13 декабря 2017 года

Россия и Аргентина собираются возобновить «рыбное» сотрудничество

Российская Федерация и Аргентина планируют в ближайшее время заключить новое межправительственное соглашение о взаимодействии в области рыбного хозяйства. Документ позволит российским судам вести промысел в водах республики.

На площадке 11-й Министерской конференции ВТО в Буэнос-Айресе провели встречу заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и замминистра сельского хозяйства Аргентины Гилермо Бернаудо. Главной темой переговоров стала подготовка нового соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства.

Илья Шестаков напомнил, что в период 1987-1992 гг. отношения двух государств в «рыбной» сфере регулировало межправительственное соглашение, заключенное в 1986 г. Согласно ему российские суда могли вести промысел в аргентинских водах. Они потеряли эту возможность после истечения срока действия договоренностей.

Для возобновления контактов Россия подготовила проект нового межправительственного соглашения о сотрудничестве в области рыбного хозяйства и аквакультуры, который по дипломатическим каналам передали аргентинской стороне. В ходе встречи Илья Шестаков и Гилермо Бернаудо обсудили текст документа и договорились согласовать его в ближайшее время, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Представители двух стран также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере сельского хозяйства и возможности поставок на аргентинский рынок российской рыбной продукции, в том числе минтая.

В завершение встречи руководитель Росрыболовства рассказал, что в 2018 г. в Санкт-Петербурге пройдет второй Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo 2018). Мероприятия запланированы на 13 – 15 сентября. На выставке разместят экспозиции ведущие рыбохозяйственные предприятия России, Норвегии, Дании, Ирана, КНР и других стран.

«Учитывая стремление России и Аргентины к налаживанию и развитию рыбохозяйственного сотрудничества как на двусторонней основе, так и в рамках международных региональных организаций по рыболовству, приглашаю вас и министра сельского хозяйства г-на Этчевере посетить форум и выставку с возможной организацией профильной экспозиции, а также принять участие в деловой программе мероприятия», – сказал Илья Шестаков. Гилермо Бернаудо поблагодарил за приглашение и выразил намерение от лица аргентинской делегации участвовать в предстоящем международном отраслевом событии.

Fishnews