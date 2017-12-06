07 декабря 2017 года

Власти Ганы надеются на рыбоводство

Правительство Ганы намерено удовлетворить растущие потребности населения в рыбе за счет развития аквакультуры. Помочь отрасли должно строительство завода по производству рыбных кормов мощностью 40 тыс. тонн.

Решение о развитии аквакультуры в Гане объясняется желанием правительства устранить существующий дисбаланс во внешней торговле рыбой и снизить зависимость от ее импорта, сообщает портал GhanaWeb.

Министр рыболовства и аквакультуры страны Элизабет Афолей Куае заявила, что уже к 2018 г. рыбоводство должно достичь планки в 100 тыс. тонн. Ведомство вкладывает значительные средства в эту отрасль, отметила она.

Потребление рыбы жителями Ганы значительно выросло за последние годы, достигнув объема в 990 тыс. тонн. В то же время в стране добывается и выращивается только 588 тыс. тонн (и часть этой рыбы идет на экспорт). В результате объем импорта рыбы в Гану составляет 600 тыс. тонн, сообщает корреспондент Fishnews.

Для стимулирования отрасли правительство намерено развивать производство рыбных кормов. В частности, ставка делается на строительство завода мощностью 40 тыс. тонн в городе Акусе на востоке страны. Благодаря этому общее производство кормов для рыб в Гане должно вырасти до 100 тыс. тонн.

Fishnews