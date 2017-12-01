Минсельхоз предложил порядок аренды портовой инфраструктуры
Сейчас за Министерством сельского хозяйства закреплены полномочия по установлению порядка сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, закрепленного за ФГУП «Нацрыбресурс».
С 1 ноября вступили в силу законодательные изменения: теперь предусмотрено, что Минсельхоз должен устанавливать порядок сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, которое передано ФГУП, федеральным госучреждениям, подведомственным Росрыболовству.
Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство сельского хозяйства предложило проект такого документа. Схема предусматривается следующая. Организация, которой имущество передано в хозяйственное ведение или оперативное управление, будет размещать информацию о возможностях аренды на своем сайте. При этом, если срок аренды истекает, арендатора потребуется предупредить заранее.
Юридические лица или индивидуальные предприниматели, заинтересовавшиеся получением имущества, должны направить в организацию заявку в свободной форме. Потенциальный арендатор должен указать интересующие объекты инфраструктуры, сроки аренды, инвестиционные предложения по принадлежащей ему действующей инфраструктуре для перевалки и хранения рыбной продукции и морепродуктов, условия капитальных ремонтов и дать «иные предложения по улучшению условий эксплуатации объектов инфраструктуры в интересах рыбохозяйственного комплекса».
Предусмотрена ситуация, когда потенциальный арендатор имеет право на заключение договора аренды без конкурентных процедур.
После окончания приема заявлений организация рассматривает их и принимает решение о составе и группировании объектов инфраструктуры для сдачи в аренду, конкурсе или аукционе. Итоговая информация также должна размещаться в интернете.
Оценивать размер арендной платы будет, как сказано в проекте, оценочная организация, выбранная по действующему законодательству. Описан и процесс согласования сделки по сдаче в аренду с Росрыболовством.
После согласования организация должна обеспечить проведение конкурентной процедуры (если таковые нужны) и подписание договора аренды. Росрыболовство также будет его согласовывать.
Fishnews