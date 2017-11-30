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Минтай Берингова моря

В анклаве Берингова моря промысла минтая пока не будет

В центральной части Берингова моря по-прежнему недостаточно минтая для установления допустимого уровня добычи. Участники специализированной международной конференции решили оставить нулевой вылов в анклаве и на 2018 г.

О результатах работы виртуальной конференции стран-участниц Конвенции о сохранении ресурсов минтая и управлении ими в центральной части Берингова моря рассказали во ВНИРО. В заседаниях конференции и предшествующего ей научно-технического комитета (НТК) участвовало 59 специалистов – представителей Республики Корея, Польши, России, США и Японии.

Российскую делегацию возглавлял начальник отдела международного рыбохозяйственного сотрудничества ВНИРО Александр Глубоков. Также нашу страну представляли заместитель директора ТИНРО-Центра Игорь Мельников и ведущий научный сотрудник этого института Михаил Степаненко.

Доклад РФ был посвящен состоянию двух основных популяций минтая в российской части Берингова моря: североберинговоморской, являющейся трансзонально-трансграничной, и западноберинговоморской, обитающей преимущественно в Карагинском заливе. Было отмечено, что в Наваринском районе, начиная с 2009 г., уловы минтая на стандартное усилие постепенно возрастают. В то же время в североберинговоморском запасе в последние годы отсутствовали урожайные поколения. В этой связи после 2015 г. наблюдается уменьшение биомассы запаса.

Западноберинговоморский запас минтая, по данным российских наблюдений, находится в стабильном состоянии. С 2016 г. начался его постепенный рост, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Делегация Соединенных Штатов также представила краткий обзор состояния запасов минтая в различных районах Берингова моря. Все три запаса американской исключительной экономзоны – североберинговоморский, алеутский и богословский – находятся в стабильном состоянии, ни один из них не переловлен. В последние годы отмечен постепенный рост всех трех запасов.

Для оценки биомассы минтая в анклаве Берингова моря применялся непрямой метод на основе последней съемки, выполненной США в Богословском районе, 4 – 8 марта 2016 г. Результат – около 850 тыс. тонн – оказался больше, чем в последние годы, но пока еще ниже триггерного уровня, при котором устанавливается допустимый уровень добычи.

Стороны не смогли прийти к согласию по допустимому уровню добычи минтая в анклаве на 2018 г. После применения механизма конвенции специалисты договорились о нулевом вылове. Поскольку мораторий на специализированный промысел сохранился, не устанавливались и национальные квоты.

Меры сохранения и управления, а также условия экспериментального промысла на 2018 г. оставлены без изменений. О нарушениях конвенции не сообщила ни одна сторона.

Решено, что 23-ю виртуальную конференцию в следующем году созовет Польша.

Fishnews
НазадМетки: кореясшаяпония

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