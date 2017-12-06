Власти Ганы надеются на рыбоводство

06 декабря 2017 года
Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный решить проблему заводов по воспроизводству лосося с получением рыбоводного участка.
Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.
Минприроды Камчатского края готовит новую редакцию региональной Красной книги. В «рыбную» часть рекомендовано включить 18 видов, но это пока неполный перечень. Утвердить обновленную редакцию предполагается до конца года.
Подписан федеральный закон, который позволит юридическим лицам получать государственные услуги в любом подразделении соответствующего федерального органа исполнительной власти или МФЦ без привязки к месту нахождения.
05 декабря 2017 года
Об угрозах, которые создает исключение крабов из общей системы распределения долей квот, говорилось на совещании у вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева.
Законопроект, который призван урегулировать вопросы возмещения убытков, нанесенных коренным малочисленным народам Севера в результате причинения ущерба среде их обитания, подготовило Федеральное агентство по делам национальностей.
07 декабря 2017 года
Еврокомиссия опубликовала обновленный список российских предприятий и судов, имеющих право на поставки продукции из водных биоресурсов в ЕС. Изменения вступят в силу с 19 декабря.
В Москве завершила работу 34-сессия российско-японской смешанной комиссии по рыболовству. Стороны договорились о взаимных квотах и утвердили план совместных исследований на 2018 г.
Сотрудник рыбоохраны Охотского теруправления Росрыболовства Иван Рогатных спас трех тонущих рыбаков. Беда случилась во время лососевой путины, о геройском поступке инспектора его руководству сообщила полиция.
06 декабря 2017 года
Депутаты одобрили во втором чтении изменения, которые должны устранить противоречия в правилах регулирования прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность доставки уловов и продукции в замороженном виде при этом виде промысла.
Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный решить проблему заводов по воспроизводству лосося с получением рыбоводного участка.
ЦСМС открыл Удостоверяющий центр, где рыбаки и внешние пользователи смогут получить электронную подпись. Она пригодна как для ведомственных сервисов (ЭПЖ, портал ОСМ), так и для общих – портала госуслуг, электронного документооборота, банков.
Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.
В конце ноября дальневосточная сардина - иваси - от «Русской рыбной фактории» появилась на полках столичных торговых сетей. Новая линейка представлена пресервами и продукцией холодного копчения.
Отраслевое сообщество обсуждает подготовку IV Всероссийского съезда рыбаков. С такой инициативой выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства.
Предложения Камчатского края по учету уловов, доставляемых в живом, свежем или охлажденном виде, обсудили на совещании, которое провел с регионами замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Проработка изменений будет продолжена.