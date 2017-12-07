Инспектор спас трех рыбаков

07 декабря 2017 года
В Москве завершила работу 34-сессия российско-японской смешанной комиссии по рыболовству. Стороны договорились о взаимных квотах и утвердили план совместных исследований на 2018 г.
06 декабря 2017 года
Депутаты одобрили во втором чтении изменения, которые должны устранить противоречия в правилах регулирования прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность доставки уловов и продукции в замороженном виде при этом виде промысла.
Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный решить проблему заводов по воспроизводству лосося с получением рыбоводного участка.
Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.
Предложения Камчатского края по учету уловов, доставляемых в живом, свежем или охлажденном виде, обсудили на совещании, которое провел с регионами замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Проработка изменений будет продолжена.
05 декабря 2017 года
Международные эксперты провели ежегодный аудит минтаевого промысла в рамках сертификации на соответствие требованиям MSC. Аудиторы пришли к выводу, что Ассоциация добытчиков минтая успешно добилась запланированных улучшений.
07 декабря 2017 года
Еврокомиссия опубликовала обновленный список российских предприятий и судов, имеющих право на поставки продукции из водных биоресурсов в ЕС. Изменения вступят в силу с 19 декабря.
В Москве завершила работу 34-сессия российско-японской смешанной комиссии по рыболовству. Стороны договорились о взаимных квотах и утвердили план совместных исследований на 2018 г.
Правительство Ганы намерено удовлетворить растущие потребности населения в рыбе за счет развития аквакультуры. Помочь отрасли должно строительство завода по производству рыбных кормов мощностью 40 тыс. тонн.
06 декабря 2017 года
Депутаты одобрили во втором чтении изменения, которые должны устранить противоречия в правилах регулирования прибрежного рыболовства, вступающих в силу в 2019 г. Исключается возможность доставки уловов и продукции в замороженном виде при этом виде промысла.
Комитет Госдумы по природным ресурсам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, призванный решить проблему заводов по воспроизводству лосося с получением рыбоводного участка.
ЦСМС открыл Удостоверяющий центр, где рыбаки и внешние пользователи смогут получить электронную подпись. Она пригодна как для ведомственных сервисов (ЭПЖ, портал ОСМ), так и для общих – портала госуслуг, электронного документооборота, банков.
Для того чтобы почувствовать реальный нерв, понять, чем живут и как на самом деле относятся жители к тому, что делается органами исполнительной власти, нужно прямое общение с населением, уверен вице-губернатор Сахалинской области Сергей Подолян.
В конце ноября дальневосточная сардина - иваси - от «Русской рыбной фактории» появилась на полках столичных торговых сетей. Новая линейка представлена пресервами и продукцией холодного копчения.
Отраслевое сообщество обсуждает подготовку IV Всероссийского съезда рыбаков. С такой инициативой выступили ВАРПЭ и Российский профсоюз работников рыбного хозяйства.
Предложения Камчатского края по учету уловов, доставляемых в живом, свежем или охлажденном виде, обсудили на совещании, которое провел с регионами замглавы Росрыболовства Петр Савчук. Проработка изменений будет продолжена.