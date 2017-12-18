Новости
Индийская креветка готовится к прорыву. Фото The Economic Times

Индийская креветка готовится к прорыву

Экспорт креветки из Индии может вырасти с 3,8 млрд долларов в 2016 г. до 7 млрд долларов к 2022 г., прогнозируют аналитики республики. Предполагается, что поставки вырастут благодаря расширению производства и повышению качества продукта, а также ослаблению зарубежных конкурентов.

Прогноз содержится в докладе индийского рейтингового агентства Crisil. Его аналитики предполагают, что на экспорте положительно скажутся рост производства, улучшение качества и расширение ассортимента продукции аквакультуры в штатах Андхра-Прадеш, Гуджарат, Орисса и Западная Бенгалия. Предполагается, что одновременно сократятся поставки из Китая и Таиланда. Также прогнозируется увеличение доли продукции с высокой добавочной стоимостью.

Объем мирового рынка креветки составляет около 30 млрд долларов, на долю Индии приходится 13%, отмечает издание The Economic Times.

Индия стала крупнейшим экспортером креветки с результатом в 3,8 млрд долларов в 2016-2017 финансовом году. При этом с 2012 г. производство креветки в республике практически удвоилось. Как сообщает Fishnews, с 2010 г. креветочные фермы в Азии сильно страдают от эпизоотий, наводнений, проблем на рынке труда и ужесточения экологических норм.

Fishnews
НазадМетки: аквакультуракреветка

Похожие новости

18 декабря 2017 года

Консервный завод на Шикотане получит калининградское оборудование

Оборудование для консервного завода рыбокомбинату «Островной» поставит калининградская компания «Рыбтехцентр». Соглашение об этом было подписано на выставке «Дни Дальнего Востока в Москве».

15 декабря 2017 года

У марифермеров Приморья будет «единый голос»

Аквакультурные ассоциации Приморского края создали координационный совет. Он займется выработкой консолидированной позиции и предложений по вопросам марикультуры, а также взаимодействием с федеральными и региональными органами исполнительной власти.

14 декабря 2017 года

Насущные проблемы рыбоводства рассмотрят в Москве

Международный форум по аквакультуре состоится в столице 30 января. С докладами по актуальным вопросам выступят представители государственных органов власти, руководители отраслевых союзов и ассоциаций, бизнесмены и ведущие ученые.

У северных спасателей выдался напряженный год

Северный спасательный отряд с начала года осуществил 25 спасательных и поисковых операций. Кроме ликвидации аварий на промысловых судах, спасатели также помогали рыбакам-любителям и предприятиям аквакультуры.

13 декабря 2017 года

Россия и Аргентина собираются возобновить «рыбное» сотрудничество

Российская Федерация и Аргентина планируют в ближайшее время заключить новое межправительственное соглашение о взаимодействии в области рыбного хозяйства. Документ позволит российским судам вести промысел в водах республики.

АтлантНИРО продолжит помогать рыбозаводам Белоруссии

В Минске прошла 14-я сессия российско-белорусской смешанной комиссии в области рыбного хозяйства. Стороны договорились взаимодействовать в совершенствовании технологий переработки и подготовке совместных предложений по техрегламенту ЕАЭС.

Лента новостей

19 декабря 2017 года

Рыбаки оценивают возможности закона о госконтроле

Законопроект о госконтроле, внесенный в Госдуму, предусматривает много полезных для бизнеса положений. Однако беспокоит, что его действие не распространяется на госконтроль в области морских биоресурсов, комментирует вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

Китайский бизнес рассказал о планах в марикультуре Приморья

Корпорация «Яньтай Тунсян Фудс» реализует в Приморском крае проект в сфере морской аквакультуры, инвестиции на первом этапе составят 33 млн долларов, сообщает Минвостокразвития. Еще одна китайская компания хочет заняться в регионе производством молоди.

Подготовку к съезду обсудили в Росрыболовстве

Росрыболовство поддерживает инициативу рыбацкого сообщества о проведении IV Съезда работников рыбного хозяйства, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков. Масштабное мероприятие планируется провести 27 февраля.

