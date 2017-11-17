20 ноября 2017 года

Перу решило сократить вылов анчоуса

Министерство производства Перу установило общий допустимый улов анчоуса на второй сезон промысла в центрально-северной зоне – 1,49 млн тонн. Ожидалось, что квота составит 2 млн тонн, но ученые рекомендовали сократить ее из-за большого количества молоди.

Разведывательный промысел анчоуса для второго сезона должен начаться уже 23 ноября. Об этом сообщают СМИ республики со ссылкой Перуанский морской институт (IMARPE). Заместитель министра по вопросам рыболовства Гектор Солди рассказал, что пробная добыча поможет установить допустимый процент молоди в улове.

Оценка, сделанная учеными в последние недели, выявила большое количество молоди. Это заставило власти сократить ОДУ, сообщает корреспондент Fishnews.

Ранее слухи, что общий допустимый улов могут установить ниже ожидаемых 2 млн тонн, начали распространяться среди перуанских рыбаков. В результате поставщики наполовину сократили предварительные продажи уловов.

В прошлом году квота на второй сезон в северо-центральной зоне составила 2 млн тонн, что на 81% выше уровня 2015 г. Такое увеличение показывало, что промысел восстановился после действия феномена Эль-Ниньо, оказывавший мощное влияние на перуанское рыболовство последние три года.

В 2017 г. квота на первый сезон добычи анчоуса в северо-центральной зоне выросла на 56% к уровню 2016 г. – до 2,8 млн тонн. При этом рыбаки выбрали только 85% предоставленных лимитов.

В сентябре в Перу были уверены, что ОДУ составит 2,8 млн тонн и во втором сезоне. Однако уже в октябре стало известно, что промысел может начаться не в конце октября или начале ноября, как ожидалось, а лишь во второй половине ноября.

Источники в отрасли рассказали британскому порталу Undercurrent News, что ресурсы анчоуса рассеяны и содержит большое количество мальков. В то же время морские условия не самые лучшие, а вода холоднее, чем обычно, что может быть следствием атмосферного явления Ла-Нинья.

Fishnews