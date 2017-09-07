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Актуальные вопросы аквакультуры Дальнего Востока рассмотрели на специальной сессии ВЭФ

По аквакультуре бьют безнаказанные грабежи

На сессии ВЭФ рыбоводы обратили внимание на отсутствие правовой базы для противодействия кражам гидробионтов. По мнению бизнеса, прежде всего необходимо сформировать эффективный механизм борьбы с грабителями.

Напомним, актуальные вопросы аквакультуры Дальнего Востока рассмотрели на специальной сессии ВЭФ 6 сентября. Президент китайской компании Wen Lian Aquaculture Цю Брюс в числе основных проблем назвал браконьерство: как защищать выращенные гидробионты после вложенных инвестиций? Сейчас все, кто угодно могут заходить на фермы и у бизнеса нет полномочий, чтобы помешать этому, констатировал гость из КНР. «Мы здесь не для благотворительности!» - заявил он.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на кражи пожаловались и российские предприятия. Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов подчеркнул, что проблема хищений урожаев первична для аквафермеров. По словам рыбопромышленника, такое браконьерство – особенное, имеющее социальные причины. «Дело в том, что в течение как минимум двух поколений все негативные социальные изменения в стране сформировали определенную культуру, в которой практически отсутствует уважение к собственности. В нашем случае правовой вакуум не позволял фиксировать четкие права собственности на объекты аквакультуры, и к ним сформировалось отношение не как к товару, ценности, а как к урожаю в лесу - можно пойти и собрать. Таким образом выросло несколько поколений молодых сильных мужчин, которые кормили свои семьи», - обрисовал ситуацию Александр Ефремов.

Он обратил внимание, что в стране нет государственного органа, который отвечает за эту проблему. «Будь это правоохранительный орган, регулирующий, надзорный, контрольный – какой угодно, но мы, как участники процесса, должны четко понимать – к кому обращаться, когда нас грабят. А дальше уже решать более сложные вопросы», - отметил глава «Доброфлота».

Генеральный директор ООО «СиЛайф» Елена Губина добавила, что для пастбищной марикультуры отсутствует механизм страхования, в частности расчет ущерба. «Наша компания, к сожалению, столкнулась с этим. Мы были готовы страховать, но как получить расчет ущерба? Мало того, тот страховой продукт, который предлагают, связан, например, с обязательным возбуждением уголовных дел при кражах. А нет ни одного уголовного дела. Не потому, что компания не обращается, а потому, что нет механизма», - рассказала Елена Губина.

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и рыбоводства Минсельхоза Евгений Кац напомнил, что в правила рыболовства внесены изменения: рыбакам-любителям нельзя находиться на РВУ без согласия пользователя участка. «Нужно совместно с правоохранительными органами наработать практику», - подчеркнул глава департамента.

Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук согласился с рыбоводами и отметил, что в ближайшее время нужно собрать открытое совещание с силовым блоком, контрольно-надзорными органами, прокуратурой и другими организациями. «Надо найти решение, чтобы пользователь был защищен в части ресурса, который он вырастил», - резюмировал представитель федерального агентства.

Fishnews

  • Актуальные вопросы аквакультуры Дальнего Востока рассмотрели на специальной сессии ВЭФ
  • Президент китайской компании Wen Lian Aquaculture ЦЮ Брюс
  • Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ
  • Генеральный директор ООО «СиЛайф» Елена ГУБИНА
  • Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и рыбоводства Минсельхоза Евгений КАЦ
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК
    • НазадМетки: КНРаквакультурабраконьерстводальний востокросрыболовствострахованиеуголовное дело

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