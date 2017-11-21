21 ноября 2017 года

Общественный совет: Слом базовых принципов недопустим

Общественный совет при Росрыболовстве заявил о недопустимости исключения любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров, предусмотренной законом о рыболовстве.

Участники заседания Общественного совета при Росрыболовстве обсудили последствия, к которым может привести исключение отельных видов водных биоресурсов из общей системы, предусмотренной законом о рыболовстве. Представители рыбной промышленности отметили, что возврат к аукционам в качестве основного способа распределения квот отбросит отрасль назад. Удар в случае такого решения будет нанесен по инвестиционным планам, которые уже проработали многие предприятия. В том числе по проектам, которые бизнес собирается реализовать с использованием механизма инвестиционных квот.

Свою позицию общественный совет высказал в итоговом решении, сообщает корреспондент Fishnews. Отмечено, что право на перезаключение договоров о закреплении долей квот – базовый принцип законодательства о рыболовстве. Важность сохранения базовых правил в отрасли была отражена в поручениях, которые президент Владимир Путин дал по итогам заседания президиума Госсовета в 2015 г.

Члены общественного совета обратили внимание на то, что исключение отдельных видов водных биоресурсов из списка объектов, по которым будут перезаключаться договоры, - это отмена базового принципа. «Неизбежным результатом такого решения станет обвальное падение инвестиций рыбопромышленных предприятий, резкое ухудшение инвестиционного климата в рыбной отрасли и появление острых социально-экономических проблем в прибрежных регионах страны», - говорится в решении.

На заседании представители компаний рассказывали и о тех проектах, которые уже планируется реализовать в рамках механизма инвестиционных квот. Уже идет заявочная компания по их получению.

Общественный совет заявил о том, что считает недопустимым исключение любых видов водных биоресурсов из общей системы перезаключения договоров. Также недопустимо исключать уже утвержденные виды водных биоресурсов из перечня объектов, в отношении которых выделяются инвестиционные квоты.

Отрасль взволновала информация об инициативах, которые были направлены президенту по квотам на вылов краба . Речь в этих предложениях шла о том, чтобы распределить лимиты на добычу ценного биоресурса на аукционе, причем не на 15 лет, а 10, и о том, чтобы не выделять по крабам инвестиционные квоты.

Fishnews