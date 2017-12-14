Новости
Морской буксир Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ. Фото пресс-службы Росрыболовства

У северных спасателей выдался напряженный год

Северный спасательный отряд с начала года осуществил 25 спасательных и поисковых операций. Кроме ликвидации аварий на промысловых судах, спасатели также помогали рыбакам-любителям и предприятиям аквакультуры.

В зоне ответственности Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ акватории Каспийского, Азовского, Черного, Балтийского, Белого, Карского, Баренцева и Норвежского морей. Начальник отряда Анатолий Леонтьев рассказал, что в 2017 г. произошло 32 аварийных случая на рыболовных судах, два маломерных судна затонули.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, морские буксиры Северного отряда осуществили в этом году 25 спасательных и поисковых операций. Основная нагрузка легла на СМБ «Мурманрыба», который приходил на помощь рыбакам 21 раз.

Год начался с аварии в Балтийском море: в начале января из-за перегруза, обледенения и неблагоприятных гидрометеорологических условий затонуло маломерное рыболовное судно «Монни». Пропали без вести 3 члена экипажа. Поиски судна силами Минтранса и МЧС России продолжались более недели, но результатов не дали. После того, как к поисковой операции подключились специалисты Северного отряда, судно быстро обнаружили.

В середине января в тяжелейших штормовых условиях Баренцева моря буксир «Мурманрыба» спас средний траулер «Жемчужина» с 30 членами экипажа на борту. Спасательная операция продолжалась более восьми суток из-за урагана.

В ноябре у мыса Бакланий в Кольском заливе, где буксир «Мурманрыба» выполнял спасательные работы, поступил еще один сигнал бедствия от маломерного судна «Сонар». Взять на буксир «Сонар», у которого при входе в Кольский залив вышел из строя локатор, было практически невозможно при нулевой видимости из-за парения Кольского залива, вызванного сильным морозом. Тем не менее экипаж «Мурманрыбы» под руководством опытнейшего капитана Петра Анфалова безопасно отработал: сопроводил аварийное судно в укрытие и передал портовым буксирам. Никто из членов «Сонара» не пострадал. Эту операцию можно отнести к одной из сложнейших в 2017 г., отметили в Росрыболовстве.

Самые частые инциденты на море у рыбаков – намотка сетей на винт. Водолазы морских спасателей проводят размотки вблизи районов промысла без заходов в порт, что значительно экономит промысловое время.

Спасатели отряда помогают не только рыбакам. В марте 2017 г. буксир «Мурманрыба» в сложнейших условиях оказал помощь в Баренцевом море танкеру под мальтийским флагом, чем предотвратил возможную экологическую катастрофу.

Несколько раз отряд спасал рыбаков-любителей на побережье. В Баренцевом море неоднократно оказывалась помощь предприятиям аквакультуры – вокруг садков окалывали лед.

В федеральном агентстве обратили внимание, что старение флота, нехватка специалистов на судах, снижение качества подготовки моряков, климатические изменения являются причинами участившихся аварий на море. В этих условиях работа Северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ имеет важное значение, подчеркнули в Росрыболовстве.

Напомним, в настоящее время по предложению Минфина обсуждается вопрос о передаче Минтрансу спасательного флота Росрыболовства, - как Северного, так и Дальневосточного отрядов.

Fishnews
НазадМетки: аквакультураросрыболовство

Похожие новости

14 декабря 2017 года

За Минсельхозом и Росрыболовством закрепили «портовые» полномочия

Изменения, внесенные летом в закон о морских портах, отразили в положениях о Минсельхозе и Росрыболовстве. Речь идет об объектах портовой инфраструктуры.

13 декабря 2017 года

Юрий Трутнев проинспектировал рыбу с Дальнего Востока

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил ярмарку в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Он оценил ассортимент рыбы и морепродуктов и побеседовал с руководителями дальневосточных предприятий.

Россия и Аргентина собираются возобновить «рыбное» сотрудничество

Российская Федерация и Аргентина планируют в ближайшее время заключить новое межправительственное соглашение о взаимодействии в области рыбного хозяйства. Документ позволит российским судам вести промысел в водах республики.

