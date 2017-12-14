14 декабря 2017 года

У северных спасателей выдался напряженный год

Северный спасательный отряд с начала года осуществил 25 спасательных и поисковых операций. Кроме ликвидации аварий на промысловых судах, спасатели также помогали рыбакам-любителям и предприятиям аквакультуры.

В зоне ответственности Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ акватории Каспийского, Азовского, Черного, Балтийского, Белого, Карского, Баренцева и Норвежского морей. Начальник отряда Анатолий Леонтьев рассказал, что в 2017 г. произошло 32 аварийных случая на рыболовных судах, два маломерных судна затонули.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, морские буксиры Северного отряда осуществили в этом году 25 спасательных и поисковых операций. Основная нагрузка легла на СМБ «Мурманрыба», который приходил на помощь рыбакам 21 раз.

Год начался с аварии в Балтийском море: в начале января из-за перегруза, обледенения и неблагоприятных гидрометеорологических условий затонуло маломерное рыболовное судно «Монни». Пропали без вести 3 члена экипажа. Поиски судна силами Минтранса и МЧС России продолжались более недели, но результатов не дали. После того, как к поисковой операции подключились специалисты Северного отряда, судно быстро обнаружили.

В середине января в тяжелейших штормовых условиях Баренцева моря буксир «Мурманрыба» спас средний траулер «Жемчужина» с 30 членами экипажа на борту. Спасательная операция продолжалась более восьми суток из-за урагана.

В ноябре у мыса Бакланий в Кольском заливе, где буксир «Мурманрыба» выполнял спасательные работы, поступил еще один сигнал бедствия от маломерного судна «Сонар». Взять на буксир «Сонар», у которого при входе в Кольский залив вышел из строя локатор, было практически невозможно при нулевой видимости из-за парения Кольского залива, вызванного сильным морозом. Тем не менее экипаж «Мурманрыбы» под руководством опытнейшего капитана Петра Анфалова безопасно отработал: сопроводил аварийное судно в укрытие и передал портовым буксирам. Никто из членов «Сонара» не пострадал. Эту операцию можно отнести к одной из сложнейших в 2017 г., отметили в Росрыболовстве.

Самые частые инциденты на море у рыбаков – намотка сетей на винт. Водолазы морских спасателей проводят размотки вблизи районов промысла без заходов в порт, что значительно экономит промысловое время.

Спасатели отряда помогают не только рыбакам. В марте 2017 г. буксир «Мурманрыба» в сложнейших условиях оказал помощь в Баренцевом море танкеру под мальтийским флагом, чем предотвратил возможную экологическую катастрофу.

Несколько раз отряд спасал рыбаков-любителей на побережье. В Баренцевом море неоднократно оказывалась помощь предприятиям аквакультуры – вокруг садков окалывали лед.

В федеральном агентстве обратили внимание, что старение флота, нехватка специалистов на судах, снижение качества подготовки моряков, климатические изменения являются причинами участившихся аварий на море. В этих условиях работа Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ имеет важное значение, подчеркнули в Росрыболовстве.

Напомним, в настоящее время по предложению Минфина обсуждается вопрос о передаче Минтрансу спасательного флота Росрыболовства, - как Северного, так и Дальневосточного отрядов.

Fishnews