Новости
Замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Олег ВОЛКОВ

Погранслужба пообещала изменения

Пограничная служба видит все проблемы, которые поднимает рыбацкое сообщество, и никоим образом не идет на шаги, связанные с воспрепятствованием промыслу. Об этом на мероприятии в Совете Федерации заявил замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Олег Волков.

Совещание «Создание благоприятных условий для увеличения поставок рыбной продукции на внутренний рынок» провела 23 ноября член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

Особое внимание участники уделили теме административных барьеров. Представители рыбной промышленности поднимали в том числе вопросы, связанные с пограничным контролем.

Выступления прокомментировал замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Олег Волков. Основная работа по снижению административных барьеров проводится уже не первый год, заявил он. Уже в течение двух лет действует рабочая группа, созданная совместно Росрыболовством и Пограничной службой ФСБ России. Взаимодействовать на этой площадке планируется и в дальнейшем.

Олег Волков отметил, что озвучиваемые проблемы в погранслужбе видят и никоим образом не идут на шаги, связанные с воспрепятствованием промыслу. «У нас проблем больше с иностранным, наверное, промыслом в плане хищения наших рыбных запасов», – добавил замначальника управления.

Уже давно, рассказал он, ведется работа по контрольным пунктам (точкам). «Уже нами подготовлен проект федерального закона, который вывешивался на всеобщее обсуждение, прошел заключение Минюста, нареканий и предложений никаких не было, мы в этом плане будем работать», – пообещал представитель погранслужбы.

«Что касается уведомительного порядка, однозначно это будет сделано. И препятствий каких-либо для наших именно рыбаков, которые везут рыбную продукцию на наш берег, я не вижу», – добавил Олег Волков.

Работа, по его словам, ведется и по риск-ориентированному подходу и внесению изменений в административный регламент ФСБ. «Будет изменение, соответственно, дополнение в наш ведомственный приказ, который все увидят в скором времени», – рассказал заместитель начальника управления.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее на портале regulation.gov.ru был опубликован проект ФСБ, предусматривающий внесение изменений в закон об исключительной экономзоне РФ. Предлагалось предусмотреть, что лица, осуществляющие рыболовство в ИЭЗ, обязаны «проходить контрольные пункты (точки) и соблюдать порядок их прохождения, установленные федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, федеральным органом исполнительной власти по обороне».

Согласно пояснительной записке, изменения позволят закрепить полномочия ФСБ России по установлению в ИЭЗ РФ контрольных пунктов (точек) и порядка их прохождения российскими и иностранными судами, осуществляющими рыболовство.

Как отметил один из опрошенных Fishnews экспертов, решено пойти по пути изменения закона, однако остается вопрос: будет ли после закрепления полномочий снято требования о прохождении контрольных пунктов для российских судов?

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство

Похожие новости

24 ноября 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Отрасль всколыхнуло предложение изъять один из важнейших объектов промысла из общей системы перезаключения договоров на доли квот, предусмотренной законом о рыболовстве.

Рыба ищет путь к прилавку

В Совете Федераций обсудили административные барьеры, препятствующие увеличению поставок российской рыбы и морепродуктов на внутренний рынок, и возможности для их устранения.

Рыбоводы Ленобласти выдают все больше продукции

За девять месяцев аквакультурные хозяйства Ленинградской области вырастили 8,1 тыс. тонн товарной рыбы – на 26% выше уровня прошлого года. К концу года планку рассчитывают поднять до 8,5 тыс. тонн, а к 2030 г. – до 20 тыс. тонн.

Росрыболовство готовит основу для работы с Росгвардией

Федеральное агентство по рыболовство собирается сотрудничать с Росгвардией в охране водных биоресурсов и среды их обитания. Планируется, что территориальные управления ФАР также заключат соглашения с региональными подразделениями Росгвардии.

23 ноября 2017 года

Комиссия РСПП выступила с позицией об угрозах возврата аукционов

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин направил помощнику президента Андрею Белоусову позицию рыбохозяйственной Комиссии РСПП о том, к каким последствиям может привести возвращение в отрасли аукционов.

Озера Карелии ждут рыбных садков

Аукцион по пяти рыбоводным участкам в Республике Карелия проведет Северо-Западное теруправление Росрыболовства. Все РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры.

Лента новостей

24 ноября 2017 года

Итоги недели – в обзоре Fishnews

Отрасль всколыхнуло предложение изъять один из важнейших объектов промысла из общей системы перезаключения договоров на доли квот, предусмотренной законом о рыболовстве.

Рыба ищет путь к прилавку

В Совете Федераций обсудили административные барьеры, препятствующие увеличению поставок российской рыбы и морепродуктов на внутренний рынок, и возможности для их устранения.

Япония получила новые квоты на Южных Курилах

В будущем году японские суда смогут освоить в российских территориальных водах в районе Южных Курил 2,18 тыс. тонн различных биоресурсов. В том числе 955 тонн минтая и 777 тонн терпуга.

Корейскому бизнесу помогут зайти на Дальний Восток России

Во Владивостоке открылся Центр поддержки корейских инвесторов. Планируется, что он поможет привлечь иностранный капитал в экономику ДФО.

Иностранный инвестор заинтересовался российской рыбой

Правкомиссия по иностранным инвестициям может впервые рассмотреть сделку по приобретению контроля зарубежного инвестора над российскими компаниями в рыбацкой отрасли. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цыганов.

Рыбоводы Ленобласти выдают все больше продукции

За девять месяцев аквакультурные хозяйства Ленинградской области вырастили 8,1 тыс. тонн товарной рыбы – на 26% выше уровня прошлого года. К концу года планку рассчитывают поднять до 8,5 тыс. тонн, а к 2030 г. – до 20 тыс. тонн.

Законопроект о госконтроле отправится в Думу

Правительство одобрило законопроект о государственном и муниципальном контроле. Документ, как обещают власти, должен радикально снизить нагрузку на бизнес и сделать более эффективной защиту безопасности и интересов граждан.

Росрыболовство готовит основу для работы с Росгвардией

Федеральное агентство по рыболовство собирается сотрудничать с Росгвардией в охране водных биоресурсов и среды их обитания. Планируется, что территориальные управления ФАР также заключат соглашения с региональными подразделениями Росгвардии.

Тульский суд защитил рыбинспектора

В Тульской области суд приговорил к полутора годам лишения свободы местного жителя, сломавшего ногу сотруднику рыбоохраны. Причиной нападения стала попытка инспектора пресечь незаконный лов.

Норвежская семга заходит с тыла

На границе России и Казахстана при досмотре автомобиля обнаружено 550 кг рыбы из Норвегии. Задержанную партию «санкционки» решено уничтожить.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

Начальник Дальневосточного таможенного управления

Юрий ЛАДЫГИН

Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Инвестор должен быть «застрахован»

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин ДРЕВЕТНЯК

Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

Константин ДРЕВЕТНЯК

Люди - последние в очереди за мойвой

Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

Павел КЛИМЕНКО

Двойные преференции

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Все материалы

Крупным планом

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Цисты артемии

Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

Рыбацкий Амур

Рыбацкий Амур

Остров Сахалин. Фото из открытых источников

Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.