19 декабря 2017 года

Рыбаки оценивают возможности закона о госконтроле

Законопроект о госконтроле, внесенный в Госдуму, предусматривает много полезных для бизнеса положений. Однако беспокоит, что его действие не распространяется на госконтроль в области морских биоресурсов, комментирует вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

В начале декабря правительство внесло в Госдуму масштабный документ – проект закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Это часть обшей реформы, проводимой в сфере контрольно-надзорной деятельности.

В то же время предусматривается целый ряд исключений из сферы применения будущего закона. Это в том числе отношения по организации и осуществлению мероприятий, проводимых должностными лицами пограничных органов при реализации полномочий во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономзоне РФ, а также в Азовском и Каспийском морях. Не предполагается включать в сферу действия закона и федеральный госконтроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов в части морских биоресурсов, контроль за соблюдением режима госграницы.

Положения действующего закона № 294, устанавливающие порядок организации и проведения проверок, также не применяются к мероприятиям, проводимым должностными лицами пограничных органов при осуществлении полномочий во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в ИЭЗ РФ, а также в Азовском и Каспийском морях. Представители рыбной промышленности уже указывали на проблемы такого подхода. Вопрос поднимался на совещании, которое проводил в августе на Сахалине премьер-министр Дмитрий Медведев.

Сегодня федеральный госконтроль в сфере охраны водных биоресурсов разделен по территориальному принципу: морские воды закреплены за пограничной службой, внутренние воды, за исключением внутренних морских, – за Росрыболовством. Получается, в первом случае деятельность не будет подпадать под новый закон о госконтроле, а во втором – будет. Это абсолютный алогизм, считает вице-президент Ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав Бычков.

«Мы таким законом разделяем рыбаков на тех, которые работают в море, и тех, кто осуществляет промысел на пресноводных водных объектах. А ведь отрасль единая», - отметил представитель АЯП.

Эксперты отраслевого сообщества, говоря о необходимости внедрения риск-ориентированного подхода, в первую очередь обращали внимание на важность введения такой системы в работе пограничных органов, заявил собеседник Fishnews.

В целом в законопроекте есть много мер, которые важны для предпринимателей, полагает Вячеслав Бычков. Например, предусматривает внедрение системы управления рисками, использование проверочных листов – списков вопросов, которыми контролер должен ограничиваться при плановых проверках. Положение о том, что все неустранимые противоречия и неясности требований толкуются в пользу проверяемых, выбивает почву из-под ног у недобросовестных контролеров, считает вице-президент ассоциации. «Единственное, тревожит, что законопроект не распространяется на госконтроль в сфере морских биоресурсов», – отметил Вячеслав Бычков.

Fishnews