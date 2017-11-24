24 ноября 2017 года

Рыба ищет путь к прилавку

В Совете Федераций обсудили административные барьеры, препятствующие увеличению поставок российской рыбы и морепродуктов на внутренний рынок, и возможности для их устранения.

Берег не видно из-за барьеров

23 ноября на площадке Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию прошло совещание, посвященное созданию благоприятных условий для увеличения поставок рыбной продукции на внутренний рынок. Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева отметила, что для развития внутреннего рынка рыбных товаров важным фактором является «снижение административных барьеров для работы рыбных бизнес-структур», и предложила участникам встречи обсудить, какие меры можно принять в ближайшее время.

Одним из таких барьеров, по мнению члена СФ от Республики Карелия Игоря Зубарева, является проблема с доставкой рыбопродукции из районов добычи в российские порты. «Зачастую случаются аварийные поломки судна на промысле, и мы вынуждены заходить в иностранные порты, – привел пример сенатор. – А затем эти суда не могут вернуться домой, потому что сумма за ремонты и таможенные платежи превышают рентабельность промысла. И это касается в основном судов, работающих на пелагических породах, которые ловятся в отдаленных районах, – это низкомаржинальные позиции».

С 1 января 2018 г. ожидается вступление в силу Таможенного кодекса ЕАЭС. «Для коллег-владельцев транспортных судов в нем уже предусмотрена возможность проведения операций по техническому обслуживанию временно ввезенных судов для международной перевозки за пределами таможенной территории союза», – указал парламентарий. Он добавил, что действие этой нормы стоит распространить и на рыболовные суда.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в Росрыболовстве планируют решать задачу по повышению привлекательности родного берега с помощью Стратегии развития морских терминалов для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота. «В настоящее время разработана дорожная карта по реализации стратегии, которая предусматривает организацию и проведение мероприятий как раз по устранению излишних административных барьеров при оформлении судов», – доложил замруководителя федерального агентства Михаил Иваник.

Нестабильный закон – тоже препятствие

Ситуация с крабовыми квотами, хотя и не обсуждалась напрямую, очевидно влияла на ход дискуссии. Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий Герман Зверев выделил две базовые группы административных барьеров – при ведении промысла и при доставке или продвижении продукции на рынок. К первой из них глава ВАРПЭ отнес, в частности, барьеры, возникающие при определении правил и процедур закрепления квот на добычу водных биоресурсов.

«Отсутствие ясных, прозрачных процедур доступа к изначальному производственному ресурсу для рыбных предприятий – это сразу же фактор риска, который существенно меняет всю стратегию. Поэтому стабильные, понятные и долгосрочные правила доступа к ВБР – это базовая норма, без которой никакие иные благоприятные условия развития поставок продукции на внутренний рынок работать не будут», – заявил руководитель объединения.

Он обратился к членам комитета с просьбой провести в ближайшее время заседание рабочей группы по мониторингу принятия нормативно-правовых актов в развитие закона о рыболовстве. Обсуждения, по словам Германа Зверева, заслуживают как проекты постановлений, определяющих порядок перезаключения договоров в 2018 г., так и решение Общественного совета при Росрыболовстве и вопрос о возможном изменении базовых норм федерального закона.

«Это не крабовый вопрос, это отраслевой вопрос, это системный вопрос, это вопрос о стабильности в целом норм законодательства», – подчеркнул президент ВАРПЭ. Его позицию поддержали представители других отраслевых объединений и прибрежных территорий.

«Благополучие рыбной отрасли будет зависеть от наших стабильных, принятых и не меняемых федеральных законов в области рыболовства», – заявил глава Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «Это не вопрос изъятия какого-то одного ресурса и выставления на аукцион, это вопрос базового передела всего принципа, заложенного в законодательстве о рыболовстве», – согласен президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

«Это огромный социальный риск. Но кроме этого мы не учитываем еще экономический риск для прибрежных субъектов, – отметила начальник отдела по рыбному хозяйству министерства АПК и торговли Архангельской области Анна Осинина. – Рыбопромышленные предприятия играют огромную роль в экономике прибрежных субъектов, и удар по любому из них – это удар по бюджету субъекта».

«Аукционная система уж точно не создаст благоприятных условий для насыщения внутреннего рынка», – считает президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр Дупляков.

Ничего хорошего в постоянном переписывании закона не видит и Минсельхоз. «Сейчас все предложения по изменению каких-то ситуаций, принятию решений связаны только с тем, чтобы поменять еще что-нибудь в законе. Но очень часто эффект не тот, которого хотят достичь», – предостерег директор департамента регулирования в сфере рыболовства и аквакультуры Евгений Кац. В свою очередь Игорь Зубарев попросил экспертов и ВАРПЭ подготовить анализ экономических последствий такого решения.

Граница дает добро, таможня – не очень

Другие барьеры на промысле зачастую связаны с пограничным и таможенным контролем. «Есть, к сожалению, случаи на Сахалине, на Камчатке, в Приморском крае, когда эти избыточные процедуры приводят к тому, что останавливается промысел, теряются деньги», – констатировал Герман Зверев.

Замруководителя агентства по рыболовству Сахалинской области Андрей Горничных указал, что количество проверок пограничными органами или время их проведения никак не регламентированы. Наиболее уязвимы в этой ситуации предприятия, которые доставляют уловы водных биоресурсов на берег для переработки. По данным региональной ассоциации рыбопромышленников, 100% приходящих судов, уловов и заводов подвергаются проверкам. Как результат – простои и потери промыслового времени.

