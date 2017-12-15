15 декабря 2017 года

Азовские лиманы предлагают спасать амуром и толстолобиком

Чтобы остановить зарастание и заболачивание азовских лиманов Краснодарского края, их нужно ежегодно зарыблять растительноядными видами – белым толстолобиком и белым амуром, уверены специалисты АзНИИРХ.

В течение многих столетий азовские лиманы не только имели важнейшее воспроизводственное значение для ценных полупроходных видов рыб (судака, тарани, леща и других), но и обеспечивали стабильный ежегодный промысел водных биоресурсов в среднем на уровне 25 тыс. тонн, отметили в Азовском НИИ рыбного хозяйства.

Зарегулирование пресноводного стока рек и его многоотраслевое использование без учета требований рыбного хозяйства и природоохранных мероприятий, интенсивная работа в сфере сельского хозяйства привели к росту темпов антропогенной эвтрофикации лиманов. Результатом стало уменьшение их площадей и чрезмерное зарастание, обратили внимание в институте.

Общий объем сырой биомассы погруженной высшей водной растительности в азовских лиманах оценивается более чем в 2 млн тонн (до 1985 г. – 1,2 млн тонн), и удалить ее из водоемов только механическим путем уже невозможно, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

По результатам исследований последних 20 лет площадь лиманов составила 126 тыс. га, то есть сократилась на 10 тыс. га. Зарастаемость отдельных заливов достигает 90-95%. В лиманах Куликовско-Ордынской группы на один гектар водной площади приходится до 70 тонн растительности.

«К сожалению, следует констатировать, что прогрессирующая деградация азовских лиманов в ближайшее время может превратить их в тростниковое болото и приведет к их полному исчезновению, – заявили в институте. – Представить и оценить все последствия, в том числе и отдаленные, такой потери практически невозможно».

В качестве одной из мер для улучшения экологической ситуации и значительного увеличения вылова в лиманах ученые предлагают использовать для вселения растительноядных рыб – белого амура и белого толстолобика. Они станут биологическими мелиораторами, потребляющими излишки водной растительности и фитопланктона.

Исследования доказали, что увеличение фитомассы погруженной растительности выше 10 тонн/га крайне неблагоприятно для воспроизводства судака, выше 30 тонн/га – тарани.

С 1990-х гг. институт отмечает катастрофическое снижение объемов выпуска сеголеток рыб-мелиораторов в азовские лиманы. В сложившейся ситуации именно биологическая мелиорация лиманов является необходимым условием восстановления их высокого рыбохозяйственного потенциала, увеличения объемов воспроизводства полупроходных видов рыб и формирования ихтиофауны для разведения ценной товарной рыбы, подчеркнули в АзНИИРХ.

По словам ученых, первоочередная задача – зарыбление белым амуром и белым толстолобиком азовских лиманов на площади 61,9 тыс. га. В том числе лимана Большой Ахтанизовский, Куликово-Курчанской, Черноерковско-Сладковской, Ахтарско-Гривенской, Челбасской групп. Всего, по расчетам специалистов, в лиманы необходимо ежегодно выпускать 7,03 млн белых толстолобиков и 15,2 млн белых амуров.

Fishnews