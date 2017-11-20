Росрыболовство прокомментировало тему крабовых квот

20 ноября 2017 года
В сентябре глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов поднял проблему тотального контроля уловов, которые доставляются для переработки на берег. Пограничному управлению поручено было проанализировать административную нагрузку.
Президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложения о том, чтобы исключить крабов из общей системы распределения квот на 15 лет, а также не выделять по этим объектам инвестиционные квоты.
На заводе «Янтарь» в Калининграде спустили на воду рыбопромысловое судно, построенное для камчатского Колхоза имени Ленина. Проект будет претендовать на инвестиционные квоты.
К февралю 2018 г. Росрыболовство и правительство Калининградской области намерены представить проект рыбного кластера. В него войдут модернизированный Калининградский морской рыбный порт и терминал в городе Пионерском.
17 ноября 2017 года
На этом неделе компании группы «Норебо» заключили контракты с отечественной верфью. Президент подписал закон, ратифицирующий договор о таможенном кодексе ЕАЭС, а отраслевая наука обсудила приоритеты.
Глава отрасли Илья Шестаков поручил ВНИРО доработать список перспективных прикладных исследований совместно с Советом ВАРПЭ. Ассоциация очень тщательно подойдет к этой работе, подчеркнул президент объединения Герман Зверев.
20 ноября 2017 года
В сентябре глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов поднял проблему тотального контроля уловов, которые доставляются для переработки на берег. Пограничному управлению поручено было проанализировать административную нагрузку.
В Челябинской области создана территория опережающего развития «Верхний Уфалей». С особым правовым режимом, в частности, будет реализовываться проект по строительству рыбоводческого комплекса.
Икра минтая – новый, но перспективный для китайского рынка продукт, полагают российские рыбопромышленники. Его продвижению будут способствовать прямое знакомство потребителя со вкусом новинки и исследования рынка.
Президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложения о том, чтобы исключить крабов из общей системы распределения квот на 15 лет, а также не выделять по этим объектам инвестиционные квоты.
Создать на Западной Камчатке рыбохозяйственную заповедную зону предлагает WWF России. Таким образом планируется предотвратить разрушительную добычу углеводородов на шельфе.
Государственная Дума приняла закон, продлевающий функционирование особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2095 г. Также в состав ОЭЗ предполагается включить примыкающие к региону внутренние морские воды и территориальное море.
На заводе «Янтарь» в Калининграде спустили на воду рыбопромысловое судно, построенное для камчатского Колхоза имени Ленина. Проект будет претендовать на инвестиционные квоты.
К февралю 2018 г. Росрыболовство и правительство Калининградской области намерены представить проект рыбного кластера. В него войдут модернизированный Калининградский морской рыбный порт и терминал в городе Пионерском.
Министерство производства Перу установило общий допустимый улов анчоуса на второй сезон промысла в центрально-северной зоне – 1,49 млн тонн. Ожидалось, что квота составит 2 млн тонн, но ученые рекомендовали сократить ее из-за большого количества молоди.
17 ноября 2017 года
Чтобы система инвестквот заработала в полную мощь, нормативную базу необходимо совершенствовать, особенно в части поддержки инвесторов, считает председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий Алексеев.