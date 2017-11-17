17 ноября 2017 года

Россельхознадзор рассказал о подготовке к электронной ветсертификации

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору разместила информацию о том, по каким направлениям ведется обучение пользователей системы «Меркурий».

На обязательное оформление ветеринарно-сопроводительных документов в электронном виде Россия должна перейти с 1 января 2018 г. До следующего года пользоваться этой технологией собственник подконтрольного товара может по желанию.

В Россельхознадзоре заявили, что уделяют значительное внимание обучению всех заинтересованных лиц работе с ФГИС «Меркурий».

Так, в федеральной службе отметили, что в открытом доступе размещена справочная информация: инструкции с иллюстрациями, описание порядка работы в системе, список часто задаваемых вопросов, получасовой обучающий видеокурс, а также информационные видеоролики о работе системы в целом и об электронной сертификации водных биоресурсов в частности.

Кроме того, для практической подготовки к работе с системой подготовлена ее демонстрационная версия, получить доступ к которой можно, отправив заявку в свободной форме в виде электронного письма на адрес mercury@fsvps.ru, рассказали Fishnews в пресс-службе ведомства.

Еще одно направление – онлайн-семинары для сотрудников ветеринарных служб и хозяйствующих субъектов. Сообщается, что технические сотрудники ВНИИЗЖ (Федеральный центр охраны здоровья животных, находится в ведении Россельхознадзора) за девять месяцев 2017 г. провели 83 видеоконференции, на которых присутствовало более 1400 слушателей.

«Технические специалисты службы также оказывают непрерывную консультационную поддержку частным и юридическим лицам, у которых возникают сложности с освоением ФГИС «Меркурий». Так, в сутки в адрес технической поддержки поступает от 150 до 200 электронных писем с вопросами и 50-60 звонков», – заявили в ведомстве.

Fishnews