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Федеральное агентство по рыболовству

Росрыболовство прокомментировало тему крабовых квот

Официальной информации по вопросу исключения крабовых квот из общей системы в Росрыболовство не поступало, сообщили в пресс-службе ведомства. В федеральном агентстве также рассказали, на какой стадии сейчас подготовка проекта постановления по инвестквотам для краба.

Напомним, что крабы были включены в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых выделяются квоты на инвестиционные цели, однако не с 2017 г., как по другим объектам, а с 2018 г. При этом для реализации механизма по крабам требуется подзаконная база.

Проект соответствующего постановления был направлен в Министерство сельского хозяйства, оттуда возвращен в Федеральное агентство по рыболовству на доработку, сообщили в пресс-службе ФАР.

Fishnews также попросил прокомментировать, как Росрыболовство относится к предложениям об исключении крабовых квот из общей системы – как в части инвестквот, так и в части закрепления долей квот на 15 лет (по историческому принципу)?

«Официальная информация по данному вопросу в Росрыболовство не поступала, – заявили в пресс-службе. – Позиция агентства будет сформирована после получения текста документа и соответствующего поручения».

Fishnews
НазадМетки: крабросрыболовство

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