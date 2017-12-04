04 декабря 2017 года

Перечень ТСК могут расширить

Центр системы мониторинга рыболовства и связи подготовил изменения в список технических средств контроля, которыми могут быть оснащены промысловые суда. Испытания устройств от двух новых производителей прошли успешно.

ЦСМС с мая по август проводил испытания устройств от ПГ «СервисСофт» и ООО «НПО Сибсвязь». Выяснилось, что их абонентские терминалы пригодны в качестве ТСК для маломерного рыбопромыслового флота, а также полноразмерных судов, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

С компаниями подписаны дилерские договоры на поставку оборудования. Так как эти терминалы функционируют на основе спутниковой системы Iridium, Центр оформил договорные отношения о сотрудничестве и с компанией-представителем оператора системы связи.

По итогам проделанной работы ЦСМС в конце ноября направил в Росрыболовство предложения о внесении изменений в приказ о ТСК. Испытанные терминалы предлагается включить в перечень обязательных технических средств контроля для судов рыбопромыслового флота. В Центре отметили, что стоимость новых терминалов будет ниже, чем тех, которые уже есть в списке.

Fishnews