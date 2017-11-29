29 ноября 2017 года

Антарктический клыкач ждет ярусников

С 1 декабря начнется очередной сезон добычи клыкача в районе регулирования АНТКОМ. Этой зимой доступ судов к традиционным участкам промысла будет ограничен из-за создания морского заповедника.

Основными районами лова клыкача являются море Амундсена и море Росса (подрайоны 88.1 и 88.2). В сезон 2017 – 2018 гг. там будут работать ярусами по «олимпийской системе» суда 12 стран – членов Комиссии по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ). Россия сможет выставить четыре ярусолова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического НИИ рыбного хозяйства и океанографии, сейчас в районах промысла сохраняется сложная ледовая обстановка.

С 1 декабря в море Росса начнет действовать морской охраняемый район, который значительно ограничит доступ флота к традиционным участкам лова. Другой особенностью промысла в предстоящем сезоне станут значительные изменения в формах отчетности, которую должны представлять научные наблюдатели. АНТКОМ повышает требования к регистрации прилова, а также качеству выполнения программ по мечению клыкача. В частности, уделяется большое внимание выживанию рыбы после мечения.

На промысле будут работать пять сотрудников АтлантНИРО в качестве национальных и международных наблюдателей на судах Южной Кореи и Украины.

Fishnews