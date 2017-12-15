Прибалтийские шпроты возвращаются в Россию

15 декабря 2017 года
Ветеринарная служба Франции задерживает ввозимые из России партии рыбопродукции под предлогом проверки на содержание рутения. В группе «Норебо» такую меру считают политически мотивированной.
14 декабря 2017 года
Для того, чтобы коллеги из других стран могли заранее предупреждать о грузах, следующих в Россию, Россельхознадзор создал в системе «Меркурий» специальный модуль. Его использование поможет бороться с мошенничеством, считают в ведомстве.
13 декабря 2017 года
До 19 декабря специалисты Россельхознадзора проверят 8 вьетнамских предприятий, заинтересованных в поставках рыбной продукции на рынок РФ. Также представители отечественного ветеринарного ведомства ознакомятся с сырьевой базой этих заводов.
12 декабря 2017 года
Сотрудники Россельхознадзора задержали более тонны свежемороженого лосося, ввезенного из Казахстана. Сопроводительных документов на рыбопродукцию не оказалось, и она была утилизирована.
07 декабря 2017 года
Решение базировать список подконтрольных товаров на кодах ТН ВЭД было большой методической ошибкой, считают в Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору.
04 декабря 2017 года
Внедрение в рыбной отрасли электронной ветсертификации обсудили в Хабаровском крае. Предприятиям рекомендовали активизировать работу по регистрации в системе «Меркурий».
19 декабря 2017 года
Законопроект о госконтроле, внесенный в Госдуму, предусматривает много полезных для бизнеса положений. Однако беспокоит, что его действие не распространяется на госконтроль в области морских биоресурсов, комментирует вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.
Корпорация «Яньтай Тунсян Фудс» реализует в Приморском крае проект в сфере морской аквакультуры, инвестиции на первом этапе составят 33 млн долларов, сообщает Минвостокразвития. Еще одна китайская компания хочет заняться в регионе производством молоди.
Росрыболовство поддерживает инициативу рыбацкого сообщества о проведении IV Съезда работников рыбного хозяйства, заявил руководитель ведомства Илья Шестаков. Масштабное мероприятие планируется провести 27 февраля.
В состав Комиссии Правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса внесены изменения. Координационный орган, в частности, пополнился тремя главами регионов. Губернаторы Калининградской, Сахалинской, Архангельской областей из состава исключены.
Представители Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области встретились с рыбопромышленниками и местными жителями в городе Оха. Аналогичные совещания планируется провести в Ногликском, Поронайском, Корсаковском и Невельском районах.
Неудача на промысле не освобождает нарушителей от ответственности – к такому выводу пришел суд в Нижегородской области. Двух браконьеров, пойманных после выставления сети, приговорили к условному лишению свободы.
Минсельхоз предложил проект постановления по вопросам предоставления инвестиционных квот по крабу. Для судов-краболовов предусматриваются особые требования.
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила проект о производстве органической продукции. Его действие предполагается распространить в том числе на аквакультуру.
На Дальнем Востоке России планируют создать институт поддержки японских инвесторов. Совместное предприятие может начать работу уже в начале 2018 г.
В уловах, полученных в экспедиции в Западно-Сахалинской подзоне, специалисты обнаружили 68 видов рыб и 46 видов промысловых беспозвоночных. Исследования подтвердили хорошее состояние запасов тихоокеанской трески и краба-стригуна опилио.