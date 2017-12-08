08 декабря 2017 года

Китайцы намерены перевозить морепродукты дронами

Один из китайских гигантов онлайн-торговли – JD.com – намерен использовать в Канаде флотилию дронов для улучшения поставок морепродуктов. Это позволит нарастить их продажи конечным потребителям в КНР.

С помощью беспилотников компания собирается доставлять лобстеры, креветки и моллюски с перерабатывающих предприятий на восточном побережье Канады до аэропортов – оттуда груз будет отправляться в Китай. Здесь также планируется использовать сеть беспилотных аппаратов для сокращения транспортных расходов на 50-70%, сообщает канадское издание The Globe And Mail.

Для реализации задуманного генеральный директор компании Ричард Лю встретился в Пекине с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, так как именно от канадского правительства во многом зависит, получит ли китайская компания разрешение. Перед лицензированием и эксплуатацией сети беспилотной доставки морепродуктов, компании предстоит протестировать свои аппараты при низких температурах. Однако Ричард Лю считает, что запуск сети может состояться в течение года.

Дроны, которые разработала компания, способны перевозить до 50 кг продукта. Однако сейчас предполагается создать беспилотник, который может за раз доставить тонну груза на расстояние в 500 км. Однако таким аппаратам необходимо строить площадки для взлетов и посадок, в то время как обычные дроны используются без них, сообщает корреспондент Fishnews.

В настоящее время в Канаде достаточно высокая стоимость доставки груза и мало аэропортов, связывающих страну с КНР. Обычно канадские морепродукты перевозятся из Галифакса в Торонто, откуда доставляются в Шанхай, Пекин или Гуанчжоу.

Предполагается использовать беспилотники и для поставок других канадских товаров, в частности голубики. В следующем году JD намерена выручать от продажи канадской продукции 500 млн долларов (из которых половина придется на морепродукты). Китайская компания настолько заинтересована в поставках морепродуктов из Канады, что даже планирует инвестировать в модернизацию рыболовного флота и перерабатывающих предприятий.

Fishnews