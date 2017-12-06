Госдума поддержала поправки по «прибрежке» во втором чтении

06 декабря 2017 года
Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный решить проблему заводов по воспроизводству лосося с получением рыбоводного участка.
Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.
Предложения Камчатского края по учету уловов, доставляемых в живом, свежем или охлажденном виде, обсудили на совещании, которое провел с регионами замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Проработка изменений будет продолжена.
05 декабря 2017 года
Международные эксперты провели ежегодный аудит минтаевого промысла в рамках сертификации на соответствие требованиям MSC. Аудиторы пришли к выводу, что Ассоциация добытчиков минтая успешно добилась запланированных улучшений.
В Хабаровске с 4 по 8 декабря проходит встреча представителей органов рыбоохраны России и КНР. Цель – обсудить вопросы сохранения и воспроизводства водных биоресурсов, обменяться научной информацией.
Необходимо выработать четкую методику постановки рыбоучетных заграждений, заявил замминистра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Он также остановился на вопросах оценки заполнения нерестилищ.
06 декабря 2017 года
Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный решить проблему заводов по воспроизводству лосося с получением рыбоводного участка.
ЦСМС открыл Удостоверяющий центр, где рыбаки и внешние пользователи смогут получить электронную подпись. Она пригодна как для ведомственных сервисов (ЭПЖ, портал ОСМ), так и для общих – портала госуслуг, электронного документооборота, банков.
Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.
В конце ноября дальневосточная сардина - иваси - от «Русской рыбной фактории» появилась на полках столичных торговых сетей. Новая линейка представлена пресервами и продукцией холодного копчения.
Отраслевое сообщество обсуждает подготовку IV Всероссийского съезда рыбаков. С такой инициативой выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства.
Предложения Камчатского края по учету уловов, доставляемых в живом, свежем или охлажденном виде, обсудили на совещании, которое провел с регионами замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Проработка изменений будет продолжена.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявил, что по результатам двадцатилетней работы текст Конвенции о правовом статусе Каспийского моря практически готов. Ожидается, что главы прикаспийских государств подпишут его в первой половине 2018 г.
Минприроды Камчатского края готовит новую редакцию региональной Красной книги. В «рыбную» часть рекомендовано включить 18 видов, но это пока неполный перечень. Утвердить обновленную редакцию предполагается до конца года.
Подписан федеральный закон, который позволит юридическим лицам получать государственные услуги в любом подразделении соответствующего федерального органа исполнительной власти или МФЦ без привязки к месту нахождения.
Президент Владимир Путин подписал закон, который увеличивает срок работы особой экономической зоны в Калининградской области до конца 2045 г. Предусматриваются и другие изменения. Предполагается, что новый документ поможет в реализации потенциала региона.