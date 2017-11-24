Новости
Совещание «Создание благоприятных условий для увеличения поставок рыбной продукции на внутренний рынок» прошло в Совете Федерации

Рыба ищет путь к прилавку

В Совете Федераций обсудили административные барьеры, препятствующие увеличению поставок российской рыбы и морепродуктов на внутренний рынок, и возможности для их устранения.

Берег не видно из-за барьеров

23 ноября на площадке Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию прошло совещание, посвященное созданию благоприятных условий для увеличения поставок рыбной продукции на внутренний рынок. Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева отметила, что для развития внутреннего рынка рыбных товаров важным фактором является «снижение административных барьеров для работы рыбных бизнес-структур», и предложила участникам встречи обсудить, какие меры можно принять в ближайшее время.

Одним из таких барьеров, по мнению члена СФ от Республики Карелия Игоря Зубарева, является проблема с доставкой рыбопродукции из районов добычи в российские порты. «Зачастую случаются аварийные поломки судна на промысле, и мы вынуждены заходить в иностранные порты, – привел пример сенатор. – А затем эти суда не могут вернуться домой, потому что сумма за ремонты и таможенные платежи превышают рентабельность промысла. И это касается в основном судов, работающих на пелагических породах, которые ловятся в отдаленных районах, – это низкомаржинальные позиции».

С 1 января 2018 г. ожидается вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС. «Для коллег-владельцев транспортных судов в нем уже предусмотрена возможность проведения операций по техническому обслуживанию временно ввезенных судов для международной перевозки за пределами таможенной территории союза», – указал парламентарий. Он добавил, что действие этой нормы стоит распространить и на рыболовные суда.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Росрыболовстве планируют решать задачу по повышению привлекательности родного берега с помощью Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. «В настоящее время разработана дорожная карта по реализации стратегии, которая предусматривает организацию и проведение мероприятий как раз по устранению излишних административных барьеров при оформлении судов», – доложил замруководителя федерального агентства Михаил Иваник.

Нестабильный закон – тоже препятствие

Ситуация с крабовыми квотами, хотя и не обсуждалась напрямую, очевидно влияла на ход дискуссии. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев выделил две базовые группы административных барьеров – при ведении промысла и при доставке или продвижении продукции на рынок. К первой из них глава ВАРПЭ отнес, в частности, барьеры, возникающие при определении правил и процедур закрепления квот на добычу водных биоресурсов.

«Отсутствие ясных, прозрачных процедур доступа к изначальному производственному ресурсу для рыбных предприятий – это сразу же фактор риска, который существенно меняет всю стратегию. Поэтому стабильные, понятные и долгосрочные правила доступа к ВБР – это базовая норма, без которой никакие иные благоприятные условия развития поставок продукции на внутренний рынок работать не будут», – заявил руководитель объединения.

Он обратился к членам комитета с просьбой провести в ближайшее время заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативно-правовых актов в развитие закона о рыболовстве. Обсуждения, по словам Германа Зверева, заслуживают как проекты постановлений, определяющих порядок перезаключения договоров в 2018 г., так и решение Общественного совета при Росрыболовстве и вопрос о возможном изменении базовых норм федерального закона.

«Это не крабовый вопрос, это отраслевой вопрос, это системный вопрос, это вопрос о стабильности в целом норм законодательства», – подчеркнул президент ВАРПЭ. Его позицию поддержали представители других отраслевых объединений и прибрежных территорий.

«Благополучие рыбной отрасли будет зависеть от наших стабильных, принятых и не меняемых федеральных законов в области рыболовства», – заявил глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Это не вопрос изъятия какого-то одного ресурса и выставления на аукцион, это вопрос базового передела всего принципа, заложенного в законодательстве о рыболовстве», – согласен президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Это огромный социальный риск. Но кроме этого мы не учитываем еще экономический риск для прибрежных субъектов, – отметила начальник отдела по рыбному хозяйству министерства АПК и торговли Архангельской области Анна Осинина. – Рыбопромышленные предприятия играют огромную роль в экономике прибрежных субъектов, и удар по любому из них – это удар по бюджету субъекта».

«Аукционная система уж точно не создаст благоприятных условий для насыщения внутреннего рынка», – считает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Ничего хорошего в постоянном переписывании закона не видит и Минсельхоз. «Сейчас все предложения по изменению каких-то ситуаций, принятию решений связаны только с тем, чтобы поменять еще что-нибудь в законе. Но очень часто эффект не тот, которого хотят достичь», – предостерег директор департамента регулирования в сфере рыболовства и аквакультуры Евгений Кац. В свою очередь Игорь Зубарев попросил экспертов и ВАРПЭ подготовить анализ экономических последствий такого решения.

