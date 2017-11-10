10 ноября 2017 года

ДВНПС собрался на Сахалине

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук, открывая заседание научно-промыслового совета, остановился на теме лососевой путины, промысле иваси и скумбрии, предоставлении прав на вылов на новый период и распределении инвестиционных квот.

Уже несколько лет ДВНПС традиционно собирался во Владивостоке. Однако на этот раз заседание решили провести в Южно-Сахалинске. Заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук отметил роль островного региона в рыбохозяйственном комплексе.

Замглавы федерального агентства поблагодарил рыбаков за прибавку по общему вылову водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews. «Мы идем опережающими темпами даже к предыдущему году», - обратил внимание Петр Савчук. Непростая ситуация сложилась с тихоокеанскими лососями, однако положительная динамика отмечена по перспективным объектам промысла – дальневосточной сардине (иваси) и скумбрии. «Мы считаем, что это очень большая перспектива ближайших 10-15 лет», - заявил замруководителя ведомства.

Стабильная ситуация, отметил Петр Савчук, с запасами минтая: «Мы видим хорошие перспективы будущего года». Большинство объектов, по словам представителя агентства, находятся на стабильном уровне.

Отдельно замглавы Росрыболовства остановился на постройке флота. «Еще два года назад никто даже не думал о строительстве рыбопромысловых судов в России. Сегодня строится уже 30 рыбопромысловых судов на верфях Российской Федерации», - рассказал Петр Савчук. Он напомнил, что до завершения заявочной кампании по инвестиционным квотам осталось совсем немного времени – она проходит до 7 декабря 2017 г. Предполагается общее строительство порядка 100 судов и около 30 рыбоперерабатывающих предприятий: это должны быть современные заводы, подчеркнул заместитель главы агентства.

В следующем году также предстоит работа по закреплению долей промысловых квот на новый период. На этот раз уже на 15 лет. По обращению ВАРПЭ уже проведено тестирование по этому процессу, сообщил замруководителя Росрыболовства. «По-моему, сняли все вопросы, которые существовали по математической модели и прозрачности данного подхода по заявочной кампании», - рассказал он. Замглавы ведомства также напомнил о привлечении к процессу бизнеса и регионов.

Традиционно осенью ДВНПС рассматривает итоги лососевой путины. В этом году в преддверии заседания НПС в Южно-Сахалинске прошла конференция, на которой наука, власти и бизнес обсуждали состояние и перспективы лососевого хозяйства Дальнего Востока. Петр Савчук отметил, что сейчас в Северной Пацифике происходят глобальные климатические изменения – это отражается на ресурсе. Сказываются перемены не только на России, но и на других странах. К депрессионному периоду надо готовиться, выработать своевременные меры регулирования, заявил замруководителя Росрыболовства.

Продолжается подготовка новой редакции правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Нужно стремиться, чтобы документ как можно реже менялся, сказал представитель агентства. Этот вопрос также включили в повестку заседания ДВНПС.

Принятие новых правил не обещает быть быстрым, поэтому обсудить также решили изменения действующего документа – правил, утвержденных приказом Минсельхоза от 21 октября 2013 г. № 385.

Fishnews