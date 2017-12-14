14 декабря 2017 года

Владимир Путин: Исторический принцип нельзя резко менять

Президент Владимир Путин заявил о важности сохранения исторического принципа предоставления права на добычу водных биоресурсов. При резком изменении системы рыболовство будет подорвано, считает глава государства.

Актуальные темы рыбной отрасли президент России Владимир Путин прокомментировал на большой пресс-конференции 14 декабря, сообщает корреспондент Fishnews.

Главе государства задали вопрос об инвестиционных квотах и условиях доступа к ним рыбопереработчиков. Президент рассказал, что совсем недавно приглашал для обсуждения этих тем заместителя министра сельского хозяйства РФ – руководителя Росрыболовства Илью Шестакова. «Потому что если мы не создадим условий для развития переработки, то тогда все это будет уходить у нас за границу на переработку, там будут создаваться рабочие места, там будет создаваться добавленная стоимость и цена на рыбу у нас будет оставаться такой же высокой, как сегодня», - заявил президент. Он указал на важность обеспечения логистики и решения вопросов, которые возникают по инвестиционным квотам.

При этом глава государства отметил значение исторического принципа распределения долей квот. «Так называемый исторический принцип, который сложился в отрасли уже достаточно давно, его нельзя резко менять. Иначе мы подорвем саму добычу рыбы», - подчеркнул президент.

Напомним, что исторический принцип распределения долей квот вылова был закреплен в прошлом году при обновлении федерального закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов .

Fishnews