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Заместитель министра сельского хозяйства Белоруссии Игорь БРЫЛО и заместитель руководителя Росрыболовства Яна БАГРОВА. Фото пресс-службы АтлантНИРО

АтлантНИРО продолжит помогать рыбозаводам Белоруссии

В Минске прошла 14-я сессия российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Стороны договорились взаимодействовать в совершенствовании технологий переработки и подготовке совместных предложений по техрегламенту ЕАЭС.

Делегации возглавляли заместитель руководителя Росрыболовства Яна Багрова и замминистра сельского хозяйства Белоруссии Игорь Брыло. Как сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО, стороны обсудили вопросы совершенствования производства рыбопродукции на белорусских предприятиях, а также подготовки и переподготовки технологов.

Участники встречи договорились, что Атлантический НИИ рыбного хозяйства и океанографии продолжит участвовать в улучшении технологий производства, создании систем контроля качества на рыбозаводах Белоруссии и оснащении их современным оборудованием. Также институт будет разрабатывать проекты строительства и реконструкции рыбоперерабатывающих предприятий для соседнего государства.

Кроме того, было принято решение о совместной подготовке предложений по совершенствованию технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». По итогам сессии подписан протокол.

Напомним, 8 декабря Совет министров Союзного государства поддержал научно-техническую программу в сфере производства и эффективного использования комбикормов для животноводства и аквакультуры, а 15 и 16 ноября прошла российско-белорусская рабочая встреча по вопросам изучения, охраны и рационального использования водных биоресурсов на трансграничных водных объектах.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураросрыболовство

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