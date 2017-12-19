19 декабря 2017 года

Японские инвестиции привлекут в ДФО специальным институтом

На Дальнем Востоке России планируют создать институт поддержки японских инвесторов. Совместное предприятие может начать работу уже в начале 2018 г.

Об этом стало известно в ходе переговоров, которые провели заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и министр по экономическому сотрудничеству с Россией, министр экономики, торговли и промышленности Японии Сэко Хиросигэ.

Встреча состоялась 18 декабря во Владивостоке в ходе первого на Дальнем Востоке Дня японского инвестора, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации Приморского края. Губернатор Андрей Тарасенко отметил, что сейчас Япония занимает первое место по объему накопленных инвестиций в экономику региона.

Об открытии совместного российско-японского предприятия, которое будет заниматься привлечением японских инвесторов к реализации проектов в рамках свободного порта Владивосток и территорий опережающего развития (ТОР, ТОСЭР), впервые заговорили на втором ВЭФ. Спустя несколько месяцев в ходе визита президента Владимира Путина в Японию Юрий Трутнев подписал с представителем Банка Японии для международного сотрудничества (JBIC) соответствующее соглашение о создании института поддержки.

Как рассказал полпред, в ходе Дня японского инвестора одна из наиболее продуктивных встреч состоялась с главным исполнительным директором, главным управляющим директором JBIC Тадаси Маэда. Стороны обсудили создание на территории макрорегиона специальной структуры по поддержке японских инвесторов.

«Поскольку создание платформы поддержки может быть институциональным изменением в нашей работе, мы детально посмотрели, как это можно сделать быстро. Состоявшиеся переговоры позволяют надеяться, что в январе будущего года такая платформа уже будет создана», – отметил Юрий Трутнев.

Банк Японии для международного сотрудничества «Джейбик» (JBIC) – государственное финансовое учреждение. Его бюджет и операции регулируются «Законом JBIC». Штаб-квартира банка расположена в Токио, представительства функционируют в 18 странах мира. «Джейбик» занимается финансированием экспортной деятельности, поддержкой проектов японских компаний во всем мире, малого и среднего предпринимательства.

Напомним, что в ноябре этого года во Владивостоке открылся Центр поддержки корейских инвесторов.

Fishnews