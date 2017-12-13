АтлантНИРО продолжит помогать рыбозаводам Белоруссии

13 декабря 2017 года
Российская Федерация и Аргентина планируют в ближайшее время заключить новое межправительственное соглашение о взаимодействии в области рыбного хозяйства. Документ позволит российским судам вести промысел в водах республики.
12 декабря 2017 года
По словам главы Минсельхоза, вопрос распределения крабового ресурса на торгах обсуждался с отраслевым сообществом, однако рыбацкой общественности о таких совещаниях не известно, отмечает член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель Совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.
Национальная Ассамблея Вьетнама приняла поправки в закон о рыболовстве. Ожидается, что усиление контроля над промыслом и борьбы с браконьерством поможет республике избежать запрета на экспорт уловов в страны Евросоюза.
11 декабря 2017 года
Следствие в отношении бывшего руководителя Охотского теруправления Росрыболовства завершено. Его обвиняют в двух преступлениях, предусмотренных статьей о взяточничестве.
Предложения по перекрестным полномочиям инспекторов рыбоохраны, лесоохраны и охотнадзора способны принести положительные результаты на практике, считает руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Амурского бассейна Александр Поздняков.
Представители России и КНР обсудили планы по совместным рыбоохранным мероприятиям на реке Амур в 2018 г. Отдельное внимание планируется уделить вопросам миграции и воспроизводства осенней кеты.
13 декабря 2017 года
Российская Федерация и Аргентина планируют в ближайшее время заключить новое межправительственное соглашение о взаимодействии в области рыбного хозяйства. Документ позволит российским судам вести промысел в водах республики.
Аляскинские добытчики сельди ожидают увеличения уловов в районе Тогиак: общая квота на 2018 г. превысит 24 тыс. тонн. Рост запаса прогнозирует Департамент рыболовства и охоты штата.
12 декабря 2017 года
Вопрос отнесения тароупаковочных материалов к припасам подняли на публичных обсуждениях правоприменительной практики в ДВТУ. На мероприятии рассматривались положения нового таможенного кодекса.
В постановления правительства по инвестиционным квотам предлагается внести изменения. В частности, белокорого и черного палтусов планируют прописать как один объект.
Задача таможенных органов – чтобы с 1 января участники ВЭД могли пользоваться преимуществами нового таможенного кодекса, заявил заместитель руководителя ФТС России Тимур Максимов.
Вступило в силу решение Сахалинского областного суда по делу судна-нарушителя Amicus, пойманного в российских водах с крабом на борту. Иностранной компании назначен штраф в 2,7 млн рублей с конфискацией «подфлажника».
По словам главы Минсельхоза, вопрос распределения крабового ресурса на торгах обсуждался с отраслевым сообществом, однако рыбацкой общественности о таких совещаниях не известно, отмечает член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель Совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.
Современный покупатель знает, что такое дикая рыба, и для многих «Дальний Восток» на упаковке с рыбопродукцией – это гарантия ее натуральности. Поэтому задача переработчика – сохранить в продукте лучшее. Такую цель ставят для себя производители рыбопродукции «Дикий Улов» – добыто и произведено в Хабаровском крае.
Владивостокский филиал ФГБУ «ЦСМС» получил свидетельство о признании Российского морского регистра судоходства, которое позволяет оказывать услуги сервисного центра.
Национальная Ассамблея Вьетнама приняла поправки в закон о рыболовстве. Ожидается, что усиление контроля над промыслом и борьбы с браконьерством поможет республике избежать запрета на экспорт уловов в страны Евросоюза.