АтлантНИРО продолжит помогать рыбозаводам Белоруссии

В Минске прошла 14-я сессия российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Стороны договорились взаимодействовать в совершенствовании технологий переработки и подготовке совместных предложений по техрегламенту ЕАЭС.

12 декабря 2017 года

С кем же обсуждались крабовые квоты?

По словам главы Минсельхоза, вопрос распределения крабового ресурса на торгах обсуждался с отраслевым сообществом, однако рыбацкой общественности о таких совещаниях не известно, отмечает член Общественного совета при Росрыболовстве, председатель Совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

Вьетнам серьезно изменил «рыбное» законодательство

Национальная Ассамблея Вьетнама приняла поправки в закон о рыболовстве. Ожидается, что усиление контроля над промыслом и борьбы с браконьерством поможет республике избежать запрета на экспорт уловов в страны Евросоюза.

Лента новостей

14 декабря 2017 года

Крабовый склад закрыли в столице Приморья

Почти 3,8 тонны крабовой продукции изъяли из незаконного оборота пограничники во Владивостоке. По предварительной оценке, рыночная стоимость товара составляет более 3,5 млн рублей.

За Минсельхозом и Росрыболовством закрепили «портовые» полномочия

Изменения, внесенные летом в закон о морских портах, отразили в положениях о Минсельхозе и Росрыболовстве. Речь идет об объектах портовой инфраструктуры.

По незаконному импорту решили ударить «Меркурием»

Для того, чтобы коллеги из других стран могли заранее предупреждать о грузах, следующих в Россию, Россельхознадзор создал в системе «Меркурий» специальный модуль. Его использование поможет бороться с мошенничеством, считают в ведомстве.

Богатства Камчатки продемонстрировали в столице

На «Дальневосточной ярмарке» в Москве Камчатский край представил рыбную продукцию, сувениры, травяные чаи. Стенд региона с интересом осмотрел вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

13 декабря 2017 года

Россельхознадзор отправился к переработчикам Вьетнама

До 19 декабря специалисты Россельхознадзора проверят 8 вьетнамских предприятий, заинтересованных в поставках рыбной продукции на рынок РФ. Также представители отечественного ветеринарного ведомства ознакомятся с сырьевой базой этих заводов.

Юрий Трутнев проинспектировал рыбу с Дальнего Востока

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посетил ярмарку в рамках Дней Дальнего Востока в Москве. Он оценил ассортимент рыбы и морепродуктов и побеседовал с руководителями дальневосточных предприятий.

Покупка запретного деликатеса обернулась неприятностями

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело в отношении горожанки, купившей семь хвостов незаконно добытого омуля. Полиция устанавливает личности продавцов.

Борьбу с браконьерами хотят сделать заботой легальных рыбаков

В Госдуму внесены поправки в закон о рыболовстве: предлагается обязать пользователей рыболовных участков осуществлять на них производственный контроль с помощью собственных инспекторов.

«Крабовые новации» прокомментировали на Сахалине

На возможность исключения крабов из общей системы распределения долей квот реагируют не только на федеральном уровне – большую пресс-конференцию, посвященную «крабовым новациям», провели на Сахалине.

Травматизм на производстве – все внимание профилактике

За последние 10 лет число несчастных случаев и травм на производстве в России сократилось вдвое. В ближайшие годы больше внимания предлагается уделять внедрению механизма предупреждения и управления рисками.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир БАРДЫК

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Владимир БАРДЫК

Причина трагедий на море – нарушение элементарных правил

Заместитель губернатора Сахалинской области Сергей ПОДОЛЯН

Заместитель губернатора Сахалинской области

Сергей ПОДОЛЯН

О новой должности и ответственности перед жителями Сахалина и Курил

Директор ООО «Альянс» Александр САДОВ

Директор ООО «Альянс»

Александр САДОВ

Где лучший дом для лосося?

Начальник Дальневосточного таможенного управления Юрий ЛАДЫГИН

Начальник Дальневосточного таможенного управления

Юрий ЛАДЫГИН

Готовы ответить на вопросы по новому Таможенному кодексу

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Все материалы

Крупным планом

Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

«Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

Крабовый промысел

Крабовый шок

В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат

Сдержанный оптимизм «Островного»

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.