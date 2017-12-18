18 декабря 2017 года

Индийская креветка готовится к прорыву

Экспорт креветки из Индии может вырасти с 3,8 млрд долларов в 2016 г. до 7 млрд долларов к 2022 г., прогнозируют аналитики республики. Предполагается, что поставки вырастут благодаря расширению производства и повышению качества продукта, а также ослаблению зарубежных конкурентов.

Прогноз содержится в докладе индийского рейтингового агентства Crisil. Его аналитики предполагают, что на экспорте положительно скажутся рост производства, улучшение качества и расширение ассортимента продукции аквакультуры в штатах Андхра-Прадеш, Гуджарат, Орисса и Западная Бенгалия. Предполагается, что одновременно сократятся поставки из Китая и Таиланда. Также прогнозируется увеличение доли продукции с высокой добавочной стоимостью.

Объем мирового рынка креветки составляет около 30 млрд долларов, на долю Индии приходится 13%, отмечает издание The Economic Times.

Индия стала крупнейшим экспортером креветки с результатом в 3,8 млрд долларов в 2016-2017 финансовом году. При этом с 2012 г. производство креветки в республике практически удвоилось. Как сообщает Fishnews, с 2010 г. креветочные фермы в Азии сильно страдают от эпизоотий, наводнений, проблем на рынке труда и ужесточения экологических норм.

Fishnews