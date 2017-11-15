15 ноября 2017 года

Законопроект о страховании для аквакультуры отправился в Думу

Депутаты внесли в Госдуму проект поправок по страхованию объектов аквакультуры с государственной поддержкой. Предлагается выделить из федерального бюджета субсидии на страховые взносы.

Законопроект направили председатель Комитета ГД по аграрным вопросам Владимир Кашин, члены комитета Анатолий Бифов и Олег Лебедев. Поправки предлагается внести в ФЗ от 25 июля 2011 г. № 260 «О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства».

В пояснительной записке отмечено, что в числе основных причин, сдерживающих развитие товарной аквакультуры в России, – слабо развитый механизм страхования рисков.

В соответствии с законом об аквакультуре, товарное рыбоводство, в том числе марикультура, является видом предпринимательской деятельности, относящейся к сельскохозяйственному производству. Вместе с тем объекты товарной аквакультуры не являются объектом агрострахования с господдержкой, обращают внимание авторы поправок.

Они подчеркивают, что товарная аквакультура – наиболее рискованная отрасль из-за зависимости производства от случайных факторов, как правило, погодных. Также депутаты отметили опасности, связанные с перебоями в энерго-, тепло-, водоснабжении, удорожанием материально-технических ресурсов.

Законопроект предусматривает предоставление субсидий за счет средств федерального бюджета. Планируется, что эти деньги пойдут на уплату страховых взносов по договорам страхования в области товарной аквакультуры.

При таком страховании предлагается определить имущественные интересы страхователя, выгодоприобретателя, связанные с риском утраты (гибели) выращиваемых рыб, беспозвоночных, водорослей. Планируется, что господдержка будет оказываться при страховании рисков утраты гидробионтов из-за заразных болезней, пожаров, стихийных бедствий, нарушения энерго-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий.

Согласно финансово-экономическому обоснованию к проекту, потребность в средствах из федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату страховых премий составит от 8,5 до 120 млн рублей, в зависимости от количества страхователей.

Отметим, проблему несовершенства страхового механизма в марикультуре поднимали в сентябре на Восточном экономическом форуме и в октябре на Международном конгрессе рыбаков во Владивостоке. В основном аквафермеров волновали вопросы страхования урожаев от краж и грабежей.

Fishnews