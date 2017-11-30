30 ноября 2017 года

Где лучший дом для лосося?

Инженерные изыскания – это первый шаг при строительстве объекта любой сложности, особенно в удаленных районах. Проекты по созданию современных лососевых рыбоводных заводов требуют от инженеров особого опыта и знаний, отмечает директор компании «Альянс» Александр Садов.

Лососевая путина-2017 напомнила о том, как много в рыбной отрасли зависит от природы. Прогнозы науки по этому поводу достаточно сдержанны: катастрофы не произойдет, но к снижению объемов вылова в ближайшие годы готовиться придется. И не стоит на этом фоне недооценивать роль лососевых рыбоводных заводов, считают ученые.

С чего же начать строительство современного ЛРЗ и как выбрать оптимальное место для будущего завода? Этими вопросами на Дальнем Востоке уже более 5 лет занимаются специалисты ООО «Альянс». Насколько успешно – можно судить по количеству выполненных за это время проектов: порядка 15 по лососевым рыбоводным заводам на Сахалине, Курилах, Камчатке и в Приморье. Еще около 5 проектов – это холодильные и рыбоперерабатывающие мощности.

«Инженерные изыскания – то, чем мы занимаемся, – это первый и самый важный шаг при строительстве объекта любой сложности, особенно в удаленных районах», – рассказал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства» директор ООО «Альянс» Александр Садов. А если речь идет о строительстве рыбоводного завода, то задача усложняется и становится для изыскателя еще интересней.

Первые проекты компания выполняла для нефтегазовой отрасли – объекты Лукойла и Газпрома на Крайнем Севере. Работа с рыбной отраслью началась с 2011 г., первый проект был закончен в 2014 г. «За эти годы мы познакомились с ведущими рыбопромышленными компаниями Дальнего Востока, глубоко изучили эту тему, погрузились в специфику самих производств», – рассказал собеседник издания.

На сегодняшний день у большинства специалистов, работающих в «Альянсе», по два высших образования, в том числе полученных во время работы на Дальнем Востоке, – этого потребовала рыбная специфика изыскательной деятельности. «Каждый из наших сотрудников – это универсальный специалист, который способен одновременно выполнять разные функции, ведь мы работаем на стыке нескольких наук. А проекты для рыбоводства – это и вовсе синтез геологии, геодезии, гидрогеологии, гидрометеорологии и, конечно, биологии – целый комплекс», – отметил Александр Садов.

Первым проектом в сфере рыбоводства для ООО «Альянс» стал лососевый рыбоводный завод на озере Лагунное. Затем там же, на острове Кунашир, специалисты взялись за масштабный проект по модернизации предприятия «Южно-Курильский рыбокомбинат», в котором участвуют до сих пор.

На острове Парамушир «Альянс» работал с компаниями «Азимут» и «Гранис»: здесь проводились изыскания для строительства крупного лососевого рыбоводного завода, рассчитанного на выпуск 50 млн мальков. На тот момент это был самый большой и сложный проект, в первую очередь из-за удаленности территорий, проблем с доставкой туда техники и людей, рассказал Александр Садов.

«С компанией «Каниф» мы работаем по очень интересному, глобальному по своей задумке проекту, – привел еще один пример директор компании «Альянс». – Это юг восточного побережья Сахалина. Местная популяция лосося была истреблена много лет назад, т.е. никакого естественного нереста там не было уже давно. Цель проекта, которым занялись рыбопромышленники, – не просто решение биологической проблемы, восстановление утраченной популяции и возвращение лосося в здешние реки, но и получение в итоге собственного промыслового стада. Для этого на реках побережья строится сразу несколько рыбоводных заводов: на первом уже два года идет полноценная закладка икры, второй также вступил в строй, исследования по третьему ЛРЗ мы сдали несколько месяцев назад».

За прошедшие 5-6 лет заказчиками изыскательских работ, которые проводили специалисты ООО «Альянс», выступали такие рыбопромышленные компании, как «Рыбак», «Курильский рыбак», «Салмо», «Меридиан», «Тунайча», «Биосервис» и другие.

По словам Александра Садова, каждый проект по-своему уникален, ведь условия в дальневосточных регионах очень разные. «Например, на севере Камчатки на побережье очень холодная вода, поэтому на нерест рыба уходит высоко вверх по рекам. А на юге полуострова есть теплые источники и реки, которые не замерзают даже зимой, – там все создано самой природой для рыбоводных заводов. В то же время в Приморье и на Сахалине такие условия редкость. Поэтому наша задача – найти эти теплые воды в грунте, чтобы даже в условиях суровой зимы вода определенной, приемлемой для малька, температуры поступала на завод постоянно. Также важна транспортная доступность, обеспеченность коммуникациями, незатопляемость участка и другие факторы. И мы в природе такие места находим», – рассказал он.

Сегодня ООО «Альянс» выполняет работы по изысканиям и проектированию для ряда предприятий рыбной отрасли на Сахалине и Курильских островах, ведет переговоры с рыбопромышленниками Камчатки. «Хотим расширить географию своих объектов. Опыт, который мы приобрели на Дальнем Востоке, вполне применим и в других регионах», – отметил директор компании.

По итогам лососевой путины в этом году многие рыбаки, по словам Александра Садова, приняли решение сделать паузу в работе по проектам на перспективу. «Но в то же время проблемная рыбалка дала четко понять, где, в каких регионах без наращивания лососевых рыбоводных мощностей в ближайшие годы уже не обойтись. Например, в Хабаровском крае. Думаю, какие-то решения в этом направлении будут приниматься, и мы готовы участвовать в подобных проектах», – добавил он.

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