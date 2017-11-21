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Проблему с высадкой молоди в Приморье подняли в открытом разговоре с краевым прокурором

Марифермеры Приморья продолжают борьбу за право работать

В Приморском крае марикультурным хозяйствам, расположенным в границах еще советских ООПТ, не дали провести осенние выпуски молоди. Предприятия намерены отстоять свою правоту с помощью региональной прокуратуры, Росрыболовства и бизнес-омбудсменов.

Трепанг и гребешок не дождались новоселья

Еще исполком Приморского краевого Совета народных депутатов решением от 29 ноября 1974 г. № 991 объявил памятниками природы акватории в заливах Посьет, бухтах Экспедиции, Новгородская, Рейд Паллада, а также приостровные акватории в заливе Петра Великого. В границах ООПТ оказались рыбоводные участки, созданные в 2009 г., часть из них ведет свою деятельность с 2000-х гг.

В результате в сложную ситуацию попали 12 компаний. Большинство хозяйств не смогло высадить трепанга и гребешка весной этого года: территориальное управление Росрыболовства отказалось предоставить специалистов для актирования выпусков молоди.

С наступлением осеннего сезона высадки документ советских времен вновь стал предметом жарких споров. По итогам совещания с представителями ассоциаций марифермеров, Минвостокразвития и науки ТУ подтвердило готовность направить представителей для актирования. Однако затем начальник отдела аквакультуры и воспроизводства водных биоресурсов теруправления Константин Гарбушин в официальных письмах сообщил бизнесу, что выпуск молоди трепанга и гребешка на участках в границах ООПТ «производить не рекомендуется до принятия соответствующих нормативных актов».

Что скажет прокуратура?

Одна из компаний обратилась с жалобой на действия теруправления в региональную прокуратуру. Вопрос подняли и на краевой конференции предпринимателей 17 ноября, сообщает корреспондент Fishnews. В рамках секции «Бизнес-час: открытый разговор с прокурором» заместитель председателя НО «Дальневосточный Союз предприятий марикультуры» Роман Витязев напомнил о проблеме.

Он обратил внимание, что в августе Хасанский районный суд прекратил административное дело, возбужденное краевым департаментом природных ресурсов в отношении одного из пользователей, работающих на ООПТ. В ходе расследования не удалось доказать негативного воздействия аквакультуры на окружающую среду.

«Очень надеемся, что ситуация разрешится. Мы видим, что органы власти, прокуратура прикладывают для этого усилия, но на данный момент очень важно, чтобы действующие предприятия работали, - подчеркнул представитель отраслевого объединения. - Весенний и осенний выпуски сорваны, хозяйства уже понесли убытки, и на сегодняшний день непонятно, что будет дальше».

Краевой прокурор Сергей Бессчасный обратил внимание, что руководство региона сменилось, и нужно вновь организовать обсуждение вопроса, чтобы новые власти смогли принять решение.

Рабочую группу хотят сделать эффективнее

На пленарном заседании конференции врио губернатора Андрею Тарасенко предложили «реанимировать» межведомственную рабочую группу, занимающуюся устранением ограничений для аквакультуры в границах ООПТ. По мнению предпринимателей, нужно актуализировать состав этого органа: устранить избыток представителей субъекта и включить больше представителей федеральных органов власти, от которых зависит решение вопроса, и ученых.

Также марифермеры рассчитывают, что в рабочую группу войдут представители «Опоры России», «Деловой России», Торгово-промышленной палаты.

Акватории – для всех пользователей

Один из предложенных вариантов – компромиссный: сохранить на акватории ООПТ только работающие там сейчас предприятия, а другие хозяйства не допускать.

«Я считаю, это половинчатое решение, – заявил Fishnews Роман Витязев. – Мы видим, что есть системное противодействие со стороны криминальных групп, которые занимаются браконьерством. И пока эти акватории не передадут законным пользователям, такие проблемы будут постоянно возникать. Если останутся действующие предприятия, то должны получить возможность работать и другие. Кроме того, предоставление преимущества ряду хозяйств может вызвать соответствующую реакцию со стороны антимонопольной службы».

Бизнес-омбудсмены пришли на помощь

Представитель отраслевого объединения добавил, что в ситуацию все активнее включается Росрыболовство, краевая прокуратура поддерживает возобновление деятельности профильной рабочей группы, отметил поддержку уполномоченных по защите прав предпринимателей, как краевого – Марины Шемилиной, так и отраслевого – Андрея Коваленко. «Для решения проблемы объединились все отраслевые ассоциации Приморского края, позиция у нас консолидированная, - подчеркнул Роман Витязев. - Мы очень надеемся, что если не в этом, то в следующем году вопрос будет закрыт, найдется такой вариант, при котором смогут работать действующие предприятия, сохранив свои участки, и откроются возможности для формирования новых РВУ. Разумеется, с соблюдением природоохранного законодательства и учетом интересов местных жителей, чтобы люди могли купаться и рыбачить. Тем более что участки всегда располагаются на достаточном удалении от берега. Как вариант – можно ограничить количество участков и режимов осуществления аквакультуры».

«Предприятия, которые на законных основаниях являются пользователями участков, стали заложниками этой правовой коллизии. Я считаю, если есть какое-то непонимание в законодательстве, нестыковки, нужно наложить мораторий на эти нормативные акты до приведения их в соответствие. Но предприятия не должны страдать, – подчеркнула первый вице-президент Дальневосточной ассоциации «Аквакультура» Елена Януш. – Они не должны погружаться в бесконечные судебные процессы, доказывать свою правоту и прочее».

Бизнес-омбудсмен в сфере рыболовства и аквакультуры Андрей Коваленко сообщил, что проблема выносится и на федеральный уровень, готовится подключиться институт уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей. «Вопрос, конечно, требует решения. Больше всего вызывает недоумение то, что наши коллеги в Приморском крае обязаны выполнять заключенные договоры, они выпускают молодь, и сегодня у них даже нет представителей от теруправления Росрыболовства. Я думаю, правильно обратились в региональную прокуратуру, потому что в первую очередь должны отреагировать именно такие органы», - отметил Андрей Коваленко.

Fishnews
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