Перечень ТСК могут расширить

04 декабря 2017 года
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области вынесла проблему отказа от исторического принципа распределения долей квот на рассмотрение региональных депутатов.
«Крабовые новации» неизвестных авторов всколыхнули отрасль. Впереди и без того непростой период: перезакрепление долей квот, распределение квот на инвестиционные цели. А тут важнейшие объекты промысла – крабы – предлагают изъять из общей системы.
Состоялся аукцион по продаже долей квот на промышленный вылов рыбы в бассейне озера Ханка. На торгах распределили лимиты по верхогляду, горбушке, карасю, коню, сазану, сому, толстолобикам, щуке.
В следующем году охране биоресурсов Байкала собираются уделить особое внимание. Представители силовых ведомств обсудили в Росрыболовстве планы по борьбе с браконьерством на уникальном озере.
Внедрение в рыбной отрасли электронной ветсертификации обсудили в Хабаровском крае. Предприятиям рекомендовали активизировать работу по регистрации в системе «Меркурий».
Участники переговоров в Вашингтоне согласовали проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана.
04 декабря 2017 года
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области вынесла проблему отказа от исторического принципа распределения долей квот на рассмотрение региональных депутатов.
«Крабовые новации» неизвестных авторов всколыхнули отрасль. Впереди и без того непростой период: перезакрепление долей квот, распределение квот на инвестиционные цели. А тут важнейшие объекты промысла – крабы – предлагают изъять из общей системы.
Состоялся аукцион по продаже долей квот на промышленный вылов рыбы в бассейне озера Ханка. На торгах распределили лимиты по верхогляду, горбушке, карасю, коню, сазану, сому, толстолобикам, щуке.
В следующем году охране биоресурсов Байкала собираются уделить особое внимание. Представители силовых ведомств обсудили в Росрыболовстве планы по борьбе с браконьерством на уникальном озере.
Внедрение в рыбной отрасли электронной ветсертификации обсудили в Хабаровском крае. Предприятиям рекомендовали активизировать работу по регистрации в системе «Меркурий».
Участники переговоров в Вашингтоне согласовали проект соглашения о предотвращении нерегулируемого промысла в открытых водах центральной части Северного Ледовитого океана.
Минвостокразвития сообщило о том, что готовит особую модель контрольно-надзорной деятельности на Дальнем Востоке. Ведомство обещает представить новую систему в ближайшее время.
Министры иностранных дел прикаспийских государств с 4 по 5 декабря проведут совещание в Москве. Ключевая задача – подготовка к предстоящему в Казахстане пятому Каспийскому саммиту.
Росрыболовство планирует выявлять через информационные базы Роснедр предприятия, уклоняющиеся от компенсации ущерба водным биоресурсам. Такое решение принято на межведомственном совещании.
01 декабря 2017 года
На этой неделе отрасль продолжала обсуждать угрозы исключения краба из общей системы, предусмотренной законом о рыболовстве. Регулятор между тем выпустил порядок работы комиссии, которая будет заниматься отбором проектов под инвестквоты.