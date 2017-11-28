29 ноября 2017 года

Марифермерам рассказали про нюансы экологической экспертизы

Представители ассоциаций аквакультуры Приморья провели во Владивостоке рабочее совещание с руководством Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора. Встреча была посвящена вопросам прохождения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ).

Как ускорить процесс?

Разъяснения давал руководитель Тихоокеанского морского управления Росприроднадзора Альтаир Тюменев. Список наболевших вопросов предприниматели подготовили заранее, сообщает корреспондент Fishnews. Так, было отмечено, что сейчас экологическую экспертизу при занятии аквакультурой во внутренних морских водах должна проводить Федеральная служба по надзору в сфере природопользования. Для перевода документации из центрального аппарата ведомства в Тихоокеанское морское управление необходимо подавать в ЦА заявку, срок рассмотрения которой 30 дней. Марифермеров интересовало, можно ли организовать прохождение экспертизы в ТМУ «по умолчанию», ускорив тем самым процесс.

Альтаир Тюменев констатировал, что автоматическое прохождение экспертизы по месту деятельности не предусмотрено. «Но вопрос мы этот зададим, потому что прекрасно знаем, что теряется время, пока запрос направляется в Москву, там рассматривается, и уже из центрального аппарата делегируются полномочия Тихоокеанскому морскому управлению. Возможно, через некоторое время процедуру можно будет сократить», – обнадежил глава ТМУ.

Он сообщил, что в заявке можно попросить центральный аппарат делегировать проведение экспертизы органу Росприроднадзора по месту работы хозяйства.

Также рыбопромышленники заинтересованы в сокращении предельного срока прохождения экспертизы, который сейчас составляет три месяца (возможно продление на месяц по желанию заказчика). Альтаир Тюменев рассказал о подготовленных изменениях в регламент проведения экспертизы – сокращение срока до двух месяцев – и выразил надежду, что поправки примут. Он также подчеркнул, что если проектная документация качественно подготовлена, то экспертизу проводят за месяц-полтора.

Избежать не получится

Руководитель управления также отметил, что, по действующему законодательству, любая хозяйственная деятельность во внутренних морских водах и территориальном море должна осуществляться только при наличии положительного заключения ГЭЭ. Даже если компания не возводит капитальные строения. Хозяйствам, которые уже ведут деятельность, экспертиза тоже нужна, обратил внимание Альтаир Тюменев, предприятия, работающие без положительного заключения ГЭЭ, привлекаются к ответственности. «Есть достаточно судебной практики: если не ошибаюсь, 95% решений было принято в пользу Тихоокеанского морского управления», – заявил представитель ведомства.

Он рассказал, что государственной экологической экспертизе подлежат материалы обоснования хозяйственной деятельности, в том числе документация на рыбоводный участок, и документация, которая описывает саму деятельность. Должны быть описаны все технические средства, которые используются. Альтаир Тюменев подчеркнул, что из-за неправильно сформулированного объекта экспертизы документы возвращают и начало ГЭЭ отодвигается на три-четыре месяца.

«Перечень материалов в каждом случае индивидуальный. Не думаю, что все предприятия марикультуры работают по одному шаблону. Используются разные рыбоводные участки, они находятся в различных условиях, территориально расположены на разных акваториях, применяется различное оборудование, разные лодки, водолазное снаряжение, и использование всех этих видов технических средств должно быть в составе обоснования», – заметил глава управления.

Больше экспертов – выше прайс

Глава управления рассказал о процедуре прохождения экспертизы и ее организации, а также о стоимости ГЭЭ для хозяйств марикультуры. «Нет градации. Единственное, что я могу сказать, – есть необходимость оплаты госпошлины, которая рассчитывается исходя из количества привлекаемых экспертов. Четыре человека – 141 тыс. рублей, шесть человек – 205 тыс. рублей, восемь человек – 270 тыс. рублей, – озвучил суммы Альтаир Тюменев. – А число экспертов рассчитывается, исходя из сложности объекта». О стоимости разработки материалов обоснования он говорить отказался, отметив, что это коммерческая деятельность.

Различий в прохождении государственной экологической экспертизы для пастбищного и индустриального рыбоводства нет, сообщил руководитель ТМУ.

Был задан вопрос о возможности привлечения к «аквакультурной» экспертизе коммерческих организаций. Глава ТМУ подчеркнул, что ГЭЭ проводят только Росприроднадзор и его управления, но коммерческие организации могут помочь в прохождении экспертизы, качественно разработав материалы обоснования. Также компания может привлечь независимого экологического аудитора, профессиональное заключение которого облегчит будущие проверки.

Сколько нужно экспертиз?

Марифермеров интересовало время действия заключения ГЭЭ. «Если у вас договор есть на пользование водным объектом на определенное количество лет, то теоретически можно рассматривать такой же срок действия заключения государственной экологической экспертизы. По окончании срока действия заключения оно не продляется, экспертиза проводится заново», – подчеркнул Альтаир Тюменев.