В «рыбной» правкомиссии произошла ротация губернаторов

В состав Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесены изменения. Координационный орган, в частности, пополнился тремя главами регионов. Губернаторы Калининградской, Сахалинской, Архангельской областей из состава исключены.

Сахалинские пограничники открыли серию встреч с рыбаками

Представители Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области встретились с рыбопромышленниками и местными жителями в городе Оха. Аналогичные совещания планируется провести в Ногликском, Поронайском, Корсаковском и Невельском районах.

Отсутствие улова не спасло браконьеров от наказания

Неудача на промысле не освобождает нарушителей от ответственности – к такому выводу пришел суд в Нижегородской области. Двух браконьеров, пойманных после выставления сети, приговорили к условному лишению свободы.

Краболовам предложили особые требования

Минсельхоз предложил проект постановления по вопросам предоставления инвестиционных квот по крабу. Для судов-краболовов предусматриваются особые требования.

Органическому сельскому хозяйству собираются помочь законом

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о производстве органической продукции. Его действие предполагается распространить в том числе на аквакультуру.

Прибалтийские шпроты возвращаются в Россию

Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз продукции с латвийского и эстонского рыбоперерабатывающих предприятий. С остальных рыбозаводов этих республик запрет пока не снят.

Японские инвестиции привлекут в ДФО специальным институтом

На Дальнем Востоке России планируют создать институт поддержки японских инвесторов. Совместное предприятие может начать работу уже в начале 2018 г.

Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какая выставка привлечет ваше внимание?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент ВАРПЭ

Герман ЗВЕРЕВ

Рыбной отрасли грозит рецидив «аукционной лихорадки»?

Губернатор Хабаровского края Вячеслав ШПОРТ

Губернатор Хабаровского края

Вячеслав ШПОРТ

Хабаровский край продолжает реализацию проектов в рыбной отрасли

Все материалы

Интервью

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Председатель Совета Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Юрий АЛЕКСЕЕВ

Перегрузы припасов в штормовых укрытиях – вопрос с простым решением

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир БАРДЫК

Начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ

Владимир БАРДЫК

Причина трагедий на море – нарушение элементарных правил

Заместитель губернатора Сахалинской области Сергей ПОДОЛЯН

Заместитель губернатора Сахалинской области

Сергей ПОДОЛЯН

О новой должности и ответственности перед жителями Сахалина и Курил

Директор ООО «Альянс» Александр САДОВ

Директор ООО «Альянс»

Александр САДОВ

Где лучший дом для лосося?

Все интервью

Личное мнение

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Александр ВАСЬКОВ

Первый вице-президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Александр ВАСЬКОВ

О барьерах и решениях

Игорь КИМ, к.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

К.т.н., доцент, завкафедрой «Безопасность жизнедеятельности и право» Дальрыбвтуза

Игорь КИМ

Успех на рынке зависит от уровня специалистов

Все материалы

Крупным планом

Продукция «Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

«Дикий Улов» – сделано на Дальнем Востоке

Крабовый промысел

Крабовый шок

В июле «Островной» посетил заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Вместе с гендиректором предприятия Михаилом ЗАЙЦЕВЫМ он осмотрел комбинат

Сдержанный оптимизм «Островного»

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Для доступной рыбы разработали свои финансовые продукты

Все материалы

События

Российский объединенный стенд на рыбохозяйственной выставке в Циндао China Fisheries and Seafood Expo-2017

Выставка в Циндао: новые тенденции на рыбном рынке

В салоне «Рыбпромресурс» акцент был сделан на производителей холодильного оборудования. Фото пресс-службы «Экспоцентра»

«Агропродмаш-2017» подвел впечатляющие итоги

Все события

Продвигая рыбу: Кухня против школы

Кухня против школы. Шашки

Шашки. Видео-рецепт

Корейский салат с кальмарами

Корейский салат с кальмарами. Видео-рецепт

Все материалы

Выставки

yandex
Rambler's Top100

© 2006—2017 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.