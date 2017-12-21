21 декабря 2017 года

Заморозку убрали из «прибрежки»

Президент подписал закон, запрещающий транспортировку и выгрузку уловов прибрежного рыболовства в замороженном виде. Прибрежникам разрешено доставлять на берег только живую, свежую или охлажденную рыбу.

20 декабря глава государства Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения во вступающую в силу с 1 января 2019 г. редакцию статьи 20 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов», регламентирующей осуществление прибрежного рыболовства.

Поправками установлено, что уловы водных биоресурсов, добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, подлежат транспортировке и выгрузке в морские порты и иные места выгрузки исключительно в живом, свежем и охлажденном виде, сообщили Fishnews в пресс-службе президента. Требование о транспортировке и выгрузке таких уловов в замороженном виде признано утратившим силу.

Таким образом новая редакция статьи 20 приведена в соответствие с другими вступающими в силу с 1 января 2019 г. нормами закона о рыболовстве, которые не допускают выгрузку уловов водных биоресурсов в прибрежном рыболовстве в замороженном виде.

Изменения вступили в силу со дня официального опубликования закона.

Fishnews