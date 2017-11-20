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Япония получила новые квоты на Южных Курилах

В будущем году японские суда смогут освоить в российских территориальных водах в районе Южных Курил 2,18 тыс. тонн различных биоресурсов. В том числе 955 тонн минтая и 777 тонн терпуга.

С 15 по 21 ноября в Москве проходили российско-японские переговоры по вопросу ведения промысла в акватории Южных Курил. Такие встречи организуются ежегодно в соответствии с межправительственным соглашением, заключенным в 1998 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе японского Агентства по рыболовству, в будущем году рыбаки Страны восходящего солнца смогут освоить в водах Южных Курил 955 тонн минтая, 777 тонн терпуга, 216 тонн осьминога и 232 тонны других биоресурсов. Квоты остались такими же, как и на 2017 г.

За право ведения промысла японская сторона традиционно заплатит 21,3 млн иен (11,17 млн рублей), а также предоставит оборудование на сумму в 21,1 млн иен (11,07 млн рублей).

Сезоны добычи будут такими же, как и в нынешнем году: с 1 января до 15 марта – для минтая, с 16 сентября по 31 декабря – для терпуга, с 1 января по 31 января, а также с 16 октября по 31 декабря – для осьминога. Промысел в исключительной экономзоне России смогут вести 48 японских судов.

Кроме того, на переговорах подняли тему уничтожения японских орудий лова российскими траулерами. Стороны договорились приложить все усилия, чтобы впредь избегать таких случаев. По мнению японской делегации, российские коллеги показали готовность решить проблему.

Fishnews
НазадМетки: москваяпония

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