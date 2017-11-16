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К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь КИМ

Игорь Ким: Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Подготовка инженерных кадров в России не отвечает масштабным вызовам современности, считает завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь Ким.

На рубеже веков в России произошел стремительный рывок технического оснащения некоторых рыбоперерабатывающих предприятий, отмечает заведующий кафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза Игорь Ким. Современные комплексы появились во многих рыбных регионах страны, таких как Камчатка, Сахалин, Хабаровский край.

«Однако в целом приходится констатировать, что конкурентоспособность отечественного рыбоперерабатывающего комплекса остается еще на низком уровне, что обусловлено слабой инвестиционной привлекательностью. Правда, сейчас много делается в этом направлении, но результаты работы будут видны через несколько лет. Кроме того, у нас наблюдается недостаточный уровень развития инфраструктуры и логистики, а также дефицит квалифицированных инженерно-технических кадров, – подчеркнул эксперт в статье для Fishnews. – Более того, общий уровень развития перерабатывающих предприятий рыбной отрасли существенно отстает не только от мировых производств, но и от уровня развития отечественных высокотехнологичных отраслей, таких как биотехнология или фармацевтика».

Следующей базовой проблемой Игорь Ким называет «рассмотрение технологических решений в отрыве от детализации аспектов аппаратурного оформления, анализа возможностей технических систем в конкретных условиях и с определенными характеристиками обрабатываемых сред».

«В частности, всем хорошо известно, что:

- технологи не знают возможностей оборудования, областей его наиболее эффективного функционирования и физических основ протекающих процессов;

- механики не ориентируются в химических, микробиологических, ферментативных и иных аспектах производства продукции;

- производственный персонал относится к категории работников, не имеющих углубленного, системного, а иногда и профильного образования», - обращает внимание автор статьи.

Даже при наличии соответствующего опыта ведущий специалист технического профиля не способен самостоятельно эффективно решать поставленные задачи и возникающие проблемы, поскольку не обладает базовой управленческой и экономической компетентностью. В итоге это приводит к технологическим и производственным просчетам, а также неэффективному выстраиванию маркетинговой концепции продукта, отметил он.

«Для выхода из порочного круга предприятиям необходимо формировать команду, в состав которой обязательно должны входить инженеры, технологи и маркетологи, - считает Игорь Ким. - При таком сочетании команда сможет успешно решать поставленные задачи при разработке, производстве и реализации продукции».

Эксперт подчеркивает, что промышленные предприятия все больше нуждаются в специалистах, способных эффективно эксплуатировать современное оборудование.

«Быстрая смена технологий, ускоренные темпы технического переоснащения предприятий постоянно ужесточают требования к базовому образованию специалистов, уровню их профессиональных, интеллектуальных, организационных способностей и личностных качеств. В этой связи требования высокотехнологичных отраслей экономики и промышленности к выпускникам вузов давно вошли в противоречие с традиционными методами их обучения», - обращает внимание автор статьи.

Противоречия отчетливо видны при сравнении современных требований в федеральных образовательных стандартах высшего образования и практики подготовки инженерно-технических кадров, во многих вузах России базирующейся на технике и технологиях конца 20 века, отмечает Игорь Ким. «Такое отставание привело к тому, что компетенции выпускников в подавляющем большинстве не соответствуют ожиданиям работодателей и уровню развития техносферы на отдельных предприятиях, т.е. подготовка инженерных кадров в России не отвечает масштабным вызовам современности», - заявляет эксперт.

В итоге у выпускников сильно сужаются перспективы трудоустройства по профилю, и большинство из них работает в других секторах экономики, констатирует он. Отсутствие престижности в деятельности инженерно-технических работников и невысокая оплата их труда привели к радикальному изменению ценностных ориентаций российской молодежи: технические профессии и работа в НИИ или конструкторских бюро утратили в их глазах привлекательность.

Нынешнее состояние российского инженерно-технического контингента промышленных предприятий угрожает не только будущему, но и существенно ограничивает сегодняшнее развитие технического потенциала страны, а поэтому необходимо кардинальное реформирование национальной технической школы, подчеркивает завкафедрой. Рынок требует инженеров-новаторов, разработчиков высоких технологий и наукоемких производств, а значит, сохранение прежней системы подготовки инженерных кадров не оправдано, резюмирует он.

По мнению Игоря Кима, удовлетворить данный спрос можно в основном выпускниками магистратуры. Для изменения ситуации следует переформатировать подготовку бакалавров и магистров с «квалифицированных» на «компетентных», поскольку только компетентностный подход обеспечит достижение нового качества образования. Прежде всего, выпускник должен уметь работать с информацией: владеть алгоритмами и методами ее поиска и обработки. Для освоения данных компетенций следует в учебном процессе широко использовать прикладные программные продукты, умение работать с которыми станет дополнительным бонусом при трудоустройстве, считает автор статьи.

Полный текст читайте в рубрике «Личное мнение» на сайте Fishnews.
НазадМетки: камчаткасахалин

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