Он отметил, что если есть положительное заключение прошлой экспертизы и технологический процесс не изменился, это ускорит и рассмотрение новой заявки, и принятие решения экспертами.

Генеральный директор ООО «Русская марикультура» Владимир Стоянов спросил, как проводится экспертиза, если у компании несколько РВУ. «Все участки юрлицо имеет право соединить в одном проекте, – ответил руководитель управления. – Но, опять же, необходимо смотреть, насколько кардинально отличается деятельность на том или ином участке. Если отличается сильно, то есть смысл разделить на две экспертизы».

Если же предприятие приобретает новый участок, по закону требуется новая экспертиза – заключение проведенной ГЭЭ изменить нельзя. Тем не менее Альтаир Тюменев признал, что вопрос: нужна ли новая экспертиза, если компания просто расширяет площади? – интересный, и обещал сделать соответствующий запрос в центральный аппарат.

Генеральный директор ООО «СиЛайф» Елена Губина поинтересовалась, нужно ли проходить экспертизу повторно в случае реорганизации компании. Альтаир Тюменев сказал, что с такими вопросами ТМУ еще не сталкивалось. «Я думаю, что, если у реорганизуемого юридического лица было заключение государственной экологической экспертизы, можно рассмотреть вопрос о применении его в рамках нового юрлица. Можно рассмотреть вопрос в соответствии с Гражданским кодексом. Важен и вид реорганизации: простая она (например, поменяли название) или кардинальная – тогда, возможно, необходимо будет новое заключение получить», – обратил внимание Альтаир Тюменев.

Если же предприятие решило выращивать новый объект на участке и при этом не изменился технологический процесс и, соответственно, воздействие на окружающую среду, то дополнительная экоэкспертиза не требуется, считает руководитель ТМУ.

Отсутствие положительного заключения экспертизы у предприятия-пользователя не влечет приостановку его деятельности, КоАП за это предусматривает только штраф, сообщил глава управления. «Но есть и оборотная сторона: если объект оказывает недопустимое воздействие на окружающую среду, материалы могут быть переданы в органы прокуратуры. Они уже через суд потребуют приостановить деятельность хозяйства», – предостерег Альтаир Тюменев.

Заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев напомнил о проблемах с работой хозяйств, оказавшихся в границах еще советских ООПТ. Руководитель ТМУ сообщил, что ответа на запрос, который управление направило в центральный аппарат Росприроднадзора, по этой ситуации пока нет.

Получил участок – стал нарушителем

«Фактически у большинства компаний заключения экологической экспертизы нет, – заявил Роман Витязев. – Все предприятия попали в зону риска и могут быть привлечены к административной ответственности». Он озвучил консолидированную просьбу отраслевых объединений края к тихоокеанскому управлению: рассмотреть возможность введения моратория на привлечение аквафермеров к ответственности, чтобы дать возможность добросовестным пользователям подготовиться к экспертизе, пройти ее и выйти из «серой зоны» в зону правового поля.

«Все хозяйства – потенциальные нарушители, потому что они уже вынуждены работать, нарушая закон о государственной экологической экспертизе», – подтвердила Елена Губина. Она обратила внимание, что полная процедура экспертизы с общественными слушаниями и прочими мероприятиями занимает восемь месяцев, и в течение этого времени хозяйство не имеет право ничего делать на участке. Между тем через два года при неосуществлении деятельности на РВУ по условиям договора участок могут отобрать.

«Никто не будет проходить экологическую экспертизу, пока не выиграет на аукционе участок. А выиграв участок, подписав договор, предприятия автоматически становятся вашими «клиентами», так как они, по логике законодательства, должны до аукциона пройти экологическую экспертизу», – обратил внимание Роман Витязев.

«Понятно, что нет смысла проходить экспертизу, если нет участка, - согласился Альтаир Тюменев, - и ни один эксперт вам не оценит предполагаемый участок, рассматриваются только «твердые» документы. Есть нестыковка закона, которая наиболее остро встала только сейчас. Мы этот вопрос перезададим вышестоящему органу, центральному аппарату Росприроднадзора, и обрисуем ситуацию. Возможно, будут какие-то изменения в законодательстве на этот счет».

Мораторий же на привлечение к ответственности тихоокеанское управление вводить не имеет права, это противозаконно, подчеркнул глава ТМУ и добавил, что прокуратура «очень болезненно реагирует на непринятие мер». Аквафермеры предложили все же найти возможность «послабления» в рамках правового поля. Управление обещало отразить и этот вопрос в докладе, который будет направлен в Москву для поиска необходимой правовой нормы.

На совещании поговорили также о работе в границах водоохранных зон, подготовке документации и других нюансах прохождения экологической экспертизы. Официальные ответы на ряд актуальных вопросов Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора опубликовало на своем сайте.

Fishnews