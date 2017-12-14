14 декабря 2017 года

За Минсельхозом и Росрыболовством закрепили «портовые» полномочия

Изменения, внесенные летом в закон о морских портах, отразили в положениях о Минсельхозе и Росрыболовстве. Речь идет об объектах портовой инфраструктуры.

Правительство внесло изменения в положения о Министерстве сельского хозяйства РФ и Росрыболовстве. Постановление от 11 декабря 2017 г. № 1518 опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, учтены поправки, которые были внесены в закон о морских портах летом нынешнего года и вступили в силу с 1 ноября. Речь идет об объектах инфраструктуры, переданных ФГУПам, федеральным госучреждениям, подведомственным Росрыболовству

Установлено, что Минсельхоз принимает порядок сдачи в аренду федерального имущества, включая порядок выдачи и условия действия заключений о наличии неразрывной связи объектов инфраструктуры морского порта и об обеспечении технологического процесса оказания услуг в морском порту. Порядок должен приниматься по согласованию с Минэкономразвития.

Росрыболовство, согласно обновленному положению:

- организует оценку федерального имущества для осуществления имущественных и иных прав и законных интересов РФ, а также определяет условия договоров об оценке;

- закрепляет федеральное имущество в хозяйственном ведении и оперативном управлении ФГУПов, производит в установленном порядке правомерное изъятие этого имущества;

- закрепляет федеральное имущество в оперативном управлении федеральных государственных учреждений, производит в установленном порядке правомерное изъятие излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению имущества;

- контролирует распоряжение, применение по назначению и сохранность федерального имущества;

- проводит в пределах своей компетенции проверку использования федерального имущества, назначает и проводит документальные и иные проверки, в том числе организует ревизии и принимает решение об аудиторских проверках ФГУПов и ФГУ.

В отношении подведомственных ФГУПов, за которыми закреплено в хозяйственном ведении федеральное имущество в морских портах:

- осуществляет согласование сделок с недвижимым имуществом;

- согласовывает решение об участии унитарного предприятия в коммерческих и некоммерческих организациях, а также о заключении договора простого товарищества;

- согласовывает распоряжение вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале хозяйственных обществ или товариществ, а также акциями, принадлежащими унитарному предприятию;

- утверждает аудитора и определяет размер оплаты его услуг.

В конце ноября Минсельхоз уже предложил для обсуждения проекта порядка сдачи в аренду федерального имущества в морских портах.

Fishnews