Граница дает добро, таможня – не очень

Другие барьеры на промысле зачастую связаны с пограничным и таможенным контролем. «Есть, к сожалению, случаи на Сахалине, на Камчатке, в Приморском крае, когда эти избыточные процедуры приводят к тому, что останавливается промысел, теряются деньги», – констатировал Герман Зверев.

Замруководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей Горничных указал, что количество проверок пограничными органами или время их проведения никак не регламентированы. Наиболее уязвимы в этой ситуации предприятия, которые доставляют уловы водных биоресурсов на берег для переработки. По данным региональной ассоциации рыбопромышленников, 100% приходящих судов, уловов и заводов подвергаются проверкам. Как результат – простои и потери промыслового времени.

«Таким образом, созданы условия, при которых переработка в море менее затратна и обременительна, чем доставка уловов на берег», – рассказал Андрей Горничных. По его словам, для снижения числа проверок в работе пограничных органов необходимо перейти на риск-ориентированный подход при осуществлении госконтроля в сфере охраны ВБР.

«Эту работу нужно довести до конца. Ну а увеличение поставок рыбы на береговую территорию не заставит себя ждать, если мы создадим соответствующие условия для рыбаков», – уверен Максим Козлов. Представитель приморской компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр Передня также высказался за утверждение исчерпывающего перечня оснований для ареста судов и остановки промысла.

Замначальника управления по охране морских биологических ресурсов департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Олег Волков напомнил, что совместная с Росрыболовством и рыбацкими объединениями работа по снижению административных барьеров проводится уже не первый год на площадке межведомственной рабочей группы, в том числе по обозначенным темам. «Все эти проблемы мы видим и никоим образом не идем на какие-то шаги, связанные с препятствием промыслу, – заверил он. – У нас проблем больше с иностранным промыслом в плане хищения наших рыбных запасов».

Есть вопросы по работе с таможней. «При промысле «неодуемых» объектов, таких как сайра, скумбрия и иваси, в открытой части Тихого океана наши плавбазы не имеют не то что поддержки, но имеют колоссальные препоны со стороны ФТС. При таком подходе ни сайры, ни скумбрии на внутреннем рынке не будет», – предупредил Герман Зверев.

По словам Георгия Мартынова, те немногие плавзаводы и плавбазы, которые еще остались на Дальнем Востоке, несут «непосильную налоговую нагрузку» и нуждаются в помощи государства. «В качестве господдержки мы считаем, что необходимо плавбазы и плавзаводы внести в Российский международный реестр судов, который даст определенные налоговые льготы. Это хоть как-то будет оправдывать огромные эксплуатационные расходы и поможет нашим рыбакам», – предположил президент АРПП.

Как везти и где хранить

Путь на внутренний рынок российской рыбе преграждает не меньше барьеров, чем в море. Часть из них связана с вступившим в силу с 1 сентября техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». К главному документу, устанавливающему требования к процессам производства, хранения, доставки и реализации рыбопродукции, у специалистов немало претензий – и по консервам, и по глазури, и по терминологии.

Некоторое улучшение Герман Зверев отметил в части ветеринарно-санитарного контроля. В то же время рыбаки считают необходимым установить отсрочку при введении электронной ветсертификации для рыбы наравне с другими продовольственными товарами. Как заявил замруководителя Россельхознадзора Николай Власов, с оформлением электронных ветеринарных сертификатов на уловы ВБР на рыбопромысловых судах никаких затруднений не наблюдается, пакет документов формируется автоматически на основе ССД. Но внедрение «цифры» при использовании маломерных судов или промысле с берега, в частности на Сахалине или Камчатке, идет с большим трудом.

Серьезные барьеры перед бизнесом, судя по выступлениям, возводят не только органы государственной власти, но и госкорпорации, прежде всего ОАО «РЖД». Главные жалобы – высокая стоимость перевозок и устаревший подвижной состав, который не способен обеспечить качество продукции по техрегламенту. В РЖД, впрочем, с такой трактовкой не согласны. По словам начальника управления транспортного обслуживания Центра фирменного транспортного обслуживания Александра Жукова, за два года компания добилась прогресса по перевозке рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы, увеличив количество ускоренных поездов и сократив сроки доставки на 5-7 суток.

Рыбаки этих стараний, похоже, не оценили. В итоге железнодорожники жалуются на снижение объемов перевозок рыбной продукции на 5% по сравнению с 2016 г. и обвиняют в спаде экспортеров и возросшую конкуренцию со стороны автомобильного транспорта.

