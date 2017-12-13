13 декабря 2017 года

Юрий Трутнев проинспектировал рыбу с Дальнего Востока

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил ярмарку в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Он оценил ассортимент рыбы и морепродуктов и побеседовал с руководителями дальневосточных предприятий.

12 декабря «Дальневосточную ярмарку» на Тверской площади, приуроченную к Дням Дальнего Востока в Москве, осмотрела делегация из зампредседателя правительства – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки и глав дальневосточных регионов.

В торговых галереях и павильонах ярмарки разнообразную продукцию – от меда и соевого мяса до конфет «Птичье молоко» и колбасы из оленины, а также изделий традиционных ремесел – представили предприятия с Камчатки, Магадана, Приморья, Хабаровского края, Якутии и Чукотки. Прямо у памятника Юрию Долгорукому делегацию угостили дальневосточной ухой из огромного котла, приготовленной из восьми видов рыбы.

В рыбных рядах изобилие тоже радовало глаз – дары моря в столицу привезли такие известные рыбодобывающие компании как «ПРК», РК «Восток-1», «Доброфлот», «Дикий Улов» и многие другие. Деликатесные новинки для внутреннего рынка Юрию Трутневу продемонстрировал представитель группы сахалинских компаний «ПРК» Александр Кан.

«В Невельске мы запустили завод по глубокой переработке крабов, – рассказал он вице-премьеру. – На Дальнем Востоке уже появилась эта продукция в сетях. Сейчас будем стремиться к тому, чтобы на западе и в Москве она тоже появилась». По словам Александра Кана, российский потребитель привык, что крабы – это только вареное мясо. Чтобы развеять этот стереотип, дальневосточные повара приготовили для дегустации несколько блюд с продукцией, которую выпускает завод компании.

В целом рыбная часть экспозиции нацелена даже не на продажу товара, а на знакомство москвичей с новыми продуктами дальневосточных производителей, сообщил корреспонденту Fishnews замруководителя Росрыболовства Василий Соколов. Мастер-классы дают возможность увидеть разные способы приготовления рыбы и морепродуктов. Это касается не только крабов, но и, к примеру, дальневосточной сардины (иваси), которой долгое время не было на российских прилавках.

«Последние годы она возвращается, – заявил замглавы федерального агентства, уточнив, что в этом году рыбаки взяли уже 16 тыс. тонн иваси. – Рассчитываем, что в десять раз в ближайшее время уж точно все это будет увеличено. Поэтому важно, чтобы люди вспомнили забытые вкусы, вспомнили этот замечательный продукт, и конечно, образовали тот рынок, на который будет направлен промысел».

Завершая обход ярмарки, Юрий Трутнев поинтересовался реализацией новых проектов на Курилах, где действует ТОР, пообщался с приморскими рыбаками – об особенностях добычи глубоководного макруруса и промысле иваси – и отметил, что впереди еще немало работы в рамках «Дней Дальнего Востока в Москве», но уже на площадке «Экспоцентра».

Fishnews