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Встреча по вопросам передачи аварийно-спасательного флота прошла в Дальрыбвтузе

Минтранс призовут поделиться спасательным флотом с рыбаками

Вместо передачи аварийно-спасательных судов Росрыболовства в ведение Министерства транспорта следует, наоборот, часть «торгового» спасательного флота отдать рыбакам, считают представители рыбацкой общественности.

Во Владивостоке представители рыбной отрасли обсудили письмо министра финансов Антона Силуанова заместителю председателя правительства Аркадию Дворковичу. Глава Минфина предлагает передать Росморречфлоту (входящему в структуру Минтранса) функции Росрыболовства в области обеспечения безопасности мореплавания в районах промысла.

У кого сколько спасателей

Министр финансов рассказал в своем обращении, что Морспасслужба Росморречфлота имеет девять филиалов (Калининградский, Балтийский, Северный, Архангельский, Камчатский, Сахалинский, Приморский, Каспийский и Азово-Черноморский), семь морских спасательных центров и 141 спасательное судно различного класса.

В то же время у рыбаков обеспечением безопасности занимаются два экспедиционных отряда (Северный и Дальневосточный), имеющие 12 судов (из них 9 в исправном состоянии) с численностью персонала порядка 600 человек. В 2017 – 2019 гг. в федеральном бюджете на функционирование рыбацких спасателей запланировано от 600 до 618 млн рублей в год. По мнению Антона Силуанова, передача рыбацкого спасательного флота в ведение Росморрчефлота позволит федеральному бюджету экономить около 200 млн рублей в год.

Однако участники встречи во Владивостоке пришли к выводу, что передача спасательных судов транспортникам приведет к различным негативным последствиям, не соизмеримым с экономией, сообщает корреспондент Fishnews.

У работы с рыбаками своя специфика

«200 млн рублей для федерального бюджета – это капля в море, – заявил председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир Нагорный. – Достаточно сказать, что рыбаки одного только Приморского края принесли более 3 млрд рублей налоговых отчислений. При этом за 15 лет только наши приморские спасатели оказали помощь рыбакам в 538 случаях».

Глава профсоюза считает, что большой проблемой станет утрата «рыбацкой» специализации спасательного флота.

«Если передача наших спасателей в Росморречфлот состоится, то руководить ими будут люди, не знающие рыбацкой специфики, – подчеркнул Владимир Нагорный. – Ведь в очень многих случаях спасательные работы для рыбаков имеют свою специфику, неизвестную морякам-транспортникам. Так что в итоге сэкономленные 200 млн рублей будут в дальнейшем оплачиваться жизнями и здоровьем рыбаков».

Помощь – только за деньги?

«Думаю, что сугубо коммерческие условия использования спасательного флота для рыбаков наступят очень быстро, – отметил начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык. – За ту аварийную буксировку, которую мы сейчас делаем бесплатно, придется платить по 10-15 млн рублей. Коммерциализация приведет к тому, чтобы рыбаки все реже и реже будут обращаться к спасателям, предпочитая экономить. В итоге мы уйдем от высокопрофессионального обеспечения безопасности рыбаков к любительскому уровню, когда каждый сам себе будет спасателем».

«Министра могли ввести в заблуждение относительно 200 млн рублей, не объяснив, из чего эта «экономия» будет складываться, – предположил заместитель начальника отряда Федор Лабюк. – Как можно уменьшить расходы на содержание судов? Уменьшением зарплат и расходов на ремонт? На это никто не пойдет. Экономии можно добиться за счет уменьшения района плавания, когда спасатели будут дежурить вблизи Владивостока, при этом обеспечивая безопасность экспедиции, которая работает за многие сотни миль в Охотском море. Получается, спасатели вроде бы и в море на дежурстве, но и расходы на топливо будут небольшими. Но ведь это же неэффективно с точки зрения безопасности!»

У отрасли растут потребности

Участники встречи отметили диспропорцию в обеспечении спасательными судами торгового и рыбопромыслового флотов. Спасательных судов в Минтрансе почти в 12 раз больше, чем у рыбаков. В то же время, у российских рыбопромышленников зарегистрировано порядка 4,5 тыс. судов тоннажем от тысячи тонн и выше, а в Минтрансе – порядка 500-600 судов, отметил врио ректора Дальрыбвтуза Николай Зорченко.

«Рыбопромысловый флот сейчас возрождается, уловы растут до 4% в год, – подчеркнул он. – Россия подходит к уловам в 5 млн тонн в год. Для сравнения: в советское время российский рыбопромысловый флот добывал порядка 7 млн тонн (из 11 млн тонн общесоюзного вылова). В таких условиях государство, наоборот, должно оказывать поддержку рыбакам».

В конце встречи депутат Госдумы Виктор Пинский предложил совместно составить аргументированное письмо на имя Аркадия Дворковича. Замглавы правительства хотят попросить о необходимости не только сохранить в ведении Росрыболовства спасательный флот, но и обязать Минтранс передать рыбакам часть своих спасателей.

Fishnews

  • Встреча по вопросам передачи аварийно-спасательного флота прошла в Дальрыбвтузе
  • Депутат Госдумы РФ от Приморья и Сахалинской области Виктор ПИНСКИЙ и врио ректора Дальрыбвтуза Николай ЗОРЧЕНКО
  • Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир БАРДЫК и председатель Приморской краевой организации профсоюза работников рыбного хозяйства Владимир НАГОРНЫЙ
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