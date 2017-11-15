Новости
Один из популярных выращиваемых моллюсков – гребешок приморский

Законопроект о страховании для аквакультуры отправился в Думу

Депутаты внесли в Госдуму проект поправок по страхованию объектов аквакультуры с государственной поддержкой. Предлагается выделить из федерального бюджета субсидии на страховые взносы.

Законопроект направили председатель Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин, члены комитета Анатолий Бифов и Олег Лебедев. Поправки предлагается внести в ФЗ от 25 июля 2011 г. № 260 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

В пояснительной записке отмечено, что в числе основных причин, сдерживающих развитие товарной аквакультуры в России, – слабо развитый механизм страхования рисков.

В соответствии с законом об аквакультуре, товарное рыбоводство, в том числе марикультура, является видом предпринимательской деятельности, относящейся к сельскохозяйственному производству. Вместе с тем объекты товарной аквакультуры не являются объектом агрострахования с господдержкой, обращают внимание авторы поправок.

Они подчеркивают, что товарная аквакультура – наиболее рискованная отрасль из-за зависимости производства от случайных факторов, как правило, погодных. Также депутаты отметили опасности, связанные с перебоями в энерго-, тепло-, водоснабжении, удорожанием материально-технических ресурсов.

Законопроект предусматривает предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета. Планируется, что эти деньги пойдут на уплату страховых взносов по договорам страхования в области товарной аквакультуры.

При таком страховании предлагается определить имущественные интересы страхователя, выгодоприобретателя, связанные с риском утраты (гибели) выращиваемых рыб, беспозвоночных, водорослей. Планируется, что господдержка будет оказываться при страховании рисков утраты гидробионтов из-за заразных болезней, пожаров, стихийных бедствий, нарушения энерго-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, потребность в средствах из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату страховых премий составит от 8,5 до 120 млн рублей, в зависимости от количества страхователей.

Отметим, проблему несовершенства страхового механизма в марикультуре поднимали в сентябре на Восточном экономическом форуме и в октябре на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке. В основном аквафермеров волновали вопросы страхования урожаев от краж и грабежей.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуравладивостокстрахование

Похожие новости

15 ноября 2017 года

Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

Проведенное ВАРПЭ исследование рынка подтвердило: каждый второй килограмм экспортируемых цист артемии – браконьерский. За границу идет как полностью незаконный, так и легализованный различными путями биоресурс.

Калининградские озера предложили для аквакульутры

В Калининградской области определили водные объекты, пригодные для аквакультуры. Бизнесу предлагают подавать заявки на определение границ рыбоводных участков.

14 ноября 2017 года

Лидеры экономик АТЭС договорились о продовольствии

Как укреплять продовольственную безопасность в ответ на изменения климата – этой теме лидеры экономик АТЭС посвятили отдельную часть декларации, принятой по итогам саммита в Дананге.

13 ноября 2017 года

Для сельского хозяйства НАО напишут свой закон

В Ненецком автономном округе разработают региональный закон о развитии сельского хозяйства. В документе планируется отразить и вопросы товарной аквакультуры.

10 ноября 2017 года

В Госдуме не одобрили «рыбацкие» поправки по лесным участкам

Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям рекомендовал отклонить в первом чтении законопроект об использовании лесных участков для рыболовства.

Рыбоводы улучшают показатели

К октябрю в России произведено 134 тыс. тонн продукции аквакультуры - на 15% выше уровня прошлого года. Между тем, не все регионы направляют заявки на выделение средств госбюджета для субсидий хозяйствам.

Лента новостей

15 ноября 2017 года

Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

Проведенное ВАРПЭ исследование рынка подтвердило: каждый второй килограмм экспортируемых цист артемии – браконьерский. За границу идет как полностью незаконный, так и легализованный различными путями биоресурс.

Пограничники просят заранее предупреждать о перегрузах

Об обращении Пограничной службы ФСБ России проинформировало Северо-Восточное теруправление Росрыболовства. Рыбаков просят заранее, за три рабочих дня, уведомлять о планируемой перегрузке уловов водных биоресурсов.

Арктика ждет решений и компромиссов

С 27 по 30 ноября в Вашингтоне пройдет очередной раунд консультаций, посвященных проекту соглашения по рыболовству в центральной части Северного Ледовитого океана. Делегации десяти стран попытаются снять противоречия по ряду спорных положений документа и найти компромиссный подход к сохранению морских биоресурсов Арктики.

Калининградские озера предложили для аквакульутры

В Калининградской области определили водные объекты, пригодные для аквакультуры. Бизнесу предлагают подавать заявки на определение границ рыбоводных участков.

В Ненецком округе решили испробовать рыбоводство

Власти Ненецкого автономного округа предлагают предпринимателям рассмотреть проект по созданию в регионе сигового завода. Предполагается, что покупателям малька станут предприятия нефтегазового сектора.

Рыбаки Карелии подсчитали уловы

Уловы карельских предприятий за 10 месяцев 2017 г. составили более 77 тыс. тонн. Добыча основных объектов – трески и пикши – с учетом прилова достигла 55,8 тыс. тонн.

Владимир Путин дал «зеленый свет» таможенному кодексу ЕАЭС

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ратификацию Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС. Руководители стран союза в своем заявлении ранее подчеркнули, что новый кодекс вступит в силу с 1 января 2018 г.

Рыбакам Кубани расширили возможности для сдачи улова

Уловы, которые добыты в морских водах, прилегающих к Ростовской области и Краснодарскому краю, теперь можно будет доставлять не только в морские порты, но и в другие места на территории этих регионов.

Brexit грозит ударом по датскому рыболовству

Ученые Дании просчитали возможные потери национальной рыбной отрасли от выхода Британии из ЕС. При наихудшем развитии событий датские рыбаки лишатся 82% прибыли.

14 ноября 2017 года

Лидеры экономик АТЭС договорились о продовольствии

Как укреплять продовольственную безопасность в ответ на изменения климата – этой теме лидеры экономик АТЭС посвятили отдельную часть декларации, принятой по итогам саммита в Дананге.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

Пришло время гордиться рыбной отраслью России

Все материалы

Интервью

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин ДРЕВЕТНЯК

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

Константин ДРЕВЕТНЯК

Люди - последние в очереди за мойвой

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Двойные преференции

Капитан дальнего плавания, доцент кафедры управления судном Дальрыбвтуза, автор книги о китобойном промысле «Антарктика за кормой» Виктор ЩЕРБАТЮК

Капитан дальнего плавания, автор книги о китобоях

Виктор ЩЕРБАТЮК

Китобойный флот окупил себя с лихвой

Врио директора Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра Алексей БАЙТАЛЮК

Врио директора ТИНРО-Центра

Алексей БАЙТАЛЮК

PICES – уникальная международная организация

Все интервью

Личное мнение

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

MSC-лейбл – важная цель для ярусоловов

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование» Олег КОМАРОВ

Генеральный директор ООО «Технологическое оборудование»

Олег КОМАРОВ

Что хотим: «сырьевую трубу» или экономическую независимость?

Все материалы

Крупным планом

Цисты артемии

Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

Рыбацкий Амур

Рыбацкий Амур

Все материалы

События

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

XII Международный конгресс рыбаков во Владивостоке, октябрь 2017 г.

На полях Международного конгресса рыбаков

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.