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Минсельхоз предложил порядок аренды портовой инфраструктуры

Сейчас за Министерством сельского хозяйства закреплены полномочия по установлению порядка сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, закрепленного за ФГУП «Нацрыбресурс».

С 1 ноября вступили в силу законодательные изменения: теперь предусмотрено, что Минсельхоз должен устанавливать порядок сдачи в аренду федерального имущества в морских портах, которое передано ФГУП, федеральным госучреждениям, подведомственным Росрыболовству.

Как сообщает корреспондент Fishnews, Министерство сельского хозяйства предложило проект такого документа. Схема предусматривается следующая. Организация, которой имущество передано в хозяйственное ведение или оперативное управление, будет размещать информацию о возможностях аренды на своем сайте. При этом, если срок аренды истекает, арендатора потребуется предупредить заранее.

Юридические лица или индивидуальные предприниматели, заинтересовавшиеся получением имущества, должны направить в организацию заявку в свободной форме. Потенциальный арендатор должен указать интересующие объекты инфраструктуры, сроки аренды, инвестиционные предложения по принадлежащей ему действующей инфраструктуре для перевалки и хранения рыбной продукции и морепродуктов, условия капитальных ремонтов и дать «иные предложения по улучшению условий эксплуатации объектов инфраструктуры в интересах рыбохозяйственного комплекса».

Предусмотрена ситуация, когда потенциальный арендатор имеет право на заключение договора аренды без конкурентных процедур.

После окончания приема заявлений организация рассматривает их и принимает решение о составе и группировании объектов инфраструктуры для сдачи в аренду, конкурсе или аукционе. Итоговая информация также должна размещаться в интернете.

Оценивать размер арендной платы будет, как сказано в проекте, оценочная организация, выбранная по действующему законодательству. Описан и процесс согласования сделки по сдаче в аренду с Росрыболовством.

После согласования организация должна обеспечить проведение конкурентной процедуры (если таковые нужны) и подписание договора аренды. Росрыболовство также будет его согласовывать.

Fishnews
НазадМетки: росрыболовство

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