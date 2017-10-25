24 ноября 2017 года

Иностранный инвестор заинтересовался российской рыбой

Правкомиссия по иностранным инвестициям может впервые рассмотреть сделку по приобретению контроля зарубежного инвестора над российскими компаниями в рыбацкой отрасли. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цыганов.

Точная дата проведения заседания Правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций пока не известна. Как стало известно Fishnews, предметом ее рассмотрения могут стать и договоренности в рыбной отрасли.

«Возможно, что там будет первая в истории рыбная сделка. Когда наконец-то иностранный инвестор честно заявился на правительственную комиссию, приобретая контроль над российскими компаниями, которые занимаются водно-биологическими ресурсами», – рассказал в интервью агентству «Прайм» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов. О каких компаниях идет речь, представитель ведомства не уточнил.

Напомним, что Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ создана для предварительного согласования сделок, влекущих за собой установление контроля иностранного инвестора над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства. Также комиссия согласовывает установление контроля иностранного инвестора над хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение. К стратегическим отраслям относится в том числе добыча водных биоресурсов.

В 2014 г. в закон были внесены изменения, согласно которым переработка на территории РФ водных биоресурсов, вылавливаемых «стратегическим» хозяйственным обществом, предусматривается в качестве обязательства для иностранного инвестора.

Fishnews