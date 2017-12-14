14 декабря 2017 года

Профсоюз отстаивает спасателей

Рыбацкий профсоюз в Приморье решил попросить у главы региона Андрея Тарасенко поддержки в вопросе сохранения аварийно-спасательного флота в системе Росрыболовства.

Приморскую краевую организацию профсоюза работников рыбного хозяйства взволновало письмо главы Минфина Антона Силуанова вице-премьеру Аркадию Дворковичу (обращение датировано 25 августа). Министр предложил передать функции Росрыболовства по обеспечению аварийно-спасательных работ в районах промысла при осуществлении рыболовства Росморречфлоту (входит в структуру Минтранса).

Проблемную тему рассмотрел 14 декабря президиум комитета Приморской краевой организации профсоюза, сообщает корреспондент Fishnews. Участники встречи рассчитывают, что глава региона Андрей Тарасенко поддержит сохранение у рыбаков своего спасательного флота и, более того, передачу части судов Минтранса.

Никакого дублирования функций аварийно-спасательных служб, о котором говорит Минфин, нет, отмечают в профсоюзной организации. «Спасательные суда рыбаков находятся в рыбопромысловых экспедициях и в случае необходимости оперативно приходят на помощь рыбопромысловым судам. Наиболее часто их приходится освобождать винто-рулевую группу промыслового судна от намоток тралов, старых орудий лова, швартовых канатов. Работы эти ведутся высококвалифицированными водолазами, которые могут представить капитану промыслового судна видеозапись ЧП, по которой он принимает решение идти в порт на ремонт или продолжать работать. В случае штормовой погоды обездвиженное судно буксируется спасателем под прикрытие берега и уже там ведутся водолазные работы. Оперативность и профессионализм специалистов-спасателей необходимы для исключения гибели судов и людей в условиях шторма или выброса аварийного судна на берег.

Аварийно-спасательный флот Минтранса РФ, как правило, находится на дежурстве в порту приписки и в основном занимается буксировкой аварийных судов в порт и оказывает им услуги по ликвидации аварии в условиях порта», – сказано в постановлении президиума.

Экономия бюджета в 200 млн рублей, на которую ссылается Минфин, выглядит сомнительной: так, выгадать средства за счет ГСМ не получится из-за отдаленности районов промысла, обратили внимание в профсоюзе.

Судов торгового флота под российским флагом в разы меньше, чем рыбопромысловых, а значит, логичен вопрос о передаче части спасательного флота Минтранса рыбакам, заявил президиум.

Fishnews