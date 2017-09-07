По аквакультуре бьют безнаказанные грабежи
На сессии ВЭФ рыбоводы обратили внимание на отсутствие правовой базы для противодействия кражам гидробионтов. По мнению бизнеса, прежде всего необходимо сформировать эффективный механизм борьбы с грабителями.
Напомним, актуальные вопросы аквакультуры Дальнего Востока рассмотрели на специальной сессии ВЭФ 6 сентября. Президент китайской компании Wen Lian Aquaculture Цю Брюс в числе основных проблем назвал браконьерство: как защищать выращенные гидробионты после вложенных инвестиций? Сейчас все, кто угодно могут заходить на фермы и у бизнеса нет полномочий, чтобы помешать этому, констатировал гость из КНР. «Мы здесь не для благотворительности!» - заявил он.
Как сообщает корреспондент Fishnews, на кражи пожаловались и российские предприятия. Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр Ефремов подчеркнул, что проблема хищений урожаев первична для аквафермеров. По словам рыбопромышленника, такое браконьерство – особенное, имеющее социальные причины. «Дело в том, что в течение как минимум двух поколений все негативные социальные изменения в стране сформировали определенную культуру, в которой практически отсутствует уважение к собственности. В нашем случае правовой вакуум не позволял фиксировать четкие права собственности на объекты аквакультуры, и к ним сформировалось отношение не как к товару, ценности, а как к урожаю в лесу - можно пойти и собрать. Таким образом выросло несколько поколений молодых сильных мужчин, которые кормили свои семьи», - обрисовал ситуацию Александр Ефремов.
Он обратил внимание, что в стране нет государственного органа, который отвечает за эту проблему. «Будь это правоохранительный орган, регулирующий, надзорный, контрольный – какой угодно, но мы, как участники процесса, должны четко понимать – к кому обращаться, когда нас грабят. А дальше уже решать более сложные вопросы», - отметил глава «Доброфлота».
Генеральный директор ООО «СиЛайф» Елена Губина добавила, что для пастбищной марикультуры отсутствует механизм страхования, в частности расчет ущерба. «Наша компания, к сожалению, столкнулась с этим. Мы были готовы страховать, но как получить расчет ущерба? Мало того, тот страховой продукт, который предлагают, связан, например, с обязательным возбуждением уголовных дел при кражах. А нет ни одного уголовного дела. Не потому, что компания не обращается, а потому, что нет механизма», - рассказала Елена Губина.
Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и рыбоводства Минсельхоза Евгений Кац напомнил, что в правила рыболовства внесены изменения: рыбакам-любителям нельзя находиться на РВУ без согласия пользователя участка. «Нужно совместно с правоохранительными органами наработать практику», - подчеркнул глава департамента.
Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук согласился с рыбоводами и отметил, что в ближайшее время нужно собрать открытое совещание с силовым блоком, контрольно-надзорными органами, прокуратурой и другими организациями. «Надо найти решение, чтобы пользователь был защищен в части ресурса, который он вырастил», - резюмировал представитель федерального агентства.
Fishnews