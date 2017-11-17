20 ноября 2017 года

Крабовые квоты предложили переделить на аукционе

Президент Владимир Путин поручил своей администрации рассмотреть предложения о том, чтобы исключить крабов из общей системы распределения квот на 15 лет, а также не выделять по этим объектам инвестиционные квоты.

Крабовые квоты могут исключить из общего регулирования. Как стало известно Fishnews, такие предложения направлены президенту.

По новому закону промысловые квоты должны распределяться на 15 лет. Однако для лимитов на вылов крабов предложено оставить прежний срок – 10 лет. Аргумент следующий: уровень обеспеченности предприятий, работающих с этим ресурсом, и так значительно опережает средние показатели по отрасли и не нуждается в господдержке, чтобы достичь результатов развития.

На новый период крабовые квоты предложено закрепить по итогам аукциона. Авторы предложений говорят о цифре около 60 тыс. тонн ценного биоресурса, распределенных по историческому принципу до 31 декабря 2018 г. При этом отмечено, что накопленная нераспределенная прибыль для участия в конкурсных процедурах у добытчиков есть.

Инициаторы «крабовой реформы» также напомнили о разногласиях, которые возникли у Минсельхоза с Минвостокразвития и Минэкономразвития по вопросу включения крабов в список водных биоресурсов, по которым предоставляются инвестиционные квоты. В итоге, напомним, новый вид квот по крабам все-таки предусмотрели, но не с 2017 г., как по всем остальным объектам, а с 2018-го. Это лимиты как на Дальневосточном бассейне, так и на Северном.

Однако авторы обращения к президенту считают, что крабов из списка объектов под инвестквоты нужно исключить. Ссылка сделана на то, что это необходимо в целях приведения нормативно-правовой базы в соответствие с целями инвестиционных квот.

Fishnews