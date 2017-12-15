19 декабря 2017 года

Прибалтийские шпроты возвращаются в Россию

Россельхознадзор отменил временные ограничения на ввоз продукции с латвийского и эстонского рыбоперерабатывающих предприятий. С остальных рыбозаводов этих республик запрет пока не снят.

Ограничения на ввоз рыбопродукции из Латвии и Эстонии Россельхознадзор ввел с 4 июня 2015 г. Причиной запрета названы систематические нарушения, выявленные при проверках предприятий-экспортеров.

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России рассмотрела материалы, полученные в ходе инспекции на латвийских и эстонских рыбозаводах, а также приняла во внимание проведенные на предприятиях работы по устранению нарушений. В итоге Россельхознадзор счел возможным с 15 декабря 2017 г. отменить временные ограничения на поставки рыбопродукции с двух прибалтийских предприятий. Как сообщили Fishnews в пресс-службе отечественного ветеринарного ведомства, свои товары в Россию смогут поставлять латвийское предприятие SIA Karavela (рыбопродукция, в том числе рыбные консервы, пресервы) и эстонское DGM Shipping AS (килька, салака).

Вопрос об отмене ограничений на ввоз продукции с остальных предприятий будет рассмотрен на основании представленных компетентными органами Латвии и Эстонии материалов по устранению нарушений.

Fishnews