Минсельхоз установил правила по углохвостой креветке

05 декабря 2017 года
На 41-й сессии смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству стороны установили взаимные квоты добычи водных биоресурсов на 2018 г. Также согласована совместная научная программа на будущий год.
28 ноября 2017 года
С начала 2018 г. в Соединенных Штатах вводятся новые правила ввоза для 13 видов рыбы и морепродуктов, в том числе трески и крабов. О том, какие данные должны будут предоставлять импортеры, рассказало Росрыболовство.
21 ноября 2017 года
Президент АРПП Георгий Мартынов обсудил с главой Приморского края Андреем Тарасенко вопросы исключения минтая и трески подзоны Приморье из списка объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов.
14 ноября 2017 года
Добыча северной креветки на западе Атлантического океана имеет тенденцию к снижению, считает специалист норвежского Института морских исследований Карстен Хвингель. По его данным, к 2030 г. уловы сократятся до 100 тыс. тонн.
10 ноября 2017 года
Минсельхоз утвердил общий допустимый улов в морских водах на будущий год. Минтая – одного из главных промысловых объектов – разрешено освоить 1 781,3 тыс. тонн.
09 ноября 2017 года
Ежегодно в Китай, по данным бизнеса, нелегально ввозится около 1,6 млн тонн водных биоресурсов. Из-за масштабных потоков контрабандной дешевой креветки страдают легальные поставщики.
05 декабря 2017 года
Полиция обыскала помещение кафе-магазина «Моремания» и других предприятий комплекса «Красная Пахра» в Москве. Юристы предприятия считают, что полицейские превысили полномочия.
Международные эксперты провели ежегодный аудит минтаевого промысла в рамках сертификации на соответствие требованиям MSC. Аудиторы пришли к выводу, что Ассоциация добытчиков минтая успешно добилась запланированных улучшений.
В Хабаровске с 4 по 8 декабря проходит встреча представителей органов рыбоохраны России и КНР. Цель – обсудить вопросы сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, обменяться научной информацией.
Об угрозах, которые создает исключение крабов из общей системы распределения долей квот, говорилось на совещании у вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
Необходимо выработать четкую методику постановки рыбоучетных заграждений, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он также остановился на вопросах оценки заполнения нерестилищ.
Законопроект, который призван урегулировать вопросы возмещения убытков, нанесенных коренным малочисленным народам Севера в результате причинения ущерба среде их обитания, подготовило Федеральное агентство по делам национальностей.
На 41-й сессии смешанной российско-фарерской комиссии по рыболовству стороны установили взаимные квоты добычи водных биоресурсов на 2018 г. Также согласована совместная научная программа на будущий год.
За январь – сентябрь 2017 г. океанический флот Республики Корея освоил 316,6 тыс. тонн водных биоресурсов – на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Ухудшились показатели по тунцу, минтаю, сайре, однако выросли уловы кальмара.
Россия и Эстония договорились об открытии в 2018 г. промысла снетка в Чудском озере и об увеличении квот на вылов ряпушки и окуня в трансграничных водоемах для рыбаков обеих стран.
04 декабря 2017 года
Ассоциация рыбопромышленных предприятий Сахалинской области вынесла проблему отказа от исторического принципа распределения долей квот на рассмотрение региональных депутатов.