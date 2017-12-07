07 декабря 2017 года

Инспектор спас трех рыбаков

Сотрудник рыбоохраны Охотского теруправления Росрыболовства Иван Рогатных спас трех тонущих рыбаков. Беда случилась во время лососевой путины, о геройском поступке инспектора его руководству сообщила полиция.

В конце августа моторная лодка с шестью рыбаками перевернулась в Охотском море в 6 км от устья реки Гижига, рассказали Fishnews в пресс-службе теруправления. Одному из находившихся в лодке людей удалось выбраться на берег. Он добежал до базы Охотского ТУ и обратился за помощью. К месту происшествия на моторной лодке поспешил инспектор рыбоохраны Иван Рогатных. Он успел вытащить из воды и доставить на берег троих. Двух погибших позже обнаружили полицейские в ходе поисковых мероприятий.

О поступке инспектора в теруправлении стало известно более чем через три месяца: о спасении рыбаков сообщили коллеги из МВД.

Fishnews