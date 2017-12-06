06 декабря 2017 года

Госдума поддержала поправки по «прибрежке» во втором чтении

Депутаты одобрили во втором чтении изменения, которые должны устранить противоречия в правилах регулирования прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность доставки уловов и продукции в замороженном виде при этом виде промысла.

Напомним, что после внесения поправок в закон о рыболовстве, в нем было обнаружено внутреннее противоречие: одна из статей позволяла замораживать рыбу на борту при прибрежном лове, а другая такую возможность исключала. Новые правила вступают в силу с 1 января 2019 г., до этого времени власти решили устранить нестыковку.

В сентябре Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект – с исключением возможности заморозки. В обсуждениях участвовали депутаты и замминистра сельского хозяйства – глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Во втором чтении законопроект рассмотрели 6 декабря. Как отметил член Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Блоцкий, поступило три поправки, одна была рекомендована к принятию. Парламентарий попросил назначить рассмотрение документа в третьем чтении на 8 декабря.

Как сообщает корреспондент Fishnews, законопроект во втором чтении был принят единогласно. При этом депутаты поддержали отклонение поправок, допускающих выгрузку в замороженном виде на территории Арктической зоны РФ. Поправка, согласно которой закон вступит в силу со дня официального опубликования, нашла поддержку.

Fishnews