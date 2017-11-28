28 ноября 2017 года

Как треске и крабу попасть в США

С начала 2018 г. в Соединенных Штатах вводятся новые правила ввоза для 13 видов рыбы и морепродуктов, в том числе трески и крабов. О том, какие данные должны будут предоставлять импортеры, рассказало Росрыболовство.

Программа мониторинга импорта морепродуктов усиливает меры контроля за продукцией из водных биоресурсов, поступающей на американский рынок. Новые правила установлены в соответствии с Законом Магнусона-Стивенса об охране и управлении рыболовством (MSA). Определены порядок получения разрешений, сбора данных, установлены требования к отчетности и ведению документации по импорту видов, которые власти США определили как потенциально подверженные ННН-промыслу и нелегальному обороту.

Информация должна будет предоставляться в момент пересечения границы с использованием процедуры единого электронного окна в соответствии с Законом о безопасности и подотчетности всех портовых процедур (SAFE) от 2006 г. и другими законами.

За реализацию новых правил будет отвечать Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы США (NOAA, НОАА), в лице подведомственной Национальной службы морского рыболовства (НСМР).

Специальная межведомственная президентская группа утвердила 13 видов морских биоресурсов как особо уязвимые для ННН-промысла. Эти ВБР доминируют в поставках для американского рынка.

В список попали атлантическая и тихоокеанская треска и камчатский краб, составляющие большую часть российского рыбного экспорта в США. В перечне также присутствуют синий краб, абалон, корифена (махи-махи), групер, красный окунь, трепанг, креветка, акулы, рыба-меч и все виды тунца, кроме синеперого. НСМР может пересматривать и расширять этот список.

Вводимые меры не затрагивают продукты глубокой переработки, например рыбий жир, соусы, крабовые палочки, тефтели, а также уловы американских рыбаков, добытые в исключительной экономзоне Соединенных Штатов.

Американским импортерам еще до 16 сентября 2016 г. предоставили тестовый режим для адаптации к новым правилам.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, в числе вводимых мер – применение новых гармонизированных таможенных кодов для выявления браконьерских уловов на границе. Также будет необходимо получать от НСМР ежегодно обновляемое платное разрешение на импорт, гарантирующего поставки продуктов, произведенных с помощью легального промысла.

У импортеров запрашивается информация о том, где и когда был выловлен и выгружен на берег морепродукт. При этом уточняется район промысла или место аквафермы и точка первой выгрузки на берег, название юридического лица, которому улов отгружен. Нужно указать и юрлицо, добывшее водный биоресурс или изготовившее продукцию: название компании, государство флага судна, разрешение на промысел, уникальный идентификационный бортовой номер, тип рыболовной снасти. Кроме того, требуется информация о выловленном и переработанном морепродукте, включая научное название вида или его номер ASFIS, описание продукта, рыночное название, количество и вес.

По решению НСМР от импортера могут быть дополнительно затребованы данные о каждом владельце по всей цепочке движения товара, о судах, осуществлявших перегрузку, о процессорах, складах хранения и участниках торговых операций. При этом импортер или его ответственное лицо обязаны будут хранить документацию по каждому вылову в течение 5 лет, а непредоставление такой информации по первому требованию может повлечь отказ во ввозе продукции в США.

Данные о поставляемой продукции импортеры будут заполнять через компьютерную Международную систему обмена данными о торговле (ITDS) с использованием программы ACE (Automated Commercial Environment).

Поступившие сведения станут доступны для проверки всем ответственным федеральным органам США, включенным в специальную президентскую группу. В ее состав входят представители Госдепа и Минторга в качестве сопредседателей, а также сотрудники Министерства сельского хозяйства, Министерства обороны, Министерства внутренней безопасности, Министерства здравоохранения и социальных служб, Министерства труда. Кроме того, в группе – специалисты Федеральной торговой комиссии, Агентства по международному развитию (USAID), Совета по наблюдению за окружающей средой, Совета национальной безопасности, торговый представитель США.

Fishnews