Массовая поставка рыбы на территорию России потребует адекватных мощностей для ее хранения, обратил внимание председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. «Сейчас на северо-западе заканчивается промысел сельди. Ближайший порт к району промысла – это Санкт-Петербург. На сегодняшний день холодильники порта практически все забиты. Транспорта стоят с рыбой, рыбу девать некуда», – кратко описал он ситуацию.

В Мурманске картина не лучше. Максимальная вместимость холодильников, построенных еще в 1970-80-х гг., не превышает 39 тыс. тонн. При этом крупнотоннажные суда с полным грузом даже не могут подойти к причалу для разгрузки – не хватает глубины. «Сейчас начнется промысел мойвы. Квота – 82 тыс. тонн. Мойва ловится в течение полутора-двух месяцев, то есть одновременно мы привезем 80 тыс. тонн. Куда эту рыбу девать? Как ее выгружать?» – поинтересовался представитель Союза рыбопромышленников Севера.

Участники совещания говорили и о том, что нужно решать вопросы с дноуглублением в портах, навести порядок с применением ставок портовых сборов, отменить обязательное прохождение контрольных точек, устранить конкуренцию со стороны браконьерской продукции, взять под контроль розничную наценку торговых сетях. По мнению замдиректора ВНИРО Вячеслава Бизикова, населению также нужно объяснять ценность «экологически чистой, высококачественной продукции российского рыболовства».

Евгений Кац призвал не забывать, что, помимо морского промысла, в стране существуют еще внутренние водоемы и аквакультура, где «тоже есть и проблемы с административными барьерами, и вопросы реализации на внутреннем рынке». Он предложил регионам делиться положительным опытом и лучшими практиками по обеспечению населения качественной рыбопродукцией.

Анна ЛИМ, Fishnews

  • Совещание «Создание благоприятных условий для увеличения поставок рыбной продукции на внутренний рынок» прошло в Совете Федерации
  • Член Совета Федерации от Законодательного собрания Приморского края Людмила ТАЛАБАЕВА
  • Член Совета Федерации от Законодательного собрания Карелии Игорь ЗУБАРЕВ
  • Заместитель руководителя Росрыболовства Михаил ИВАНИК и директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры Минсельхоза Евгений КАЦ
  • Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ
  • Глава Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ
  • Начальник отдела по рыбному хозяйству министерства АПК и торговли Архангельской области Анна ОСИНИНА
  • Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ
  • Заместитель руководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей ГОРНИЧНЫХ
  • Представитель приморской компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр ПЕРЕДНЯ
  • Замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Олег ВОЛКОВ
  • Президент Ассоциации рыбохозяйственный предприятий Приморья (АРПП) Георгий МАРТЫНОВ
  • Заместитель руководителя Россельхознадзора Николай ВЛАСОВ
  • Начальник управления транспортного обслуживания Центра фирменного транспортного обслуживания Александр ЖУКОВ
  • Председатель правления НО «Союз рыбопромышленников Севера» Владимир ГРИГОРЬЕВ
  • Заместитель директора ВНИРО Вячеслав БИЗИКОВ
  • Совещание «Создание благоприятных условий для увеличения поставок рыбной продукции на внутренний рынок» прошло в Совете Федерации
    •
    НазадМетки: аквакультураварпэдальний востоккамчаткакрабмурманскросрыболовствороссельхознадзорсахалинтаможня

    Похожие новости

    24 ноября 2017 года

    Погранслужба пообещала изменения

    Пограничная служба видит все проблемы, которые поднимает рыбацкое сообщество, и никоим образом не идет на шаги, связанные с воспрепятствованием промыслу. Об этом на мероприятии в Совете Федерации заявил замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Олег Волков.

    Итоги недели – в обзоре Fishnews

    Отрасль всколыхнуло предложение изъять один из важнейших объектов промысла из общей системы перезаключения договоров на доли квот, предусмотренной законом о рыболовстве.

    Корейскому бизнесу помогут зайти на Дальний Восток России

    Во Владивостоке открылся Центр поддержки корейских инвесторов. Планируется, что он поможет привлечь иностранный капитал в экономику ДФО.

    Рыбоводы Ленобласти выдают все больше продукции

    За девять месяцев аквакультурные хозяйства Ленинградской области вырастили 8,1 тыс. тонн товарной рыбы – на 26% выше уровня прошлого года. К концу года планку рассчитывают поднять до 8,5 тыс. тонн, а к 2030 г. – до 20 тыс. тонн.

    Росрыболовство готовит основу для работы с Росгвардией

    Федеральное агентство по рыболовство собирается сотрудничать с Росгвардией в охране водных биоресурсов и среды их обитания. Планируется, что территориальные управления ФАР также заключат соглашения с региональными подразделениями Росгвардии.

