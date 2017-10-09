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Один из круглых столов Международного конгресса рыбаков посвятили проблемам марикультуры

«Нормативка» для марифермера: документы против здравого смысла

Развитие морской аквакультуры тормозят пробелы и ошибки отраслевого законодательства. Актуальные проблемы озвучили на круглом столе Международного конгресса рыбаков.

Права – смутные, обязательства – невыполнимые

Первый вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш обратила внимание на договор пользования рыбоводным участком, который заключается с победителем аукциона. В частности, на то, что в документе указываются величины минимального ежегодного объема изъятия, определенные соответствующей методикой. «Получается, что бизнесу себя утруждать уже не нужно – за него государство уже все посчитало и обязало произвести продукцию – не менее установленных объемов. Конечно же, без учета рыбоводно-биологического обоснования», - отметила Елена Януш. Она подчеркнула, что зачастую гидробионты просто невозможно изъять в предусмотренных количествах через короткий промежуток времени – этого не позволяет биопродуктивность. Вопросы вызывает и способ расчета этих объемов, привязанный ко всей площади участка.

Докладчик обратила внимание на то, что после заключения договора пользователь обязан организовать экологическую экспертизу участка. Она может оказаться весьма долгой и дорогой, а объемы выращиваемой продукции в экспертном заключении могут сильно отличаться от цифр в договоре.

Представительница ассоциации указала, что по договору Росрыболовство обязано давать пользователю информацию по РВУ. «Хотелось бы понять – какую информацию обязано сообщать агентство? На возмездной или безвозмездной основе? И имеем ли мы возможность согласно этому пункту получить исчерпывающую информацию о потенциальных возможностях участков, сведения о которых годами собирали научные организации?» - задалась вопросами Елена Януш.

Также рыбоводы имеют право охранять РВУ за счет собственных средств. «Право-то договором определено, только до настоящего времени сохранение урожаев от хищений – серьезнейшая проблема. До сих пор не проработан механизм защиты хозяйств от ограблений, несмотря на неоднократные поручения на всех уровнях», - констатировала первый вице-президент ассоциации.

Она подчеркнула, что пока в условиях договора заложены невыполнимые требования, марикультурные хозяйства не смогут развиваться. «Вопросов много. И самое печальное, что в ближайшее время у предприятий начнутся проблемы из-за таких хитросплетений в нормативных документах», - отметила Елена Януш.

Методики стали барьерами

Директор компании «Норд-Ост» Игорь Мармалёв обратил внимание, что в методике определения объема и видового состава объектов аквакультуры очень мало объектов для выращивания в Приморье: в списке нет ни асцидии, ни спизулы, ни трубача. Соответственно, для них нет и коэффициентов, объемов изъятия, утвержденных технологий, и пользователи не могут выращивать востребованные гидробионты, которые обитают в прибрежье края. Как сообщает корреспондент Fishnews, нарекания вызвали также прописанные в методике продолжительность выращивания (моллюски набирают товарный вес гораздо раньше установленных сроков) и минимальная масса гидробионтов.

Остановился докладчик и на методике расчета объемов изъятия: для Приморского края в ней нет коэффициентов по многим объектам.

Кроме того, Игорь Мармалёв усомнился в необходимости экоэкспертизы, указав на то, что бизнесмены не будут лишать себя заработка, загрязняя собственные участки.

«Почему фермер не спрашивает разрешения, что ему сажать на арендованном поле – морковку, лук, капусту? Он не пишет заявления, не берет с собой представителей органов власти для актирования посевной. У них нет методики, которая определяет коэффициенты изъятия коров, свиней, гусей», - заметил бизнесмен.

Он обратился к Минсельхозу и Росрыболовству с просьбой дать мариводам «право самостоятельности». «Мы сами знаем, какой объект вырастить, по какой технологии и в каком объеме!» - заявил докладчик.

Проблемы бизнеса «шерифов» не волнуют?

Генеральный директор ООО «СиЛайф» Елена Губина вновь подняла проблему со страхованием гидробионтов: для мариводных хозяйств нет методики расчета ущерба. «Страховщики говорят: если вы не можете подтвердить убыток согласно методикам вашего учета, значит, убытка нет. В результате мы страхуем то, что в принципе застраховать невозможно», - рассказала руководитель компании. Она добавила, что существуют трудности и с актированием массовой гибели урожая от чрезвычайных ситуаций.

На заседании обсудили и трудности, которые испытывают аквафермеры Приморья с участками, находящимися на особо охраняемых природных территориях. Теруправление Росрыболовства отказалось предоставить специалистов для актирования высадки молоди на таких РВУ. Хозяйства подвергаются настоящей травле со стороны регионального департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды, заявил заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев.

Участники круглого стола обратили внимание и на необходимость предоставления предприятиям аквакультуры земельных участков вблизи РВУ без торгов. Широко обсуждалась давняя проблема безнаказанного грабежа мариферм, высказывались опасения по распределению участков и проведению торгов через интернет.

При этом собравшихся возмутило, что на заседании не присутствовало ни одного представителя Росрыболовства, Минприроды и других федеральных органов власти. Было предложено направить каждому приглашенному и не явившемуся чиновнику ноту недоверия и поднять вопрос взаимодействия с властью на Восточном экономическом форуме.

Fishnews

  • Один из круглых столов Международного конгресса рыбаков посвятили проблемам марикультуры
  • Первый вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена ЯНУШ
  • Директор компании «Норд-Ост» Игорь МАРМАЛЁВ
  • Генеральный директор ООО «СиЛайф» Елена ГУБИНА
  • Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман ВИТЯЗЕВ
  • Один из круглых столов Международного конгресса рыбаков посвятили проблемам марикультуры
  • Один из круглых столов Международного конгресса рыбаков посвятили проблемам марикультуры
    •
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