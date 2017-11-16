16 ноября 2017 года

«Норебо» построит шесть траулеров для Северного бассейна

Компании, входящие в группу «Норебо», и судостроительный завод «Северная верфь» заключили контракты на постройку серии из шести судов. Проекты планируется включить в заявления на получение долей инвестквот.

Заказчиками строительства морозильных траулеров-процессоров стали пять рыбодобывающих компаний группы «Норебо»: АО «Рыбпроминвест», АО «Карат-1», АО «Альтернатива», ОАО «Карельские морепродукты» и АО «Мурманский Губернский Флот». Суда будут построены по проекту 170701, передовому не только для российской, но и для мировой рыбной индустрии, заявили Fishnews в пресс-службе «Норебо».

В холдинге отметили, что новые траулеры-процессоры получат уникальное капсулообразное строение корпуса, их наибольшая длина составит свыше 80 м. Валовая вместимость судна – более 3500 регистровых тонн. Все суда будут оборудованы современными рыбообрабатывающими фабриками, позволяющими производить широкий ассортимент филе из трески и пикши - более 21 тонны в сутки, а также не менее 7 тонн рыбной муки. Планируется выпускать продукцию и из других промысловых объектов, таких как палтус и морской окунь. Морозильное оборудование каждого траулера позволит обеспечить суммарную производительность более 60 тонн продукции в сутки.

Руководство «Норебо» намерено включить проекты на строительство шести судов в заявления на получение долей инвестиционных квот в этом году. Использовать новые суда планируется в Северном бассейне для промысла трески и пикши, а также других видов водных биоресурсов.

Как заявили в холдинге, общий объем инвестиций в обновление флота на российском судостроительном предприятии составит более 21 млрд рублей. Закладка первого судна намечена на третий квартал 2018 г. Сейчас «Северная верфь» планирует работы по подготовке конструкторской и технологической документации совместно с российским конструкторским бюро.

Директор ООО «Управляющая компания Норебо» Виталий Орлов сообщил: «Мы приняли принципиальное решение об инвестиции в строительство современных и прогрессивных по своему дизайну рыбопромысловых судов. Для нас важно, что такие сложные по проектированию и строительству суда будут созданы на российском предприятии с более чем 100-летней историей. Новые траулеры предназначены для работы в сложных условиях арктического региона. Они позволят выпускать на борту большой ассортимент высококачественной рыбопродукции». Он добавил, что реализация инвестиционных проектов позволит холдингу «внести свой персональный вклад в возрождение отечественного судостроения».

«Для «Северной верфи» этот контракт важен не только как бизнес-проект и возможность загрузить производственные мощности. Но он еще очень важен с точки зрения перспективы получения нашим заводом значительного опыта работы над таким авангардным проектом, - заявил гендиректор «Северной верфи» Игорь Пономарев. - Мы гордимся тем, что будем сопричастны появлению в отечественном флоте этих шести суперсовременных траулеров». Руководитель судостроительной компании добавил, что все траулеры должны быть построены к 2023 г. «Сейчас самое главное - организовать работу по подготовке проектной документации, разработать детальный график строительства, оптимально вписав его в нашу текущую деятельность, и спланировать логистику поставок», - сказал Игорь Пономарев.

Напомним, что в состав группы «Норебо» входит 13 рыбодобывающих компаний Северо-Запада России и Дальнего Востока.

Fishnews