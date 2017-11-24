24 ноября 2017 года

Погранслужба пообещала изменения

Пограничная служба видит все проблемы, которые поднимает рыбацкое сообщество, и никоим образом не идет на шаги, связанные с воспрепятствованием промыслу. Об этом на мероприятии в Совете Федерации заявил замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Олег Волков.

Совещание «Создание благоприятных условий для увеличения поставок рыбной продукции на внутренний рынок» провела 23 ноября член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила Талабаева.

Особое внимание участники уделили теме административных барьеров. Представители рыбной промышленности поднимали в том числе вопросы, связанные с пограничным контролем.

Выступления прокомментировал замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Олег Волков. Основная работа по снижению административных барьеров проводится уже не первый год, заявил он. Уже в течение двух лет действует рабочая группа, созданная совместно Росрыболовством и Пограничной службой ФСБ России. Взаимодействовать на этой площадке планируется и в дальнейшем.

Олег Волков отметил, что озвучиваемые проблемы в погранслужбе видят и никоим образом не идут на шаги, связанные с воспрепятствованием промыслу. «У нас проблем больше с иностранным, наверное, промыслом в плане хищения наших рыбных запасов», – добавил замначальника управления.

Уже давно, рассказал он, ведется работа по контрольным пунктам (точкам). «Уже нами подготовлен проект федерального закона, который вывешивался на всеобщее обсуждение, прошел заключение Минюста, нареканий и предложений никаких не было, мы в этом плане будем работать», – пообещал представитель погранслужбы.

«Что касается уведомительного порядка, однозначно это будет сделано. И препятствий каких-либо для наших именно рыбаков, которые везут рыбную продукцию на наш берег, я не вижу», – добавил Олег Волков.

Работа, по его словам, ведется и по риск-ориентированному подходу и внесению изменений в административный регламент ФСБ. «Будет изменение, соответственно, дополнение в наш ведомственный приказ, который все увидят в скором времени», – рассказал заместитель начальника управления.

Как сообщает корреспондент Fishnews, ранее на портале regulation.gov.ru был опубликован проект ФСБ, предусматривающий внесение изменений в закон об исключительной экономзоне РФ. Предлагалось предусмотреть, что лица, осуществляющие рыболовство в ИЭЗ, обязаны «проходить контрольные пункты (точки) и соблюдать порядок их прохождения, установленные федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, федеральным органом исполнительной власти по обороне».

Согласно пояснительной записке, изменения позволят закрепить полномочия ФСБ России по установлению в ИЭЗ РФ контрольных пунктов (точек) и порядка их прохождения российскими и иностранными судами, осуществляющими рыболовство.

Как отметил один из опрошенных Fishnews экспертов, решено пойти по пути изменения закона, однако остается вопрос: будет ли после закрепления полномочий снято требования о прохождении контрольных пунктов для российских судов?

Fishnews