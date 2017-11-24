24 ноября 2017 года

Корейскому бизнесу помогут зайти на Дальний Восток России

Во Владивостоке открылся Центр поддержки корейских инвесторов. Планируется, что он поможет привлечь иностранный капитал в экономику ДФО.

Договоренность о создании центра на базе Корейского агентства по содействию торговле и инвестициям (КОТРА) была достигнута на ВЭФ-2017. Торжественная церемония открытия прошла во Владивостоке 24 ноября, сообщили Fishnews в пресс-службе Минвостокразвития.

Генеральный директор Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) Леонид Петухов рассказал, что до конца года планируется запустить горячую линию для консультирования инвесторов на комфортном для них языке.

«Мы надеемся, что открытие Центра поддержки корейских инвесторов во Владивостоке ускорит процесс поступления инвестиций на Дальний Восток России со стороны корейского бизнеса, а также усилит экономический обмен между нашими странами», – подчеркнул президент КОТРА Ким Дже Хонг.

В первой половине 2018 г. планируется провести второй «День корейского инвестора». Первое такое мероприятие состоялось 28 июня этого года в Хабаровске. Зампред правительства – полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев и министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка напрямую общались с представителями крупных компаний Республики Корея.

В начале ноября состоялась рабочая поездка Александра Галушки в Сеул. Там он провел ряд встреч с главами министерств и комитетов, а также с руководителями крупных корейских компаний. Во время визита Александр Галушка подписал меморандум о сотрудничестве Министерства РФ по развитию Дальнего Востока с Министерством морских дел и рыболовства Республики Корея.

Fishnews