    Норвежская семга заходит с тыла

    На границе России и Казахстана при досмотре автомобиля обнаружено 550 кг рыбы из Норвегии. Задержанную партию «санкционки» решено уничтожить.

    Лента новостей

    24 ноября 2017 года

    Погранслужба пообещала изменения

    Пограничная служба видит все проблемы, которые поднимает рыбацкое сообщество, и никоим образом не идет на шаги, связанные с воспрепятствованием промыслу. Об этом на мероприятии в Совете Федерации заявил замначальника управления по охране морских биоресурсов департамента береговой охраны Олег Волков.

    Итоги недели – в обзоре Fishnews

    Отрасль всколыхнуло предложение изъять один из важнейших объектов промысла из общей системы перезаключения договоров на доли квот, предусмотренной законом о рыболовстве.

    Япония получила новые квоты на Южных Курилах

    В будущем году японские суда смогут освоить в российских территориальных водах в районе Южных Курил 2,18 тыс. тонн различных биоресурсов. В том числе 955 тонн минтая и 777 тонн терпуга.

    Корейскому бизнесу помогут зайти на Дальний Восток России

    Во Владивостоке открылся Центр поддержки корейских инвесторов. Планируется, что он поможет привлечь иностранный капитал в экономику ДФО.

    Иностранный инвестор заинтересовался российской рыбой

    Правкомиссия по иностранным инвестициям может впервые рассмотреть сделку по приобретению контроля зарубежного инвестора над российскими компаниями в рыбацкой отрасли. Об этом заявил замглавы ФАС Андрей Цыганов.

    Рыбоводы Ленобласти выдают все больше продукции

    За девять месяцев аквакультурные хозяйства Ленинградской области вырастили 8,1 тыс. тонн товарной рыбы – на 26% выше уровня прошлого года. К концу года планку рассчитывают поднять до 8,5 тыс. тонн, а к 2030 г. – до 20 тыс. тонн.

    Законопроект о госконтроле отправится в Думу

    Правительство одобрило законопроект о государственном и муниципальном контроле. Документ, как обещают власти, должен радикально снизить нагрузку на бизнес и сделать более эффективной защиту безопасности и интересов граждан.

    Росрыболовство готовит основу для работы с Росгвардией

    Федеральное агентство по рыболовство собирается сотрудничать с Росгвардией в охране водных биоресурсов и среды их обитания. Планируется, что территориальные управления ФАР также заключат соглашения с региональными подразделениями Росгвардии.

    Тульский суд защитил рыбинспектора

    В Тульской области суд приговорил к полутора годам лишения свободы местного жителя, сломавшего ногу сотруднику рыбоохраны. Причиной нападения стала попытка инспектора пресечь незаконный лов.

    Норвежская семга заходит с тыла

    На границе России и Казахстана при досмотре автомобиля обнаружено 550 кг рыбы из Норвегии. Задержанную партию «санкционки» решено уничтожить.

    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Опрос

    Какая выставка привлечет ваше внимание?

    От первого лица

    Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

    Президент ВАРПЭ

    Герман ЗВЕРЕВ

    Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

    Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

    Губернатор Хабаровского края

    Вячеслав ШПОРТ

    Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

    Начальник Дальневосточного таможенного управления

    Юрий ЛАДЫГИН

    Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

    Юрий АЛЕКСЕЕВ

    Инвестор должен быть «застрахован»

    Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии Константин ДРЕВЕТНЯК

    Директор Полярного НИИ морского рыбного хозяйства и океанографии

    Константин ДРЕВЕТНЯК

    Люди - последние в очереди за мойвой

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд» Павел КЛИМЕНКО

    Генеральный директор ООО «Колд Трейд»

    Павел КЛИМЕНКО

    Двойные преференции

    Все интервью

    Личное мнение

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

    Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Александр ВАСЬКОВ

    О барьерах и решениях

    Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

    Игорь КИМ

    Успех на рынке зависит от уровня специалистов

    Все материалы

    Крупным планом

    Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

    Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

    Цисты артемии

    Артемия: от «серого» экспорта до контрабанды

    Рыбацкий Амур

    Рыбацкий Амур

    Остров Сахалин. Фото из открытых источников

    Сахалинские рыбаки против «охоты на ведьм»

    Все материалы

    События

    Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

    Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

    В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

    «Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

    Все события

    Продвигая рыбу: Кухня против школы

    Кухня против школы. Шашки

    Шашки. Видео-рецепт

    Корейский салат с кальмарами

    Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

    Все материалы

    Выставки

    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.