«Таким образом, созданы условия, при которых переработка в море менее затратна и обременительна, чем доставка уловов на берег», – рассказал Андрей Горничных. По его словам, для снижения числа проверок в работе пограничных органов необходимо перейти на риск-ориентированный подход при осуществлении госконтроля в сфере охраны ВБР.

«Эту работу нужно довести до конца. Ну а увеличение поставок рыбы на береговую территорию не заставит себя ждать, если мы создадим соответствующие условия для рыбаков», – уверен Максим Козлов. Представитель приморской компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1» Александр Передня также высказался за утверждение исчерпывающего перечня оснований для ареста судов и остановки промысла.

Замначальника управления по охране морских биологических ресурсов департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ России Олег Волков напомнил, что совместная с Росрыболовством и рыбацкими объединениями работа по снижению административных барьеров проводится уже не первый год на площадке межведомственной рабочей группы, в том числе по обозначенным темам. «Все эти проблемы мы видим и никоим образом не идем на какие-то шаги, связанные с препятствием промыслу, – заверил он. – У нас проблем больше с иностранным промыслом в плане хищения наших рыбных запасов».

Есть вопросы по работе с таможней. «При промысле «неодуемых» объектов, таких как сайра, скумбрия и иваси, в открытой части Тихого океана наши плавбазы не имеют не то что поддержки, но имеют колоссальные препоны со стороны ФТС. При таком подходе ни сайры, ни скумбрии на внутреннем рынке не будет», – предупредил Герман Зверев.

По словам Георгия Мартынова, те немногие плавзаводы и плавбазы, которые еще остались на Дальнем Востоке, несут «непосильную налоговую нагрузку» и нуждаются в помощи государства. «В качестве господдержки мы считаем, что необходимо плавбазы и плавзаводы внести в Российский международный реестр судов, который даст определенные налоговые льготы. Это хоть как-то будет оправдывать огромные эксплуатационные расходы и поможет нашим рыбакам», – предположил президент АРПП.

Как везти и где хранить

Путь на внутренний рынок российской рыбе преграждает не меньше барьеров, чем в море. Часть из них связана с вступившим в силу с 1 сентября техническим регламентом ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». К главному документу, устанавливающему требования к процессам производства, хранения, доставки и реализации рыбопродукции, у специалистов немало претензий – и по консервам, и по глазури, и по терминологии.

Некоторое улучшение Герман Зверев отметил в части ветеринарно-санитарного контроля. В то же время рыбаки считают необходимым установить отсрочку при введении электронной ветсертификации для рыбы наравне с другими продовольственными товарами. Как заявил замруководителя Россельхознадзора Николай Власов, с оформлением электронных ветеринарных сертификатов на уловы ВБР на рыбопромысловых судах никаких затруднений не наблюдается, пакет документов формируется автоматически на основе ССД. Но внедрение «цифры» при использовании маломерных судов или промысле с берега, в частности на Сахалине или Камчатке, идет с большим трудом.

Серьезные барьеры перед бизнесом, судя по выступлениям, возводят не только органы государственной власти, но и госкорпорации, прежде всего ОАО «РЖД». Главные жалобы – высокая стоимость перевозок и устаревший подвижной состав, который не способен обеспечить качество продукции по техрегламенту. В РЖД, впрочем, с такой трактовкой не согласны. По словам начальника управления транспортного обслуживания Центра фирменного транспортного обслуживания Александра Жукова, за два года компания добилась прогресса по перевозке рыбной продукции с Дальнего Востока в центральные регионы, увеличив количество ускоренных поездов и сократив сроки доставки на 5-7 суток.

Рыбаки этих стараний, похоже, не оценили. В итоге железнодорожники жалуются на снижение объемов перевозок рыбной продукции на 5% по сравнению с 2016 г. и обвиняют в спаде экспортеров и возросшую конкуренцию со стороны автомобильного транспорта.

Массовая поставка рыбы на территорию России потребует адекватных мощностей для ее хранения, обратил внимание председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев. «Сейчас на северо-западе заканчивается промысел сельди. Ближайший порт к району промысла – это Санкт-Петербург. На сегодняшний день холодильники порта практически все забиты. Транспорта стоят с рыбой, рыбу девать некуда», – кратко описал он ситуацию.

В Мурманске картина не лучше. Максимальная вместимость холодильников, построенных еще в 1970-80-х гг., не превышает 39 тыс. тонн. При этом крупнотоннажные суда с полным грузом даже не могут подойти к причалу для разгрузки – не хватает глубины. «Сейчас начнется промысел мойвы. Квота – 82 тыс. тонн. Мойва ловится в течение полутора-двух месяцев, то есть одновременно мы привезем 80 тыс. тонн. Куда эту рыбу девать? Как ее выгружать?» – поинтересовался представитель Союза рыбопромышленников Севера.

Участники совещания говорили и о том, что нужно решать вопросы с дноуглублением в портах, навести порядок с применением ставок портовых сборов, отменить обязательное прохождение контрольных точек, устранить конкуренцию со стороны браконьерской продукции, взять под контроль розничную наценку торговых сетях. По мнению замдиректора ВНИРО Вячеслава Бизикова, населению также нужно объяснять ценность «экологически чистой, высококачественной продукции российского рыболовства».

Евгений Кац призвал не забывать, что, помимо морского промысла, в стране существуют еще внутренние водоемы и аквакультура, где «тоже есть и проблемы с административными барьерами, и вопросы реализации на внутреннем рынке». Он предложил регионам делиться положительным опытом и лучшими практиками по обеспечению населения качественной рыбопродукцией.

Анна ЛИМ, Fishnews