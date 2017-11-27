27 ноября 2017 года

Загрязняешь природу – жди частых проверок

Правительство установило критерии отнесения производственных объектов, негативно влияющих на окружающую среду, к определенной категории риска. Также определена периодичность плановых проверок на таких предприятиях.

Постановлением правительства от 17 августа 2016 г. № 806 был утвержден перечень видов контроля, при которых будет применяться риск-ориентированный подход. В марте в перечень включили региональный государственный экологический надзор.

Теперь правительство утвердило критерии отнесения производственных объектов, негативно влияющих на окружающую среду, к определенной категории риска для регионального надзора. Эти критерии относятся к предприятиям, используемым юридическими лицами и ИП. Соответствующее постановление – от 22 ноября 2017 г. № 1410 – подготовило Минприроды в рамках реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности».

Ранее постановлением правительства от 28 сентября 2015 г. № 1029 были утверждены критерии отнесения объектов, негативно воздействующих на окружающую среду, к объектам I, II, III и IV категорий. На основе этих критериев предприятия и будут относить к определенной категории риска - среднего, умеренного и низкого.

Как сообщает корреспондент Fishnews, категории среднего и умеренного риска повышаются до значительного и среднего риска соответственно, если предприятие находится в границах региональной ООПТ или водоохранной зоны.

Установлена также периодичность плановых проверок в рамках регионального надзора в зависимости от отнесения производственных объектов к определенной категории риска. Для категории высокого риска – один раз в два года, для категории значительного риска – один раз в три года, для категории среднего риска – не чаще чем один раз в пять лет. В отношении объектов, отнесенных к категории низкого риска, плановые проверки проводиться не будут.

Категория объекта может быть повышена или понижена при актуализации учетных сведений о предприятии, в случаях изменения технологических процессов основных производств, источников загрязнения окружающей среды. Также на категорию повлияют изменения характеристик технических средств по обезвреживанию выбросов загрязняющих веществ, технологий использования, обезвреживания и размещения отходов.

Fishnews