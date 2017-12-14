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Стенд Камчатского края на «Дальневосточной ярмарке» в Москве с интересом осмотрел вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы правительства региона

Богатства Камчатки продемонстрировали в столице

На «Дальневосточной ярмарке» в Москве Камчатский край представил рыбную продукцию, сувениры, травяные чаи. Стенд региона с интересом осмотрел вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

Зампред правительства – полномочный представитель президента посетил все экспозиции, в том числе книжную лавку, где предлагалось 10 красочных изданий о Камчатке. В рамках культурной программы перед гостями выступили артисты национальных ансамблей «Нулгур» и «Эльвель».

«Мы привыкли, что все это там. И рыба совсем свежая, чистая, и национальные костюмы, и резьба по кости. Вот все это ассоциируется с разными уголками Дальнего Востока. Когда это все в Москве — это интересно. И я искренне уверен, что и для Москвы это тоже очень интересно. Это огромная часть нашей Родины - Дальний Восток. Там очень красиво. И если мы для тех, кто пока не собрался туда съездить, еще ленится, можем показать какой-то кусочек Дальнего Востока — это хорошо», - сказал Юрий Трутнев.

Несмотря на то что «Дальневосточная ярмарка» в Москве проходит впервые, она вызвала большой интерес у жителей и гостей столицы, отметил вице-премьер – полпред.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Камчатки, посетители ярмарки также высоко оценили ее организацию. «Обязательно нужны такие мероприятия. Очень хочется узнать всю нашу Родину необъятную. Я очень много путешествую, и на Алтае был, и в Карелии, но моя мечта – поехать на Камчатку, на гейзеры. Я очень много наслышан, я очень много смотрел, и мечта у меня быть на Камчатке, потому что я так понимаю, что это незабываемый край, прекрасный. И не только своей природой, но и своими людьми. Я в какой-то степени вам завидую, потому что здесь монолит, а у вас природа. И люди наверняка добрее, чем здесь», - поделился впечатлениями житель Москвы Илья Поваров.

«Ярмарка - это презентация регионов Дальнего Востока. Здесь мы смогли рассказать о нашем крае москвичам и гостям столицы, представить то, чем гордится Камчатка. Это и наши мастера, которые привезли в столицу уникальные изделия из кожи, меха, дерева и кости, и наша рыбная продукция, которая, я думаю, пришлась по вкусу жителям Москвы, и наш чай из трав, которые к тому же были собраны на одном из «дальневосточных гектаров» в Соболевском районе, - рассказала заместитель председателя правительства Камчатского края Марина Суббота. - Такие мероприятия значительно повышают имидж всего региона. Я хотела бы поблагодарить всех участников нашей экспозиции и коллег, качественно организовавших участие Камчатки в таком масштабном мероприятии».

«Дальневосточная ярмарка» - одно из нескольких мероприятий, запланированных в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Деловая программа форума пройдет в ЦВК «Экспоцентр» с 14 по 16 декабря. Камчатский край презентует там более 30 масштабных инвестиционных проектов, познакомит посетителей с перспективами трудоустройства в регионе и мерами господдержки обладателей «дальневосточных гектаров». Оформить получение участка на Камчатке можно будет прямо на выставке.

Fishnews

  • Стенд Камчатского края на «Дальневосточной ярмарке» в Москве с интересом осмотрел вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы правительства региона
  • Стенд Камчатского края на «Дальневосточной ярмарке» в Москве с интересом осмотрел вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ. Фото пресс-службы правительства региона
  • В книжной лавке предлагалось 10 красочных изданий о Камчатке. Фото пресс-службы правительства региона
  • В рамках культурной программы перед гостями выступили артисты национальных ансамблей «Нулгур» и «Эльвель». Фото пресс-службы правительства региона
  • «Дальневосточная ярмарка» - одно из нескольких мероприятий, запланированных в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Фото пресс-службы правительства Камчатки
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