05 декабря 2017 года

Минсельхоз установил правила по углохвостой креветке

Министерство сельского хозяйства определило разрешенные сроки добычи углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне на 2018 г. Ограничения установлены приказом от 9 ноября 2017 г. № 568.

Добыча углохвостой креветки в Западно-Сахалинской подзоне будет запрещена по 28 февраля в пределах участка 12-мильной зоны, ограниченного с юга широтой 47º30', с севера – широтой 49º00', с запада – границей 12-мильной зоны, с востока – береговой линией. Запрет также будет действовать на этой акватории с 1 июля по 31 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

На всей остальной части промрайона добыча не допускается круглогодично. Ограничение не распространяется на рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях.

Fishnews