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Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир БАРДЫК

Владимир Бардык: Причина трагедий на море – нарушение элементарных правил

Чтобы свести к минимуму риск аварии на путине, нужно просто соблюдать установленные правила безопасности мореплавания, подчеркивает начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык.

С января в Охотском море стартует сезон «А» минтаевой путины, а значит, на север вновь устремится более полутора сотен судов. Ледокольно-спасательное судно «Сибирский» сейчас на ремонте и выйдет в море только в конце марта. Другие ЛСС – «Суворовец» и «Справедливый» – тоже пока выведены в отстой, поэтому обеспечивать безопасность экспедиции будет только буксир «Преданный».

«И это очень плохо, потому что ЛССы у нас имеют усиленный ледовый класс, они более мощные, более автономные, а у буксира «Преданный» и корпус более слабый, и двигатели, – отметил начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык в интервью Fishnews. - Но на безрыбье и сам рыбой станешь. Деваться некуда, и мы рады, что хотя бы этот пароход на путине будет, ведь охотоморская экспедиция – самая сложная».

Начальник отряда рассказал, что самая частая авария на минтаевой путине – намотка орудия лова на винт. «Потому что флоту приходится работать в тяжелых условиях, особенно, когда лед уже становится, – заметил Владимир Бардык. – Они же в полыньях ловят: по 10-15 судов там друг за другом ходят, и кто-то может зацепить соседа».

Собеседник Fishnews добавил, что намотки практически всегда происходят из-за человеческого фактора. «Важны профессионализм, опытность капитана, судоводителя, людей, управляющих постановкой и выборкой трала», – подчеркнул он.

Владимир Бардык также обратил внимание на серьезную проблему с выбрасыванием за борт негодных сетей, которые потом «ловят» винтами рыбаки. Его коллеги, люди старшего поколения, утверждают, что раньше таких нарушений было гораздо меньше.

«Раньше никто особо не контролировал, просто менталитет, наверное, у людей меняется, - считает начальник отряда. – Квалификация кадров понижается, кроме того, моряков почему-то не волнуют последствия. В прошлом все осознавали: пройдет другой пароход – рыбак или транспортное судно, – намотает на винт. А сейчас: «Мне все равно!» – отрезал, выбросил, побежал дальше».

Говоря о том, как рыбакам избежать аварий на путине, Владимир Бардык подчеркнул, что нужно просто соблюдать установленные правила безопасности мореплавания. «Не надо ничего придумывать, не надо быть семи пядей во лбу. Все уже прописано, причем кровью! Если не нарушать требования безопасности мореплавания, «нормативку», прописные истины из учебников, то вероятность трагического происшествия становится очень мала», – отметил собеседник Fishnews.

В пример он привел аварию «Дальнего Востока»: «Были нарушены элементарные требования по остойчивости судна и другие нормы безопасности. Кроме того, судовладелец набрал на работу низкоквалифицированных иностранцев, эти люди, может быть, даже не знали русского языка».

На проблему с подготовкой кадров для рыбацкого флота Владимир Бардык тоже обратил особое внимание. «В марте в Охотском море был пожар на судне «Каролина-33». Подошел «Сибирский» – увидели, что на палубе стоят то ли малазийцы, то ли филиппинцы. Капитан тут же пересадил иностранцев на другое судно, потому что они никакие в борьбе с огнем: ничего не знают, не обучены, - рассказал начальник отряда. - Если приглашаешь работников из-за рубежа – будь добр, обучи их русскому языку и элементарным правилам техники безопасности».

По его словам, это сделать вполне реально, есть добросовестные компании, легально нанимающие иностранцев, например, северных корейцев. «Как-то, проходя медкомиссию, я встретил в поликлинике человек 40-50 индонезийцев или малазийцев, получающих медкнижки для работы на судне. Судовладелец нашел на это время и средства. Знаю, что другая компания организовала специальные курсы для своих иностранных обработчиков – их обучают, как отрезать минтаю голову, а не себе руки, - привел положительные примеры Владимир Бардык. - Кадры должны быть подготовленными и квалифицированными!»

Полный текст читайте в рубрике «Интервью» на сайте Fishnews.

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