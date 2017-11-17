17 ноября 2017 года

Методика для живого краба на подходе

Отраслевые институты совместно с предприятиями подготовили временное руководство по определению массы крабов, перевозимых в живом виде на судах рыбопромыслового флота. После доработки документ будет передан в Пограничную службу.

Специалисты изучили вопросы определения реальной массы краба после стекания воды, потери индивидуальной массы при транспортировке в живом виде, травматизма краба. Работы проводились по обращению Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока (АДК) – непосредственно в районах промысла, во время переходов из районов лова в российские и иностранные порты, а также после сдачи продукции в зарубежных портах на бассейнах для передержки краба.

О результатах представители отраслевых институтов доложили на осеннем заседании ДВНПС в Южно-Сахалинске, сообщает корреспондент Fishnews. При определении фактической массы улова краба, транспортируемого в живом виде, должны учитываться потери веса после стекания воды и снижения индивидуальной массы за период транспортировки, отметил первый заместитель директора Камчатского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Александр Варкентин.

Полученные результаты ученые ТИНРО-Центра и КамчатНИРО использовали для подготовки временного руководства по определению массы крабов, перевозимых в живом виде на судах рыбопромыслового флота.

Документ разработан для специалистов предприятий, контролирующих органов, рассказал руководитель ТИНРО-Центра Алексей Байталюк. Он сообщил, что руководство направлено в Росрыболовство для согласования и ознакомления.

Вопрос с разработкой руководства актуальный, промысел с доставкой краба в живом виде становится все более популярным, обратил внимание президент АДК Александр Дупляков. При этом он отметил, что с Пограничной службой острота вопроса определения массы краба снята, но она остается с таможенной службой.

Дальневосточный научно-промысловый совет согласился принять руководство за основу, после доработки документ должен быть направлены в ПС ФСБ России.

Fishnews