биоресурсов, доступных для освоения. Большинство из них сходится во мнении, что экономическая рентабельность такого промысла будет под большим вопросом. Фактическое отсутствие объекта для регулирования – одна из главных особенностей соглашения, считает заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

«Нет подтвержденных ресурсов, которые нужно было бы регулировать и защищать», – рассказал он Fishnews, добавив, что в результате проект соглашения выглядит в определенной степени пустым.

Тем не менее ученые и эксперты из разных стран обращают внимание на уникальность арктического региона и призывают всю «десятку» не упустить редкостный шанс разобраться с проблемой браконьерства еще до ее появления.

«Эта ситуация сильно отличается от регулирования рыболовства у берегов Африки или Южной Америки, потому что здесь море возникает, можно сказать, на наших глазах. Кроме того, экосистема и живой мир Арктики подвергаются весьма серьезным изменениям, к которым им приходится адаптироваться», – утверждает член Национальной комиссии США по науке в Арктике Дэйвид Бентон.

Голос преткновения

Общее мнение о необходимости предосторожного подхода к арктическому анклаву, пожалуй, главное, что объединяет участников переговорного процесса. Благодаря такому настрою за два года удалось достичь взаимопонимания по большинству ключевых положений будущего соглашения.

Все десять стран одобрили концепцию, которая предполагает запрет на ведение коммерческого рыболовства, пока научные исследования не покажут реальную картину по запасам в этом районе. Очевидно, что совместная программа исследований займет даже не годы, а скорее десятилетия. Затем, если собранные данные позволят сделать вывод о потенциально интересных для рыбаков запасах, придет время для следующего шага – создания региональной рыбохозяйственной организации, которая непосредственно займется регулированием промысла в центральной части Северного Ледовитого океана.

В ходе вашингтонской встречи представители «десятки» планируют всесторонне проработать вопросы, которые пока остаются открытыми, – каким быть механизму принятия решений в рамках соглашения, особенно при переходе к созданию в Арктике РРХО, и обеспечит ли он особые преференции приарктическим территориям. На переговорах предлагались самые разные схемы учета голосов: от простого большинства, что устраивает, в частности, неарктические страны, до консенсуса прибрежных государств, – но пока ни один из вариантов не получил одобрения всех делегаций.

Для российской стороны пункт о механизме принятия решений остается важнейшим. «Принципиальное условие, при котором мы готовы подписать соглашение, – это учет позиции России как прибрежного государства. Только в том случае, если наш голос будет обязательно учтен, мы можем присоединиться к этому соглашению», – подчеркивает Василий Соколов.

Отношение регулятора разделяют и российские рыбаки. «Все решения по этому району должны приниматься при согласии прибрежных государств региона, и Российская Федерация должна обладать правом вето», – говорит председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев.

«Главный вопрос – как будут приниматься решения и каким количеством участников, – согласен посол Дэвид Болтон, заместитель помощника Государственного секретаря США по вопросам океанов и рыболовства. – У разных делегаций есть свои идеи по формуле принятия решений, и мы пытаемся найти компромисс, который будет приемлемым для всех». С точки зрения американской стороны, помимо консенсуса есть и другие способы, которыми пять стран, граничащих с Северным Ледовитым океаном, могут отстаивать свои интересы, отраженные в соглашении.

Через Берингов пролив

По мнению ряда экспертов, скорейшее подписание соглашения будет выгодно, прежде всего, США и России. «Мы обеспокоены тем, что суда неарктических государств могли бы свободно начать рыболовство за пределами нашей ИЭЗ в центральной части Северного Ледовитого океана без какого-либо контроля и регулирования», – признает Дэвид Болтон.

Есть основания полагать, что нерегулируемый промысел может возникнуть, в первую очередь, в районе Чукотского моря и моря Бофорта, примыкающем к прибрежным водам обеих стран. Однако российские специалисты к таким опасениям относятся скептически. По словам Василия Соколова, хотя со стороны Тихого океана море открыто достаточно сильно, исследования, в том числе проведенные ТИНРО-Центром, говорят об отсутствии «промысловых запасов, обеспечивающих ведение рентабельного промысла, даже в пределах 200-мильной зоны».

«Запасы есть, но они не могут обеспечить эффективность, – уверен замруководителя Росрыболовства. – Понятно, что страховаться все равно надо, поэтому мы и не отказываемся от переговоров в рамках и «пятерки», и «десятки», и стараемся сблизить позиции».

Шансы достичь компромисса на консультациях в Вашингтоне соседи по Арктике также оценивают по-разному. «Конечно, невозможно предсказать точно, но, основываясь на доброй воле, проявленной участниками переговоров, я настроен оптимистично в том, что мы найдем решение на встрече в ноябре», – считает Дэвид Болтон.

В Росрыболовстве более осторожны в прогнозах. «Несколько стран, таких как США, Канада, ЕС – позиционируют это как финальный раунд переговоров. Но опять-таки нам непонятно, почему нас не слышат в части учета мнения России», – напоминает Василий Соколов. По его словам, позиция проста: если услышат российскую делегацию, значит будет соглашение, в противном случае Россия ничего не потеряет, «если в это соглашение не войдет».

«Международные свои обязательства мы уже продекларировали. Мы не собираемся осуществлять нерегулируемый промысел за пределами 200-мильной зоны в Арктике, поэтому к нам сложно будет предъявить претензии, что мы не бережем арктические экосистемы и потворствуем нерегулируемому промыслу, – отмечает представитель федерального агентства. – А подписывать юридически обязывающий документ, который может повлечь какие-то последствия в целом для страны, если у нас нет блокирующего голоса, мы, конечно, не готовы».

Анна ЛИМ, Fishnews